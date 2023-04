Das Beste zum Schluss: SU Hitzendorf erzielt 3:3 Remis in der Nachspielzeit

Details Samstag, 29. April 2023 12:50

Das Spiel vom Freitag zwischen SU Hitzendorf und Feldkirchen endete mit einem 3:3-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Allerdings kam Hitzendorf erst in der Schlussphase zu diesem Punkt. Das Hinspiel im Herbst war mit einer herben 0:6-Abreibung aus Sicht von Sportunion Hitzendorf zu Ende gegangen. Auch gestern gab es sechs Tore zu sehen, allerdings auf beide Teams verteilt.

Feldkirchen ab der 17.Minute in Unterzahl

Bereits nach sechs Minuten traf der Hitzendorfer Leo Paulitsch die Latte. Nach einer knappen Viertelstunde brachte Benit Kampay den SV Feldkirchen in Führung. Die Heimabwehr war kurzfristig nicht im Bilde und dann ging es zu schnell für den SV Hitzendorf (14.). Es stand somit 0:1.

Rückschlag für die Gäste! Bereits nach 17 Minuten schickte Schiedsrichter David Sommer den Feldkirchner Pascal Manu zum Duschen.

Rote Karte (SV Feldkirchen) für: Nr11, warum ist nicht klar! Kritik hält sich in Grenzen also dürfte es richtig sein! Schiri hat keine Sekunde gezögert! SU Hitzendorf, Ticker-Reporter

Trotz der nummerischen Unterlegenheit Kurz baute Alija Lejlic die Führung von Feldkirchen auf 2:0 aus. Dieses entsatnd aus einem feinen Eckball-Trick. Zuvor hatte der Gastgeber Möglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder am guten Keeper Solnier. So scheiterte Schlatzer kurz vor der Pause. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 2:0 Führung ihr Eigen nannten.

Die letzten Minuten hatten es in sich !

Das 1:2 von SU Hitzendorf stellte per Weitschuss Amr Youssef sicher (77.). Es dauerte jedoch nur eine Minute ehe Anto Davidovic auf der anderen Seite traf. Er beförderte das Leder mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß zum 3:1 für den SV Feldkirchen über die Linie (78.).

Nun schien hier alles gelaufen zu sein. Es folgte noch der Anschlusstreffer für Sportunion Hitzendorf – bereits der zweite für Youssef.Dies nach einem schön vorgetragenen Kombinatiosspiel der Heimmannschaft. Nun stand es nur noch 2:3 (89.). Die Umstellung auf ein 3-5-2 der Gastgeber hatte zumindest den Anschlusstreffer gebracht.

Aber es folgte noch der Showdown in der 94.Minute. Die Gastgeber trafen zum viel umjubelten Ausgleich. Feldkirchen ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich SU Hitzendorf noch ein Unentschieden. Nach einem Freistoss netzte Markus Fürst per Kopf. Was für ein Ende!

So steht es um beide Teams

Sportunion Hitzendorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz neun. Die SU Hitzendorf verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und acht Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut man sich momentan schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt der SV Feldkirchen den fünften Platz in der Tabelle ein. Offensiv konnte Feldkirchen in der Unterliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 50 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Neun Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Allerdings ging Feldkirchen in den vergangenen fünf Partien nur ein Mal als Sieger vom Feld.

Am Freitag ist die SU Hitzendorf in der Fremde bei SV Thal gefordert. Kommenden Sonntag muss der SV Feldkirchen reisen. Es steht ein Gastspiel bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz auf dem Programm (Sonntag, 10:30 Uhr).

Stimmen zum Spiel: Karl Heinz Kubesch, Trainer SU Hitzendorf "Wenn man in der 89.Minute 1:3 zurück liegt und einen Punkt holt, braucht man nicht viel zu dem Spiel sagen. Es fehlten mir sechs Stammspieler und meine Jungs haben Moral gezeigt und diesen Punkt geholt!" Mario Strohmayer, Trainer SV Feldkirchen "Wir waren über weite Teile des Spiels in Unterzahl. Trotzdem haben wir mit 3:1 geführt. Wir haben gut gespielt, aber irgendwie läuft es im Moment unglücklich für uns. Ich kann meiner Mannachaft nichts vorwerfen." Aufstellungen: Hitzendorf: Laurin Gadler - Markus Fürst (K), Dominik Spath, Michael Seufzer, Thomas Friedl - Wolfgang Schlatzer, Dennis Weigelt, Lukas Mauerhofer, Leo Paulitsch, Philipp Modalek - Marko Grgic



Ersatzspieler: Rene Nußbaumer, Dominik Hartner, Florian Tropper, Laurenz Kogler, Lukas Lackner, Amr Youssef



Trainer: Karl Heinz Kubesch

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Daniel Klimacsek, Pascal Manu, David Dordevic, Anto Davidovic (K) - Edin Ibric, Alija Lejlic



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Nico Kiss, Philipp Fabian, Lukas Tatschl, Mahmoud Omar, Matthias Hiebaum



Trainer: Mag. Mario Strohmayer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – SV Feldkirchen, 3:3 (0:2)

94 Markus Fuerst 3:3

89 Amr Youssef 2:3

78 Anto Davidovic 1:3

70 Amr Youssef 1:2

45 Alija Lejlic 0:2

14 Benit Kampay 0:1

