Rieger schnürt Doppelpack gegen Hausmannstätten

Details Sonntag, 09. April 2023 17:09

Am Sonntag verbuchte Sportunion Hitzendorf einen 3:1-Erfolg gegen SV Hausmannstätten. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SU Hitzendorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Gäste waren beim 3:0 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Schnelle Führung für Hausmannstätten

Hausmannstätten hatte in den letzten Wochen immer wieder aufzeigen können, dass man sich im Winter sinnvoll verstärkt hat und so gewann man letzte Woche auch gegen Raaba-Grambach. Man legte mit diesem Selbstbewusstsein los und Sportunion Hitzendorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Luka Nakic das schnelle 1:0 für Hausmannstätten erzielte. Nakic stand plötzlich komplett frei und köpfelte den Ball zur Führung der Hausmannstättner ein. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte SU Hitzendorf das 1:1 durch Fürst(41.). Es war ein klassisches Abstaubertor. Ihm fiel der Ball auf den Fuß, ein direkter Freistoß war zuvor an die Latte geknallt. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dies nach einem Spiel, in dem der Tabellenletzte die besseren Chancen vorfand.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam der Favorit aus Hitzendorf zu besseren Tormöglichkeiten und versuchte nun das Heft in die Hand zu nehmen. Für das 2:1 und 3:1 war Daniel Rieger verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (50./58.), zunächst mit einem Abstauber, dann mit einem Weitschuss aus großer Distanz. Trotz aller Bemühungen hatte der Abstiegskandidat keinen Torerfolg mehr aufzuweisen. Die 1:3-Heimniederlage von SV Hausmannstätten war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

So steht es um die beiden Teams

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich sieben Zählern aus 17 Partien steht Hausmannst. auf dem Abstiegsplatz. 11:51 – das Torverhältnis von SV Hausmannstätten spricht eine mehr als deutliche Sprache. Hausmannstätten musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Hausmannstätten insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Partien ließ der HSV zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier. Dies obwohl man immer wieder gut mitspielte.

Die drei Punkte brachten für Sportunion Hitzendorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat SU Hitzendorf derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft SV Hausmannstätten auf USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, Sportunion Hitzendorf spielt am selben Tag gegen GAK 1902 Amateure.

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Marko Biljesko, Peter Willenshofer, David Sencar, Dieter Elsneg, Efosa Onaghinor, Johnathan Legat, Lukas Orsolic, Oliver Hofer, Luka Nakic, Jakob Remling, Thomas Niederl (K)

Ersatzspieler: Marco Daniel, Christoph Lukas Ulmer, Karim Ahmed Shafei, Haris Hamzic, Nicolas Marinka, Benjamin Lenz

Trainer: Franz Rastl

Hitzendorf: Laurin Gadler - Felix Moitzi, Markus Fürst (K), Dominik Spath, Michael Seufzer - Wolfgang Schlatzer, Elias Wolfbauer, Dennis Weigelt, Leo Paulitsch - Daniel Rieger, Markus Loibner

Ersatzspieler: Dominik Hartner, Florian Tropper, Manuel Gsöls, Lukas Mauerhofer, Thomas Friedl

Trainer: Karl Heinz Kubesch Stimmen zum Spiel: Florian Schreiner, sportlicher Leiter Hitzendorf "Es war die erwartet schwere Partie, am Ende gewinnen wir. Wir kamen nicht so gut in das Spiel, man sieht, dass sich Hausmannstätten verbessert hat. Letztzlich gelang esuns erneut die Partie zu drehen und wir sind zufrieden!" Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Hausmannstätten – Sportunion Hitzendorf, 1:3 (1:1)

58 Daniel Rieger 1:3

50 Daniel Rieger 1:2

41 Markus Fuerst 1:1

10 Luka Nakic 1:0

