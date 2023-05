Andritz spielt in der zweiten Hälfte in Eggersdorf groß auf

Details Freitag, 05. Mai 2023 22:59

Mit 0:3 verlor der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf am Freitag zu Hause letztlich deutlich gegen den SV Andritz. Was viele voraussagten, trat am Ende auch ein: der SV Andritz wurde der Favoritenrolle gerecht. Der Gast war im Herbst aus dem Hinspiel in Andritz als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt. Beide Teams hatten sich nach den letzten Spielen viel vorgenommen. Dem Gastgeber gelang dies nur in der ersten Hälfte.

Die erste Hälfte bleibt torlos

Bereits in der zweiten Minute musste Heimkeeper Pein erstmals retten. Die nächsten beiden Chancen gehörten jedoch den Gastgebern. Dragcevic scheiterte binnen zwei Minuten zwei Mal und so blieb es beim 0:0. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten. Stelzer und Marold scheiterten an Pein, auf der anderen Seite spielte Lenhart im Andritzer Kasten eine bärenstarke Partie und hielt zwei gute Möglichkeiten durch Sattler.

In der 35.Minute nahm sich Muratovic ein Herz und zog einfach einmal ab, der Ball klatschte von der Stange zurück auf das Feld. Der sichere Schiedsrichter Daniel Kreiner setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Die Zuschauer sahen eine flotte erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten.

In den letzten 30 Minuten macht Andritz alles klar

Es ging nach der Pause flott weiter, beide Teams schenkten sich nichts. Immer wieder kam Dino Dragcevic gefährlich vor das Andritzer Tor. Entweder traf er das Tor nicht oder Stefan Lenhart war auf dem Posten.

Wechsel bei SV Andritz.Aus dem Spiel: Hamzic, RieglerNeu im Spiel: Zagorec, Becirevic Florian Kober, Ticker-Reporter

In der 66.Minute traf der eingewechselte Nedim Besirevic erneut das Aluminium. Irgendwie lag die Führung der Gäste nun in der Luft.

Denis Muratovic brach für SV Andritz den Bann und markierte in der 67. Minute die Führung. Mit viel Gefühl beförderte er die Kugel in den Eggersdorfer Kasten zum 0:1. Nur zwei Minuten später lupfte Elias Knapp den Ball über Keeper Lenhart, der Ball verfehlte jedoch das Tor um wenige Zentimeter. Das wäre der Ausgleich gewesen, es kam aber anders.

Kristijan Zagorec sorgte mit seinem Tor (75.) für eine Vorentscheidung. Er sprintete Richtung Tor und schob trocken ein. Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 85. Minute, als Mark Sattler von USV Eggersdorf mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. In der 92.Minute traf Zagorec im Nachschuss zum 3:0 Endstand nach einer tollen Halbzeit der Gäste. Alle drei Tore fielen durch eingewechselte Spieler.

Am Schluss siegte der SV Andritz gegen die Heimmannschaft deutlich nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang.

So steht es um die beiden Teams

Eggersdorf hat auch nach der Niederlage die elfte Tabellenposition inne. Der SV Taucher-Erdbau Eggersdorf kassierte eine zweite Niederlage in Folge. Man steht nun bei 12 Niederlagen. Ansonsten stehen noch fünf Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Mit dem Gewinnen tun sich die Gelben momantan schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Durch den Erfolg verbesserte sich der SV Andritz im Klassement auf Platz fünf. Mit dem Sieg baute SV Andritz die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Andritz elf Siege, ein Remis und kassierte erst neun Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Eggersdorf ist SV Andritz wieder im Aufwind.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zu USV Kainbach-Hönigtal, gleichzeitig begrüßt der SV Andritz den SV Thal auf heimischer Anlage.

Stimmen zum Spiel

Johann Sattler- Trainer SV Eggersdorf

"In der ersten Halbzeit hat das echt gepasst. Wir hatten gute Chancen. In der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so. Wir sind in einem Lernprozess, am Montag ist Training und dann werden wir das besprechen!"

Marco Pegrin- Trainer SV Andritz

"In der ersten Halbzeit war es schwer für uns. Da hatten die Eggersdorfer sogar leichte Vorteile. Mit den Wechseln haben wir enorm Qualität rein gebracht. Das war ein intensives, gutes Spiel!"

Stefan Lenhart- Keeper SV Andritz

"Wir haben zu Null gespielt, da ist man als Tormann immer zufrieden. In der ersten Halbzeit haben sie uns echt gefordert. Ich freue mich über diesen Sieg!"

David Kleinhappl, Kapitän SV Eggersdorf

"Das war ein intensives Spiel. Ich spüre meine Knochen - wir haben alles gegeben. In der ersten Hälfte war es gut - dann wurde es deutlich. Die eingewechselten Spieler der Andritzer waren sehr schnell und wir hatten viel zu tun!"

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SV Andritz, 0:3 (0:0)

92 Kristijan Zagorec 0:3

75 Kristijan Zagorec 0:2

67 Denis Muratovic 0:1

Aufstellungen: Eggersdorf: Elias Pein - Matthias Pieber, Florian Derler, David Kleinhappl (K), Andreas Adam - Shirfan Hussain, Daniel Tödtling, Mark Sattler, Dino Dragcevic, Tim Prasser - Manuel Hauska



Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Georg Rossmann, Lukas Fürpass, Simon Moser, Josef Seidl, Elias Knapp



Trainer: Johann Sattler

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Patrik Kutlesa - Christoph Erker, Lorenz Kompass, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer, Jakob Dietmar Riegler - Denis Muratovic, Hamza Hamzic, Xaver Herzog



Ersatzspieler: Sammy Andrae, Nedim Becirevic, Maximilian Strobl, Danijel Colovic, Kristijan Zagorec, Julian Alexander Kolle



Trainer: Mag. Marco Pegrin Bericht Florian Kober

