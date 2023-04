Debakel für USV St. Marein/Graz

Details Samstag, 08. April 2023 18:30

USV St. Marein bei Graz blieb gegen GAK 1902 Amateure chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. GAK Amateure setzte sich standesgemäß gegen USV St. Marein/Graz durch. Das Hinspiel bei St. Marein/Gr. hatte GAK 1902 Amateure schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Nach 90 Sekunden nahm das Unheil seinen Lauf

Es begann für die zuletzt nicht verwöhnten Gäste in Weinzödl mehr als unglücklich: In der zweiten Minute lenkte Lukas Kapfenberger den Ball zugunsten von GAK Amateure ins eigene Netz. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sebastian Jost (7.). Die Hintermannschaft von USV St. Marein bei Graz ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Lukas Gabbichler für GAK 1902 Amateure war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). USV St. Marein/Graz wurde deutlich abgehängt, als GAK 1902 Amateure auf 4:0 erhöhte (57.). Letztlich kam GAK Amateure gegen St. Marein/Gr. zu einem verdienten 4:0-Sieg. In dieser fairen, aber auch einseitigen Partie zeigte Schiedsrichter Walzl lediglich eine gelbe Karte für den Gästespieler Koder.

Die aktuelle Situation an der Spitze und im Keller der Tabelle für beide Teams

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen USV St. Marein bei Graz festigte GAK 1902 Amateure den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht GAK Amateure in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 45 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von GAK 1902 Amateure ist weiter von Erfolg gekrönt. GAK Amateure verbuchte insgesamt zwölf Siege und zwei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte GAK 1902 Amateure seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her. Da Unterpremstätten aber wie ein Uhrwerk jede Woche punktet, kommt man dem Tabellenführer nicht näher

Die Abstiegssorgen von USV St. Marein/Graz sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 52-mal war dies der Fall. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von St. Marein/Gr. alles andere als positiv. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei USV St. Marein bei Graz etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte USV St. Marein/Graz.

GAK Amateure tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei Sportunion Hitzendorf an. Zwei Tage später empfängt St. Marein/Gr. SV Feldkirchen.

GAK 1902: Shaoziyang Liu, Theodor Wlattnig (K), Albinos Mavriqi, Roland Schadl, Edon Sahiti, Lukas Gabbichler, Daniel Brandl, Levan Eloshvili, Sebastian Jost, Almin Babic, Elias Jandrisevits

Ersatzspieler: Arlind Azemi, Anto Jelec, Avdullah Shala, Artem Marchenko, Tobias Rumpl, Konstantin David Rieger

Trainer: MA Haris Medjedovic

St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Elias Moser, Christoph Holzmann, Lukas Kapfenberger, Philipp Fuchs (K) - Ziga Harl, Marco Hacker, Dominik Müller, Mitja Koder - Damir Dedic, Klemen Ploj

Ersatzspieler: Wolfgang Lichtenegger, Can Sariboga, Robert Kulas, Semin Ibisevic, Jakob Ritter, Muamer Tarhan

Trainer: Wolfgang Kiegerl Bericht: Florian Kober

Unterliga Mitte: GAK 1902 Amateure – USV St. Marein bei Graz, 4:0 (2:0)

57 Levan Eloshvili 4:0

48 Lukas Gabbichler 3:0

7 Sebastian Jost 2:0

2 Eigentor durch Lukas Kapfenberger 1:0

