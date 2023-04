Thal mit tollem Lebenszeichen-Eggersdorf läuft in Debakel

Details Freitag, 28. April 2023 23:14

USV Taucher-Erdbau Eggersdorf blieb gegen SV Thal letztlich chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Die Gatgeber waren in der letzten Woche mit 1:7 in Hausmanstätten untergegangen. Die Gelben aus Eggersdorf waren eigentlich mit breiter Brust nach der bisherigen Rückrunde nach Thal angereist. Die Gastgeber bleiben weiterhin der Angstgegner des SVE. Schon im Hinspiel hatte der SV Thal durch einen 3:1-Erfolg bei USV Eggersdorf die drei Punkte eingefahren.Seit Jahren tut sich der Gast schwer gegen Thal und es war an diesem Freitagabend nicht anders.

Effektive Thaler in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann wie man es eigentlich erwartet hatte. Der Gast hatte mehr Ballbesitz, spielte wie in den letzten Wochen sicher auf. Folgerichtig sorgte Matthias Pieber in der elften Minute für die Gästeführung. Er traf nach zunächst toller Abwehr des Heimkeepers Neubauers aus der Distanz ins Kreuzeck.

Eggersdorf hatte nun weiterhin mehr Ballbesitz, jedoch zeigte sich jetzt schon, dass die Thaler enorm bissig und motiviert in die Zweikämpfe gingen. In der 19.Minute hatte Hauska das 2:0 auf dem Fuß, dann kippte das Spiel. Moritz Langmann war es, der in der 25. Minute das Spielgerät per Kopf im Tor der Gäste unterbrachte. Es war dies in der Tat die erste gute Möglichkeit der Heimmannschaft und es stand 1:1.

Thal hatte weiterhin kaum Gelegenheiten, spielte jedoch mit viel Elan und war immer präsent. Mit der zweiten echten Torchance fiel das 2:1 der Gastgeber. Gästekeeper Pein flog quer durch den Strafraum, rettete großartig, jedoch fiel die Kugel genau vor Nico Stoff. Der witterte seine Chance und schoss den Ball kompromisslos zum 2:1 für SV Thal ein (39.). Eggersdorf war kurz vor dem Pausenpfiff in der Vorwärtsbewegung, verlor den Ball. Es folgte ein schneller Konter und Lorenz Url versenkte die Kugel zum 3:1 für SV Thal (45).

Thal kam drei Mal wirklich gefährlich vor das Tor und war dabei effizient wie selten in den letzten Monaten. Mit der 3:1 Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Nach der Pause spielten die Gastgeber toll auf

Mit Beginn der zweiten Hälfte setzte der Gast nach zwei Wechseln auf die Offensive. Dragcevic hatte in der 55.Minute die Möglichkeit zu verkürzen. Es kam aber anders: Thal war nun wie aufgedreht und baute die Führung aus, indem Langmann zwei Treffer nachlegte (61./62.). Zunächst mit einem perfekten Weitschuss, beim 5:1 mit einem Flachschuss. Alles binnen 120 Sekunden.

Stoff vollendete zum siebten Tagestreffer aus spitzem Winkel in der 76. Spielminute und es stand 6:1. Es gelang jetzt einfach alles. Kurz vor Ultimo war noch Georg Rossmann per Kopf zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von USV Taucher-Erdbau Eggersdorf verantwortlich (81.). Das war nur noch Ergebniskosmetik. Nach 93 Minuten pfiff der souveräne Schiedsrichter Martin Grain ab und beendete dieses Torfestival. Am Ende kam SV Thal gegen USV Eggersdorf zu einem absolut verdienten Sieg.

So steht es um die beiden Teams

Im Tableau hatte der Sieg von SV Thal keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf, jedoch konnte man den Punkteabstand nach unten verbessern. Nach vier sieglosen Spielen ist der SV Thal wieder in der Erfolgsspur eingebogen.

Auf dem 13. Platz der Hinserie nahm man von Eggersdorf wenig Notiz. Der aktuell fünfte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. In der Defensivabteilung von USV Taucher-Erdbau Eggersdorf knirschte es am Freitagabend gewaltig, weshalb man deutlich verlor.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Während der SV Thal am kommenden Freitag Sportunion Hitzendorf empfängt, bekommt es Eggersdorf zu Hause am selben Tag mit dem SV Andritz zu tun.

Stimmen zum Spiel: Manuel Hauska - Spieler SV Eggersdorf: "Wir bringen hinten die Kugel nicht nicht raus. Wir machen Eigenfehler wie lange nicht mehr. Da braucht man sich nicht wundern wenn man so verliert." Johann Sattler, Trainer SV Eggersdorf: "Das war heute ein echter Rückschritt. Leider ist am Montag Feiertag, Ich würde gerne zum Training bitten!" Alexander Pettinger, Trainer SV Thal: "Nach der Klatsche letzte Woche haben wir uns am Montag zusammen gesetzt. Wir haben das alles besprochen und uns für heute Abend was vorgenommen. Diese Mannschaft möchte nicht absteigen und wir werden nicht absteigen. Es wurde von Einheit zu Einheit in der Woche besser und das Team hat endlich gezeigt was es kann. Ich bin stolz auf diese junge Truppe!" Aufstellungen: SV THALERSEE THAL: Jakob Neubauer - Michael Elias Groß, Benjamin Hois, Lukas Ott, David Paar - Lorenz Url, Alexander Hacker, Yannick Suppan, Christoph Groß - Moritz Langmann (K), Nico Stoff



Ersatzspieler: Philipp Hepflinger, Joel Heuberger, Daniel Ott, Michael Debro, Daniel Dobida, Jakob Orasche



Trainer: Alexander Pettinger

Eggersdorf: Elias Pein - Georg Rossmann, Matthias Pieber, Florian Derler, David Kleinhappl (K) - Daniel Tödtling, Mark Sattler, Dino Dragcevic, Tim Prasser - Michael Vollmann, Manuel Hauska



Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Lukas Fürpass, Shirfan Hussain, Jawad Rezai, Josef Seidl, Elias Knapp



Trainer: Johann Sattler Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Thal – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 6:2 (3:1)

81 Georg Rossmann 6:2

76 Nico Stoff 6:1

62 Moritz Langmann 5:1

61 Moritz Langmann 4:1

46 Lorenz Url 3:1

39 Nico Stoff 2:1

25 Moritz Langmann 1:1

11 Matthias Pieber 0:1

