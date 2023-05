SV Andritz siegt zum dritten Mal in Folge

Details Freitag, 12. Mai 2023 23:45

Gegen SV Andritz holte sich SV Thal eine 1:3-Schlappe ab. SV Andritz ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Die Gastgeber waren im Hinspie in der Hinrundel gegen den SV Thal in allen Belangen überlegen gewesen und hatten einen 5:1-Sieg eingefahren.

Die Formkurve bei den Andritzern geht wieder nach oben ! Foto: SV Andritz

Zur Pause sah man ein Unentschieden

Beide Teams tasteten sich zunächst ab. Der Favorit versuchte das Spiel zu machen, der SV Thal spielte jedoch ordentlich mit. Nach einer knappen Viertelstunde war es dann fast so weit:

Mairold mit der bisher besten Chance im Spiel. Er legt den Ball nur knapp am langen Eck vorbei @ticker_svandritz, Ticker-Reporter

Nach einer guten halben Stunde foulte Keeper Neubauer den heran eilenden Xaver Herzog im Strafraum und Schiedsrichter Angerer entschied sofort auf Penalty. Kristijan Zagorec stellte die Weichen für SV Andritz auf Sieg, als er in Minute 33 eben mit diesem sicher verwandelten Elfer mit dem 1:0 zur Stelle war.

Jetzt erst recht, dachte sich Daniel Ott, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (35.). Nach einer Chance der Gäste, staubte er aus kurzer Distanz zum 1:1 ab. Zur Halbzeit war die Partie somit noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Mairold mit der Führung

SV Thal musste den Treffer von Lukas Mairold zum 2:1 hinnehmen (61.).

Tor, Toor, Tooor für SV Andritz zum 2:1 Mairold sieht das Neubauer weit außerhalb seines Tores steht und zieht aus ca. 35 m ab. Traumtor! @ticker_svandritz, Ticker-Reporter

In der Schlussphase traf Mairold dann noch die Stange. Aber auch der Gast hatte seine Chancen:

Gefährlicher Freistoß von Thal. Lenhart kann den Ball noch an die Latte lenken @ticker_svandritz, Ticker-Reporter

Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Lorenz Url von den Gästen noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (90.). Nun waren die tapferen Thaler in Unterzahl. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Hamza Hamzic nach einem Konter für einen Treffer sorgte (92.). Thal wurde für ein couragiertes Spiel nicht belohnt. Die Gastgeber zeigten, dass sie wieder richtig gut in Form gekommen sind. Am Ende verbuchte SV Andritz gegen SV Thal die maximale Punkteausbeute und der Gast stand mit leeren Händen da.

So steht es um beide Teams

Trotz des Sieges bleibt SV Andritz auf Platz sechs. SV Andritz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und neun Niederlagen dazu. SV Andritz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte. Zuletzt gewann man drei Spiele in Folge.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SV Thal. Die mittlerweile 85 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In der Endphase des Fußballjahres rangierte SV Thal im unteren Mittelfeld. In den letzten fünf Begegnungen holte der SV Thal insgesamt nur drei Zähler mit einem deutlichen Sieg gegen Eggersdorf.

Der SV Andritz hat am Mittwoch Heimrecht und begrüßt Sportunion Hitzendorf. Am Freitag empfängt SV Thal den USV Kainbach-Hönigtal.

Unterliga Mitte: SV Andritz – SV Thal, 3:1 (1:1)

92 Hamza Hamzic 3:1

61 Lukas Mairold 2:1

35 Daniel Ott 1:1

33 Kristijan Zagorec 1:0

Aufstellungen: Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Paul Schlager - Nedim Becirevic, Christoph Erker, Lorenz Kompass, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer - Denis Muratovic, Xaver Herzog, Kristijan Zagorec



Ersatzspieler: Sammy Andrae, Maximilian Strobl, Hamza Hamzic, Danijel Colovic, Julian Alexander Kolle, Jakob Dietmar Riegler



Trainer: Marco Pegrin

SV THALERSEE THAL: Jakob Neubauer - Philipp Hepflinger, Michael Elias Groß, Michael Debro, David Paar - Lorenz Url, Yannick Suppan, Christoph Groß - Moritz Langmann (K), Daniel Ott, Nico Stoff



Ersatzspieler: Stanley Samuelson, Joel Heuberger, Benjamin Hois, Lukas Ott, Jakob Orasche



Trainer: Alexander Pettinger Bericht Florian Kober

