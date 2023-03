Drei-Tore-Gala – Zagorec schießt Feldkirchen ab!

Details Samstag, 25. März 2023 10:18

SV Andritz kam gegen SV Feldkirchen zu einem klaren 3:0-Erfolg. Nach dem Hinspiel hatte sich Feldkirchen dank eines 3:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Kristijan Zagorec brachte die Gastgeber per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 13. und 42. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Vor den Augen der 247 Zuschauer stellte Zagorec das 3:0 für SV Andritz sicher (63.). Letztlich fuhren die Gäste einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Tor, Toor, Tooor für SV Andritz zum 0:1. Nach einer Traum Kombination mit Lukas Mairold trifft unser Bomber Kristijan Zagorec Heineken73, Ticker-Reporter

Trotz der Niederlage belegt SV Feldkirchen weiterhin den sechsten Tabellenplatz.

Für SV Andritz ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. SV Andritz verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Feldkirchen tritt am kommenden Freitag bei USV Kainbach-Hönigtal an, SV Andritz empfängt am selben Tag SV AQUAFUX Deutschfeistritz.

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SV Andritz, 0:3 (0:2)

63 Kristijan Zagorec 0:3

42 Kristijan Zagorec 0:2

13 Kristijan Zagorec 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei