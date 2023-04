USV Kainbach untermauert Heimstärke - 2:0 gegen Grambach

Details Samstag, 29. April 2023 12:03

Für den SV Raaba-Grambach endete das Auswärtsspiel gegen USV Kainbach-Hönigtal erfolglos. Das Heimteam gewann 2:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Kainbach-Hönigtal heißen konnte. Immerhin hatte der Gastgeber in den letzten Spielen nur auswärts beim Tabellenprimus in Premstätten verloren. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel im Herbst in Grambach hatte der USV Kainbach auswärts einen 4:1-Sieg verbucht.

Es entwickelte sich in der ersten Hälfte ein flottes Spiel

In der ersten Hälfte wusste die Auswärtsmannschaft flott mitzuspielen. Es entwickelte sich ein gutes Unterliga-Match. Nicht nur der Favorit kam zu Gelegenheiten, sondern auch die Gäste.

große Chance für Raaba-Grambach aber knapp am Tor vorbei Johannes Tunner, Ticker-Reporter

Die Führung von Kainbach stellte dann Martin Tatschl sicher. In der 37.Minute verlor die Auswärtsmannschaft im Spielaufbau den Ball. Man kam nicht schnell genug wieder in die eigene Abwehr und so hatte der Angreifer leichtes Spiel und es stand 1:0 für Kainbach. Dies nach einem platzierten Schuss ins lange Eck. In der Folge gab es weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten. Zur Pause behielt USV Kainbach-Hönigtal die Nase knapp vorn

In der zweiten Hälfte dominierte der Gastgeber

Der Treffer von Nicolaus Scarpatetti in der 61. Minute war dann die Vorentscheidung in dieser Partie. Wiederum vertendelte die Grambacher Abwehr den Ball, Kainbach war wie in den letzten Monaten, gewohnt schneller im Kopf und so stand es 2:0. Schon davor hatte Kainbach gute Möglichkeiten um ein weiteres Tor zu erzielen. Kurzfristig verließ der Grambacher Co-Trainer Hannes Dörr die Coachingzone und wurde von Schiedsrichter Dominik Salzger mit einer glatten roten Karte bestraft. Nunmehr bäumte sich Grambach noch einmal kurzfristig auf, der Heimkeeper Feldbaumer verhinderte jedoch in guter Manier.

Durch den Ampelkarten-Platzverweis von Moritz Sakl geriet SV Raaba-Grambach in der 75. Minute nach Foulspiel in doppelte Unterzahl. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. Kainbach spielte das Match souverän herunter und für die Gäste gab es nichts zu ernten. Am Schluss fuhr der USV Kainbach gegen die Gäste auf eigenem Platz einen sicheren 2:0-Sieg ein.

So steht es um beide Teams

Nach dem errungenen Dreier hat Kainbach Position drei der Unterliga Mitte inne. Die Offensive von USV Kainbach-Hönigtal in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Raaba-Grambach war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 55-mal schlugen die Angreifer von USV Kainbach in dieser Spielzeit zu. Man sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Der USV Kainbach-Hönigtal erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Der SV Technopark Raaba-Grambach führt mit 29 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Neun Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Raaba-Grambach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag trifft der USV Kainbach auf SV Hausmannstätten, SV Technopark Raaba-Grambach spielt tags zuvor gegen SV Baumit Peggau.

Stimme zum Spiel: Ali Ivanescu, Trainer SV Grambach: "Zunächst vergeben wir die Chancen, von denen hat man in Kainbach momentan eh nicht viele, dann kommen dumme Fehler in der Abwehr dazu und dann verliert man eben. Mit dem Platzverweis war es endgültig entschieden. Kainbach hat das wirklich souverän gespielt. Am Ende waren wir ohne jegliche Chance!" Aufstellungen: Kainbach-Hönigtal I: Lorenz Feldbaumer - Michael Lieb, Leo Hamminger, Martin Gradwohl, Andreas Kalcher, Stefan Wenter - Martin Tatschl, Tristan Till - Christoph Glashüttner (K), Nicolaus Scarpatetti, Simon Pansy



Ersatzspieler: Tobias-Julian Schröttner, Christian Lieb, Benjamin Schweighofer, Martin Stoff, Lenard Schoberl, Nepomuk Eichholzer



Trainer: Matthias Sternthal

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Moritz Sakl, Ali Alexander Ivanescu, Irfan Zahirovic, Marvin Griesbacher, Sebastian Rosmanith, Julian Götz (K), Christian Bischof, Laurenz Sacher



Ersatzspieler: Jonathan Paul, Simon Wilbacher, Rene Tonner, Dominik Dexer, Diyar Gülergül, Ruberlan Rodrigues Franca



Trainer: Ali Alexander Ivanescu Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – SV Technopark Raaba-Grambach, 2:0 (1:0)

61 Nicolaus Scarpatetti 2:0

34 Martin Tatschl 1:0

