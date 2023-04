Kumberg gewinnt gegen Peggau dank Treffern in der Schlussphase

Details Sonntag, 23. April 2023 15:32

Das Auswärtsspiel brachte für SV Baumit Peggau keine Punkte – SVU well welt Kumberg gewann die Partie mit 4:2. Auf dem Papier ging SVU Kumberg als Favorit ins Spiel gegen SV Peggau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel im Herbst hatte der SV Peggau zu Hause einen klaren 5:2-Erfolg gelandet. Kumberg ist nun seit sechs Runden ungeschlagen und weiterhin in ausgezeichneter Form.

Der erste Treffer fiel in der vierten Minute

Nach einem kurzen ersten Abtasten kam das Heimteam von Trainer Wolfgang Hopfer zur ersten Torchance im Match. Der Versuch von Rinor Svishta ging jedoch noch über das Tor. Kurze Zeit später lag Kumberg bereits in Front. Jetzt zielte Svishta besser und markierte schon in der vierten Minute die Führung. Schiedsrichter Ilic wertete die Abwehraktion der Gäste nicht als Eigentor wie zunächst angenommen.

Kurze Zeit später hatten die Gäste die perfekte Möglichkeit zum Ausgleich.

Also dass die Gäste den versemmeln… So gut wie vorm leeren Tor schießt der 17er den Ball aus 7 Metern am Tor vorbei. Das alles nach einem Fehler des Kumberger IV‘s. hämmerihnrein, Ticker-Reporter

So kam es anders: Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marco Gamper (9.) aus gut 25 Metern flach ins Eck. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Thomas Handl aufseiten von SV Peggau dank eines sensationellen Treffers aus 25 Metern das 1:2 (40.). Mit einem Tor Vorsprung für den SV Kumberg ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Es folgte der Ausgleich und der Showdown in den letzten zehn Minuten

Paul Krebs war es, der in der 53. Minute den Ball nach einem Gestocher im Tor von SVU Kumberg unterbrachte. Auch hier war man zunächst von einem Eigentor ausgegangen. Dass Kumberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dorian Zoccali, der in der 80. Minute zur Stelle war als der Ball nach einer Abwehr von Keeper Friedl vor seine Füße fiel. Nun hatte der SV Kumberg die Führung wieder hergestellt. Dominik Messner war es, der kurz vor Ultimo das 4:2 besorgte und Kumberg inklusive Anhang damit weiterhin von höheren Gefilden träumen lässt (88.). Zum Schluss feierte der SV Kumberg einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Baumit Peggau.

So steht es um beide Teams

Kumberg stabilisiert nach dem Erfolg über SV Peggau die eigene Position im Klassement. Mit dem Sieg baute der SV Kumberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holten die Kumberger zwölf Siege, drei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Kumberg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist das mittlerweile her.

SV Baumit Peggau hat 32 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. Zehn Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Allerdings befindet man sich im Moment in einer kleinen sportlichen Krise. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SV Peggau deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist SV Peggau in diesem Ranking auf. Es werden wieder bessere Zeiten für die Peggauer kommen.

Kommenden Dienstag (19:00 Uhr) tritt SVU well welt Kumberg bei USV Kainbach-Hönigtal an. Für SV Peggau geht es am Samstag zu Hause gegen SC PORR Unterpremstätten weiter.

Kumberg: Raphael Trinkler - Kevin Hacker, Daniel Stachel, Jakob Grimm - Rinor Svishta, Florian Gangl, Bernhard Auer (K), Max Birke, DI Rupert Hopfer, Marco Gamper - Dominik Messner

Ersatzspieler: Kai - Lorenz Hierzer, Sebastian Botegal, Fabian Tödtling, Jan Peter Svetits, Dorian Zoccali, Michael Windisch

Trainer: Wolfgang Hopfer

SV Baumit Peggau: Kevin Friedl - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Samuel Peinsipp - Jonas Bauer, Markus Höll, Andreas Hostniker, Thomas Schmerlaib, Björn Gfrerer, Paul Krebs, Thomas Handl -

Ersatzspieler: Oliver Koller, Robin Haberl, Nick Haberl, Florian Pusterhofer, Julian Heschl, Marco Harrer

Trainer: Helmut Reiber Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU well welt Kumberg – SV Baumit Peggau, 4:2 (2:1)

88 Dominik Messner 4:2

80 Dorian Zoccali 3:2

53 Paul Krebs 2:2

40 Thomas Handl 2:1

9 Marco Gamper 2:0

4 Rinor Svishta 1:0

