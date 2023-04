Feldkirchen überrennt SV Peggau

Details Samstag, 08. April 2023 18:31

SV Baumit Peggau blieb gegen SV Feldkirchen chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Feldkirchen den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

Feldkirchen mit einem Doppelschlag zur 2:0 Führung

Die beiden letzten Spiele hatte die passionierte Unterligamannschaft aus Peggau mit einem Score von 0:7 Toren verloren. Ganze drei Punkte holte man bisher im Frühjahr. In Feldkirchen dauerte es bis zur 22.Minute, da musste Gästekeeper Friedl den nächsten Ball aus dem Notz holen. Alija Lejlic zum 1:0 hatte zur Heimführung getroffen- dies nach einem unglücklichen Abwehrfehler in der Gäste-Defensive (22.). Davor gab es schon einen Aluminium-Treffer der Feldkirchner zu notieren. Nur vier Minuten später war es dann wieder soweit: Edin Ibric schoss die Kugel zum 2:0 für SV Feldkirchen über die Linie (26.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber.

Am Ende heißt es 4:0

Das 3:0 für Feldkirchen stellte Lejlic sicher. In der 51. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Den Vorsprung von SV Feldkirchen ließ Pascal Manu in der 76. Minute weiter anwachsen. Letztlich feierte Feldkirchen gegen SV Baumit Peggau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg gegen eine sonst so solide Mannschaft, die momentan scheinbar nicht in die Spur findet.

SV Peggau taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen- drei Niederlagen mit 0:11 Toren!

Mit diesem Sieg zog SV Feldkirchen am Gast vorbei auf Platz fünf. SV Baumit Peggau fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Feldkirchen auf USV St. Marein bei Graz, SV Peggau spielt tags zuvor gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz.

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Tomislav Bosankic, Matthias Hiebaum - Benit Kampay, Stefan Voura, Daniel Klimacsek, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Edin Ibric, Alija Lejlic

Ersatzspieler: Sven Knappitsch, David Dordevic, Philip Gabriel Malaestean, Lukas Tatschl, Mahmoud Omar, Philipp Fabian

Trainer: Mag. Mario Strohmayer



Ersatzspieler: Marvin Peer, Robert Affenberger, Markus Höll, Julian Heschl, Andreas Hostniker, Florian Pusterhofer

Trainer: Helmut Reiber Stimmen zum Spiel: Social Media Mitteilung des SV Peggau: "Wir kämpfen trotzdem weiterhin und werden alles versuchen die nächsten Spiele für uns zu entscheiden" Bericht Florian Kober SV Baumit Peggau: Kevin Friedl - Robin Haberl, Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Samuel Peinsipp - Jonas Bauer, Thomas Schmerlaib, Björn Gfrerer, Paul Krebs, Thomas Handl - Moritz GörglErsatzspieler: Marvin Peer, Robert Affenberger, Markus Höll, Julian Heschl, Andreas Hostniker, Florian PusterhoferTrainer: Helmut Reiber

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SV Baumit Peggau, 4:0 (2:0)

76 Pascal Manu 4:0

51 Alija Lejlic 3:0

26 Edin Ibric 2:0

22 Alija Lejlic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei