St. Marein ringt den SV Kumberg mit 1:0 nieder-Harl als Goldtorschütze

Details Montag, 01. Mai 2023 19:44

Am Samstag verbuchte der USV St. Marein bei Graz einen 1:0-Erfolg gegen den SV Kumberg. Der Aufsteiger hat mit dem Sieg über den SV Kumberg einen Coup im Abstiegskampf gelandet. Im Hinspiel in der Hinrunde hatte Kumberg einen 1:0-Sieg für sich reklamiert.

Foto mit freundlicher Genehmigung durch amatzka.at

Siegtor kurz vor der Pause

In der ersten halben Stunde sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. In der Schlussphase der ersten Halbzeit kam Kumberg zu weiten guten Gelegenheiten, konnte jedoch beide nicht verwerten. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ziga Harl für St. Marein zur Führung (42.). Mit der nach dem Saisonverlauf doch etwas überraschenden Führung der Gastgeber ging es in die Pause.

St.Marein bringt das Ergebnis über die Zeit

Gleich nach drei Minuten in der zweiten Halbzeit hatte der Gast die Chance zum Ausgleich.

Schuss aus 30m an die latte! peter pan, Ticker-Reporter

In der 62.Minute traf der Gastgeber die Latte nach einem Freistoss, nur zwei Minuten später traf man erneut Aluminium. Nun drückte der SV Kumberg auf den Ausgleich und hatte in der 81.Minute eine weitere gute Möglichkeit zum 1:1. Keeper Steinberger hielt jedoch die Null. Nicht nur hier, sondern bis zum Schlusspfiff nach einem Tor und sechs gelben Karten durch Schiedsrichter Fabio Stadler.

Letztendlich gelang es dem SV Kumberg im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war es der Außenseiter aus St. Marein bei Graz die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Foto mit freundlicher Genehmigung durch amatzka.at

So steht es um beide Teams

Die Gastgeber machten in der Tabelle einen Schritt nach vorne und stehen nun auf dem zehnten Platz. Der USV St. Marein bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Man ist seit drei Spielen unbezwungen.

Durch diese Niederlage fällt SV Kumberg in der Tabelle auf Platz vier zurück. Zwölf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Gegen den SV St. Marein bei Graz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Freitag trifft der SV St. Marein/Graz auf den Tabellenfüher SC PORR Unterpremstätten, der SV Kumberg spielt am selben Tag gegen GAK 1902 Amateure.

Aufstellungen: St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Elias Moser, Christoph Holzmann, Lukas Kapfenberger, Philipp Fuchs (K), Thomas Schönberger - Ziga Harl, Marco Hacker, Semin Ibisevic, Dominik Müller - Klemen Ploj



Ersatzspieler: Wolfgang Lichtenegger, Balint Agatics, Robert Kulas, Jakob Ritter



Trainer: Wolfgang Kiegerl

Kumberg: Raphael Trinkler - Daniel Stachel, Jan Peter Svetits, Michael Windisch (K) - Florian Gangl, Max Birke, Rupert Hopfer, Fabian Tödtling, Marco Gamper - Rinor Svishta, Dominik Messner



Ersatzspieler: Johannes Schilling , BSc, Sebastian Botegal, Damir Hrustic, Jakob Grimm, Dominik Suppan



Trainer: Wolfgang Hopfer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV St. Marein bei Graz – SVU well welt Kumberg, 1:0 (1:0)

42 Ziga Harl 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei