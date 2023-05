Kumberg weiterhin stark unterwegs-GAK verliert weiter an Boden

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:49

Beim SV Kumberg gab es für die GAK Amateure nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte Kumberg bei GAK 1902 Amateure einen 2:1-Sieg eingefahren.

Nach einer halben Stunde führte Kumberg mit 2:1

Der SVU well welt Kumberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung nach einem schweren Stellungsfehler in der Abwehr der Rotjacken. Fabian Tödtling nutze diese Chance eiskalt und so jubelten die 200 Zuschauer in Kumberg bereits früh das erste Mal.

Für das 1:1 von GAK Amateure zeichnete Levan Eloshvili verantwortlich (27.). Nach einem platzierten Pass von Sebastian Jost schob Eloshvilli zum zwischenzeitlichen Ausgleich ein. Der Jubel der Roten war kaum verstummt, da lag man schon wieder hinten. In der 28. Minute schoss SVU Kumberg das letzte Tor dieser turbulenten ersten halben Stunde.

Nunmehr hatten die Grazer drei gute Chancen zum Ausgleich. Jedoch konnte man auch den Gastgebern jederzeit ein weiteres Tor zutrauen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Durch einen Fehler im Spielaufbau ist der GAK schnell in Rückstand geraten. Nach dem Ausgleich sofort der Gegenschlag von Kumberg. Danach der GAK drückend überlegen. Der Ausgleich liegt in der Luft. mauricio25, Ticker-Reporter

Platzverweise in der zweiten Hälfte

Nach der Pause kam der GAK zu weiteren Chancen. In der 47.Minute traf man die Latte, in der 60.Minute die Stange. Kumberg verteidigte tapfer und suchte sein Heil im Konter.

Tormann von Kumberg rettet auf der Linie. mauricio25, Ticker-Reporter

Die Schlussviertelstunde begann turbulent. In der 75.Minute traf die Heimmannschaft nach einem dieser gefährlichen Konter die Latte, fast im Gegenzug der GAK erneut die Stange.

Levan Eloshvili wurde in der 81.Minute mit der Ampelkarte nach Kritik von Schiedsrichter Stockreiter vom Platz gestellt. Nun war der GAK mit einem Mann weniger auf dem Platz, als Artem Marchenko von GAK Amateure auch noch mit der Gelb-Roten Karte nach Foulspiel vom Platz musste (89.). Obwohl Kumberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der GAK 1902 Amateure zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

So steht es um die beiden Teams

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SVU well welt Kumberg auf den dritten Rang kletterte. Die Gastgeber sammeln weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage fiel GAK Amateure in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz von GAK 1902 Amateure hat allerdings einen Dämpfer bekommen. Zudem wandert der Tabellenführer aus Unterpremstätten weitere drei Punkte davon. Insgesamt sammelte GAK Amateure bisher 14 Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Der SV Kumberg tritt am Freitag, den 12.05.2023, um 19:00 Uhr, beim SV Feldkirchen an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt GAK 1902 Amateure den Tabellenführer SC PORR Unterpremstätten.

Unterliga Mitte: SVU well welt Kumberg – GAK 1902 Amateure, 2:1 (2:1)

28 Fabian Toedtling 2:1

27 Levan Eloshvili 1:1

5 Fabian Toedtling 1:0

Aufstellungen: Kumberg: Raphael Trinkler - Daniel Stachel, Jakob Grimm, Jan Peter Svetits, Michael Windisch (K) - Sebastian Botegal, Florian Gangl, Max Birke, Fabian Tödtling, Marco Gamper - Dominik Messner



Ersatzspieler: Lorenz Wieser, Matthias Magor, Bernhard Auer, Dominik Suppan, Dorian Zoccali



Trainer: Wolfgang Hopfer

GAK 1902: Maximilian Fahler, Theodor Wlattnig (K), Albinos Mavriqi, Roland Schadl, Edon Sahiti, Levan Eloshvili, Maximilian Somnitz, Anto Jelec, Sebastian Jost, Tobias Rumpl, Elias Jandrisevits



Ersatzspieler: Georg Schlager, Artem Marchenko, Avdullah Shala, Daniel Brandl, Ardit Gashi, Atsushi Zaizen



Trainer: Haris Medjedovic Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei