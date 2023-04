Hausmannstätten fertigt Thal mit 7:1 ab - deutliches Lebenszeichen des Tabellenletzten

Details Samstag, 22. April 2023 21:28

Hausmannstätten befindet sich nach dem klaren 7:1-Sieg beim Kellerduell gegen den SV Thal weiterhin im Auftrieb. Im Vorfeld war dieses Match als "Sechs-Punkte-Spiel" bezeichnet worden. In den letzten Wochen hatte sich bereits gezeigt, dass der HSV sich in der Winterpause gut verstärkt hatte und so spielte man im Frühjahr schon einige gute Partien, ohne jedoch massiv zu punkten. Das Hinspiel hatte Hausmannstätten bei SV Thal im Herbst mit 1:0 für sich entschieden. In einer Zeit, als es für den Tabellenletzten sehr traurig aussah.

Nach sieben Minuten stand es 2:0

SV Hausmannstätten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Bereits nach drei Minuten hatte man die erste gute Tormöglichkeit. Luka Nakic traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dieter Elsneg (7.). Der ehemalige Bundesligaspieler überlupfte Keeper Neubauer und so stand es 2:0. Nach ganzen sieben Minuten schien hier schon eine Vorentscheidung gefallen zu sein.

Das 1:2 von SV Thal bejubelte Moritz Langmann (12.) mit einem strammen Linksschuss, den Heimkeeper Gudrnatsch nicht halten konnte. In der Folge hatte der SV Tahl zwei gute Torgelegenheiten, konnte den Ausgleich jedoch nicht erzielen. Der stets aktive Flügelspieler Johnathan Legat schoss die Kugel zum 3:1 nach feiner Einzelleistung für Hausmannstätten über die Linie (33.). Es folgten einige Freistösse auf beiden Seiten, die aber alle nichts einbrachten. Mit der Führung in Höhe von 3:1 für das Schlusslicht ging es in die Halbzeitpause.

Nach 90 Minuten war der SV Thal filetiert

Nach einem Lattentreffer der Hausherren sorgte der Treffer von Daniel Fodermayer (57.) per Weitschuss für die Vorentscheidung und das 4:1. Nakic (67.) nach einer tollen Kombination und Legat (75.) mit einem Gurkerltor erhöhten auf 6:1. David Sencar stellte schließlich mit einem Weitschuss in der 88. Minute den 7:1-Sieg für SV Hausmannstätten sicher. Es war dies der höchste Pflichtspielsieg des HSV, zumindest konnte sich niemand am Platz an einen höheren Sieg erinnern.

Letztlich hat SV Thal den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, Hausmannstätten, bekam man das Fell über die Ohren gezogen. In den letzten beiden Partien mussten die Gäste 12 Gegentore hinnehmen.

So steht es um die beiden Teams

Auf dem 14. Rang hielt sich SV Hausmannstätten in der ersten Hälfte der Saison noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die neunte Position inne. Der SV Hausmannstätten bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 15 Niederlagen, verbleibt jedoch am Tabellenende. Punktgleich mit Deutschfeistritz, das in dieser Runde keine Punkte holen konnte.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SV Thal immens. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gasts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 75 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga Mitte. Die Situation vom SV Thal ist weiterhin verzwickt. Im Spiel gegen Hausmannstätten handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse vom SV Thal. Nach der Niederlage gegen SV Hausmannstätten ist SV Thal aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga Mitte.

Am nächsten Freitag reist Hausmannstätten zum SV Andritz, zeitgleich empfängt SV Thal den SV Eggersdorf.

Stimmen zum Spiel:

Franz Rastl, Trainer Hausmannstätten:

"Das war ein Befreiungsschlag gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf. Ich glaube an diese Mannschaft, wir sind jetzt punktgleich mit dem Vorletzten und zwei Punkte hinter Deutschfeistritz. Wir werden nicht absteigen und auch nächstes Jahr in der Unterliga spielen!"

SV Hausmannstätten: Sascha Gudrnatsch, Jakob Remling, Thomas Niederl (K), David Sencar, Dieter Elsneg, Nicolas Marinka, Luka Nakic, Oliver Hofer, Lukas Orsolic, Johnathan Legat, Daniel Fodermayer

Ersatzspieler: Marco Daniel, Kevin Lenz, Haris Hamzic, Amar Begic, Marco Stiglmayr, Clemens Froschauer Wieser

Trainer: Franz Rastl

SV THALERSEE THAL: Jakob Neubauer - Michael Elias Groß, Benjamin Hois, Lukas Ott, Jakob Orasche - Philipp Hepflinger, Lorenz Url, Yannick Suppan - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Johannes Egi

Ersatzspieler: Stefan Fladerer, Stanley Samuelson, Nico Stoff, Michael Debro, Alexander Hacker, Daniel Dobida

Trainer: Alexander Pettinger Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Hausmannstätten – SV Thal, 7:1 (3:1)

88 David Sencar 7:1

75 Johnathan Legat 6:1

67 Luka Nakic 5:1

57 Daniel Fodermayer 4:1

33 Johnathan Legat 3:1

12 Moritz Langmann 2:1

7 Dieter Elsneg 2:0

6 Luka Nakic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei