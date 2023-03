Unterpremstätten seit neun Spielen ohne Pleite – Krise von Hausmannstätten geht weiter

Details Samstag, 25. März 2023 09:12

Am Freitag begrüßte SC Unterpremstätten Hausmannst. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von Unterpremstätten aus. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SC PORR Unterpremstätten enttäuschte die Erwartungen nicht. Der Tabellenprimus hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:1 durchgesetzt.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Kirchberger traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Schöner flacher Schuss aus kurzer Distanz. Stefan Kaier versenkte die Kugel zum 2:0 für SC Unterpremstätten (17.) - ein Schuss von Bracun wird abgewehrt und der Abstauber sitzt. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Mit dem 3:0 von Lukas Bracun vom Elferpunkt für Unterpremstätten war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). Das 1:3 von SV Hausmannstätten bejubelte David Sencar per unhaltbarem Weitschuss (74.). Unter dem Strich verbuchte SC PORR Unterpremstätten gegen den Tabellenletzten einen 3:1-Sieg.

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SC Unterpremstätten 38 Zähler zu Buche. Mit nur 16 Gegentoren hat Unterpremstätten die beste Defensive der Unterliga Mitte.

Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SC PORR Unterpremstätten gerät Hausmannst. immer weiter in die Bredouille. 8:48 – das Torverhältnis von SV Hausmannstätten spricht eine mehr als deutliche Sprache. Hausmannst. musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Hausmannstätten insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste Hausmannst. im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: SC Unterpremstätten kassierte insgesamt gerade einmal 1,07 Gegentreffer pro Begegnung. SV Hausmannstätten kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Unterpremstätten derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

SC PORR Unterpremstätten tritt am Freitag, den 31.03.2023, um 19:00 Uhr, bei USV Taucher-Erdbau Eggersdorf an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt Hausmannst. SV Technopark Raaba-Grambach.

Gerhard Schlatzer (Trainer Unterpremstätten): "

Trainer Schlatzer: „Wir haben uns gegenüber letzter Woche um 150 % gesteigert. Ich bin heute sehr zufrieden - bis zur 70.Minute haben wir super gespielt. Wir schauen nicht auf die Tabelle, wir sammeln unsere Punkte von Woche zu Woche.“

Unterliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SV Hausmannstätten, 3:1 (2:0)

74 David Sencar 3:1

51 Lukas Bracun 3:0

17 Stefan Kaier 2:0

3 Stefan Kirchberger 1:0

