SC Unterpremstätten eilt in Richtung Oberliga

Der USV St. Marein/Graz steckte gegen den SC Unterpremstätten letztlich eine deutliche 0:3-Niederlage ein. An der Favoritenstellung ließ Unterpremstätten keine Zweifel aufkommen und trug gegen St. Marein einen Sieg davon. Dieser war im Ergebnis jedoch höher, als der Spielverlauf in diesem rassigen Match war. Erst in der Schlussphase entschied der Tabellenführer die Partie endgültig. Im Hinspiel hatten der Tabellenführer den USV St. Marein auswärts mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Blitzstart des Tabellenführers

Vor über 200 Zuschauern erwischte der Spitzenreiter einen Blitzstart ins Spiel. Patrick Rupprecht traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Über den Flügel enteilte die Premstättener Offensive dem tapfer kämpfenden Aufsteiger. Den Querpass verwandelte Rupprecht mit seinem 12.Saisontreffer souverän.

Die Gäste waren jedoch von Trainer Kiegerl hervorragend eingestellt und wehrten sich tapfer gegen das schnelle Umschaltspiel des Fast-Aufsteigers. Dieser versuchte immer wieder in ein Überzahlspiel zu kommen. Trotzdem sah man über weite Teile des Spiels welches Potential in der Mannschaft aus St.Marein steckt.

Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Schiedsrichter Sascha Koprivnik zeigte in der ersten Hälfte einmal gelb und notierte ein Tor und es ging in die Kabinen.

Es blieb bis kurz vor dem Ende spannend

Die Gastmannschaft forderte den Aufstiegsaspiranten weiterhin, gab nicht auf, bemühte sich und kam sogar zu einem Lattentreffer. In der Endphase wirkte das Team von Trainer Peter Scherz dann spritziger. Der Gast hatte nun alles aufgemacht und lief in zwei Konter.

Das 2:0 für Unterpremstätten stellte Rupprecht sicher. In der 89. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie und hält nun bei 13 Treffern in der Saison. Kurz darauf traf Ammar Parlic, der nun auch schon bei elf Treffern hält, in der Nachspielzeit für den Tabellenführer (92.). Schließlich strich SC PORR Unterpremstätten nach einem interessanten Spiel die Optimalausbeute gegen den USV St. Marein/Graz ein und entwich dem GAK ein weiteres Stück in der Tabelle.

So steht es um die beiden Teams

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SC Unterpremstätten 56 Zähler zu Buche. Mit nur 18 Gegentoren stellt der Gastgeber die sicherste Abwehr der Liga. 15 Spiele ist es her, dass Unterpremstätten zuletzt eine Niederlage kassierte. Man enteilt dem Feld in Richtung höhere Spielklasse.

Trotz der Schlappe behält St. Marein/Gr. den zehnten Tabellenplatz bei. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 26 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich USV St. Marein bei Graz zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass man noch nicht ganz gerettet ist. Trotzdem wird man als Aufsteiger den Klassenerhalt schaffen. Man baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für SC PORR Unterpremstätten ist GAK 1902 Amateure (Samstag, 15:30 Uhr). St. Marein/Gr. misst sich am selben Tag mit SV Technopark Raaba-Grambach (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Peter Scherz.Trainer SC Unterpremstätten:

"Wir waren wirklich voll gefordert. Der Gegner spielte einen attraktiven Fußball und war stets gefährlich- sie waren hervorragend taktisch eingestellt. In der Endphase haben wir das Spiel dann entschieden."

Unterliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – USV St. Marein bei Graz, 3:0 (1:0)

92 Ammar Parlic 3:0

89 Patrick Rupprecht 2:0

2 Patrick Rupprecht 1:0

Aufstellungen: SC Unterpremstätten: Constantin Lorber, Dominik Hornig, Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Alhassan Ahmed, Tobias Kirchberger, Ammar Parlic, Florian Rupp, Lukas Bracun



Ersatzspieler: Niklas Würger, Ivan Dzidzic, Kevin Pronegg, Ruben Ruchti, Jonathan Brosch, Dominic Summer



Trainer: Peter Scherz

St. Marein/Graz: Fabian Steinberger - Elias Moser, Christoph Holzmann, Lukas Kapfenberger, Thomas Schönberger (K) - Ziga Harl, Robert Kulas, Semin Ibisevic, Mitja Koder - Damir Dedic, Klemen Ploj



Ersatzspieler: Wolfgang Lichtenegger, Balint Agatics, Can Sariboga, Dominik Müller, Marco Viet, Muamer Tarhan



Trainer: Wolfgang Kiegerl Bericht Florian Kober - Foto SC Unterpremstätten

