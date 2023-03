Heimsieg: Eggersdorf verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Details Samstag, 18. März 2023 09:32

Nach längerer Winterpause ging es auch in der Winterpause wieder los. Dabei kam es zum Klingenkreuzen zweier Mannschaften die in der unteren Tabellenregion vertreten sind. Der USV Eggersdorf traf auf den SV Deutschfeistritz. Bei diesem „Sechspunktespiel“ hatte letztlich der Gastgeber verdientermaßen das bessere Ende für sich.

Neuzugang Hussain trifft nach drei Minuten

Vom Start weg sind es die Eggersdorfer die das Zepter klar in der Hand haben. Das praktizierte Pressing schmeckt den Gästen ganz und gar nicht. Bereits nach drei Minuten leuchtet ein 1:0 von der Anzeigetafel. Neuzugang Shirfan Hussain kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Was dazu führt, dass Eggersdorf einen klaren deutlichen spielerischen Vorteil verbucht. Gelegentlich kann Deutschfeistritz Nadelstiche setzen, die aber die Hausherren vor keinerlei Probleme stellen - Halbzeitstand: 1:0.

Deutschfeistritz hat das Nachsehen

Nach Wiederbeginn gibt es dann Chancen im Minutentakt für die Sattler-Truppe. Kapitän David Kleinhappl steht zweimal im Mittelpunkt des Geschehens. Er kann aber kein Kapital aus seinen Möglichkeiten schlagen. Dann bricht die 74. Minute heran: Hussain bricht über die rechte Seite los, schaut kurz auf, sieht dass es keine Abspielstation gibt und macht es kurzerhand selber - 2:0. Was dann letztlich auch den Spielendstand darstellt. Eggersdorf gelingt es drei wichtige Zähler beim Saisonauftakt gutzuschreiben.

Johann Sattler, Trainer Eggersdorf:

„Wir waren von Beginn weg das dominierende Team. Wir haben vom Gegner praktisch keine ernstzunehmende Torchance zugelassen. Hervorragend war auch der Besuch mit 300 Zusehern. Jetzt freuen wir uns schon alle auf das Derby in Kumberg.“

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Zähler katapultierten USV Eggersdorf in der Tabelle auf Platz zehn.

Durch diese Niederlage fällt SV Deutschfeistritz in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 19 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte SV Deutschfeistritz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Eggersdorf tritt am kommenden Samstag bei SVU well welt Kumberg an, SV AQUAFUX Deutschfeistritz empfängt am selben Tag SV Thal.

by: Roo

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 2:0 (1:0)

75 Shirfan Hussain 2:0

4 Shirfan Hussain 1:0

