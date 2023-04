SV Raaba-Grambach schlägt SV Andritz mit 3:1

Details Sonntag, 23. April 2023 16:42

Das Auswärtsspiel von SV Andritz endete erfolglos. Gegen SV Technopark Raaba-Grambach gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Raaba-Grambach die Nase vorn. Das Hinspiel, das im Herbst 2:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem SV Andritz gefunden. Die Gastgeber konnten an die starke Leistung am Dienstag in Thal anschliessen und holten drei Punkte. In der Woche hatte Trainer Ivanescu seinen Abschied zum Saisonende in Grambach bekannt gegeben.

Rosmanith bringt Grambach kurz vor der Pause in Führung

Von Beginn an sahen die Zuschauer in Grambach ein gefälliges Unterligaspiel. Nach 23 Minuten musste die Heimmanschaft den verletzten Moritz Sackl vom Feld nehmen und ersetzte ihn durch Laurenz Sacher. Fünf Minuten später traf der Andritzer Lorenz Kompass die Stange, Sekunden später fllog der Ball an die Latte. Das wäre die Führung für die Gäste gewesen. In der 30.Minute setzte der Grambacher Kaptän Julian Götz ebenfalls einen Treffer aufs Aluminium.

Drei mal Alu, kein Goal lautete es bis kurz vor dem Pausenpfiff durch Referee Kislick. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt für die Andritzer traf Sebastian Rosmanith für Raaba-Grambach zur Führung (45.) nach einer kleinen Unachtsamkeit der Gästeabwehr. SV Technopark Raaba-Grambach nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Spielertrainer Ivanescu setzt den Schlusspunkt zum 3:1

Die erste Chance in der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen. Lukas Mairold kam jedoch nicht am Heimkeeper Hösele vorbei. Der eingewechselte Laurenz Sacher schoss die Kugel zum 2:0 für SV Raaba-Grambach über die Linie (49.). Jakob Dietmar Riegler verkürzte für SV Andritz später in der 57. Minute auf 1:2. Auch dieser Schütze war gerade erst wenige Minuten auf dem Feld. Nun schöpfte man bei den Grazern wieder Hoffnung. Diese waren in der 78. Minute zerstört. Ali Ivanescu erhöhte mit einem platzierten Weitschuss auf 3:1 für Raaba-Grambach.

Die letzte Chance gehörte dem Andritzer Pukl, der jedoch erneut am Heimkeeper scheiterte. Am Schluss fuhr SV Technopark Raaba-Grambach gegen SV Andritz auf eigenem Platz einen Sieg in einem Spiel ein, das auch anders hätte ausgehen können.

So steht es um beide Teams

Durch den Erfolg rückte SV Raaba-Grambach auf die siebte Position der Unterliga Mitte vor. Raaba-Grambach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler, einzig gegen den SV Eggersdorf ging man zu Hause unter, im Derby zog man gegen den HSV den Kürzeren.

SV Andritz führt mit 28 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Gast verliert nach der dritten Niederlage an Boden.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

SV Technopark Raaba-Grambach tritt am kommenden Freitag bei USV Kainbach-Hönigtal an, SV Andritz empfängt am selben Tag SV Hausmannstätten.

Stimmen zum Spiel:

Ali Ivanescu, Spielertrainer SV Grambach

"Wir haben die erste Phase des Spiels glücklich und durch eine tolle Mannschaftsleistung überbrückt. Mit fortlaufender Dauer des Spiels sind wir immer besser geworden und haben unsere Chancen konsequent genutzt!"

Startaufstellungen: SV Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Moritz Sakl, Ali Alexander Ivanescu, Irfan Zahirovic, Marvin Griesbacher, Sebastian Rosmanith, Rene Tonner, Julian Götz (K), Christian Bischof

Ersatzspieler: Jonathan Paul, Alexander Sauseng, Simon Wilbacher, Dominik Dexer, Ruberlan Rodrigues Franca, Laurenz Sacher

Trainer: Ali Alexander Ivanescu

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Patrik Kutlesa, Julian Alexander Kolle, Paul Schlager - Christoph Erker, Lorenz Kompass, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer - Hamza Hamzic, Xaver Herzog

Ersatzspieler: Sammy Andrae, Maximilian Strobl, Denis Muratovic, Jakob Dietmar Riegler, Sebastian Pukl, Peter Schrittwieser

Trainer: Marco Pegrin Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – SV Andritz, 3:1 (1:0)

78 Ali Alexander Ivanescu 3:1

57 Jakob Dietmar Riegler 2:1

49 Laurenz Sacher 2:0

45 Sebastian Rosmanith 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei