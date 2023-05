Grambach gewinnt mit zehn Mann gegen unglückliche Peggauer

Details Sonntag, 07. Mai 2023 21:19

Durch ein 2:0 holte sich SV Technopark Raaba-Grambach in der Partie gegen SV Baumit Peggau drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Raaba-Grambach die Nase vorn. Im Hinspiel im Herbst waren die Gastgeber bei der deutlichen 0:6-Pleite unter die Räder gekommen.

Platzverweis nach zwanzig Minuten

Die erste große Chance im Spiel hatten die Gäste in der siebten Minute:

Doppelchance für Peggau!!!Nach einem Querpass hinter der Abwehr von Bauer steht Görgl alleine vorm Keeper. Dieser pariert zweimal sehr stark! Bruce_Twarze2.0, Ticker-Reporter

SV Peggau geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Laurenz Sacher das schnelle 1:0 für Raaba-Grambach nach einer Unordnung in der gegnerischen Abwehr erzielte. Schon in der 21. Minute war das Spiel für Ruberlan Rodrigues Franca beendet: Feldverweis nach einer unerlaubten Grätsche.

Wie wird der SV Technopark Raaba-Grambach mit dieser neuen Situation umgehen? Man konzentrierte sich auf die Abwehr. Peggau hatte eine sehr starke Phase. Mit der knappen Führung von SV Raaba-Grambach pfiff Schiedsrichter Mestrovic Zvonimir zur Halbzeit.

Per Elfer diel die Entscheidung

Raaba-Grambach erzielte in der 52. Minute das 2:0 durch einen Foulelfer - Götz schob den Penalty lässig ein.

Elferalarm in Grambach!!! Nach einem misserablen Rückpass von Höll geht der Keeper Friedl mit dem Stürmer auf den Schnittball. Der Schiri nimmt dies als Foulspiel vom Keeper auf und es gibt Elfer Bruce_Twarze2.0, Ticker-Reporter

Peggau mühte sich weiter um den Ausgleich.

Nächstes 1 gegen 1 Gößler schiebt den Ball am Tor vorbei Bruce_Twarze2.0, Ticker-Reporter

Der Gast hatte jedoch auch Pech als man in der letzten Minute durch Görgl nur einen Stangenschuss erzielte. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann der SV Technopark Raaba-Grambach mit zehn Mann gegen den SV Baumit Peggau.

So steht es um die beiden Teams

Der SV Raaba-Grambach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Peggau die dritte Niederlage am Stück.

Raaba-Grambach ist jetzt mit 32 Zählern punktgleich mit SV Baumit Peggau, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 40:40 auf dem achten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Nächster Prüfstein für SV Technopark Raaba-Grambach ist USV St. Marein bei Graz (Samstag, 17:00 Uhr). SV Peggau misst sich am selben Tag mit SV Hausmannstätten (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Ali Ivanescu-Trainer SV Grambach:

"Wir sind lange ein Spieler weniger gewesen. Der absolute Wille hat heute das Spiel entschieden. Ich denke auch verdient!"

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – SV Baumit Peggau, 2:0 (1:0)

52 Julian Goetz 2:0

10 Laurenz Sacher 1:0

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Irfan Zahirovic, Marvin Griesbacher, Sebastian Rosmanith, Julian Götz (K), Dominik Dexer, Christian Bischof, Ruberlan Rodrigues Franca, Laurenz Sacher , BEd



Ersatzspieler: Jonathan Paul, Gottfried Janisch, Ali Alexander Ivanescu, Simon Wilbacher



Trainer: Ali Alexander Ivanescu

SV Baumit Peggau: Kevin Friedl - Robin Haberl, Manuel Trojer (K), Samuel Peinsipp, Tobias Ritonja - Robert Affenberger, Jonas Bauer, Markus Höll, Andreas Hostniker, Paul Krebs - Moritz Görgl



Ersatzspieler: Marvin Peer, Nick Haberl, Felix Handl, Stefan Gößler, Florian Ablasser



Trainer: Helmut Reiber Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei