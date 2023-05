Kainbach holt deutlichen Derbysieg-In der Schlussviertelstunde bricht Eggersdorf ein

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:41

Der USV Kainbach erteilte USV Eggersdorf letztlich eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Wir wissen jedoch, dass Derbys ihre eigenen Gesetze haben. Am Freitagabend kam ein neues dazu: man kann in den letzten fünfzehn Minuten aus einem 2:1 ein 6:1 machen. Kainbach hatte in Eggersdorf das Hinspiel gegen Eggersdorf mit 3:1 gewonnen.

Derbyzeit in Kainbach

Beide Teams kamen motiviert auf den Platz - es war ja Derbyzeit. Man muss vorweg feststellen, dass die Eggersdorfer in den letzten zwanzig Partien in Kainbach gerade einmal gewonnen haben. Der Favorit hatte auch die ersten guten Chancen, die größte Möglichkeit in der Anfangsphase gehörte jedoch den Gästen in der 20.Minute:

Shirfan über rechts, zieht ab und Wenter rettet auf der Linie - das war die beste Chance im Spiel Florian Kober, Ticker-Reporter

Für das erste Tor vom USV Kainbach-Hönigtal war Fabian Koch verantwortlich, der in der 24. Minute das 1:0 nach einem Corner und per Kopf besorgte.

In der 38. Minute erhöhte Nicolaus Scarpatetti für den Gastgeber. Kainbach über rechts - schneller Pass nach links , dort stand Goalgetter Scarpatetti und es stand 2:0. Nunmehr musste der SVE Kapitän Kleinhappl das Feld verletzt verlassen. Das kommt fast immer einer Schwächung der Abwehr gleich.

Die Gastgeber spielten nun sehr souverän.Mit der 2:0Führung für USV Kainbach/H. ging es in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer in der 64.Minute - dann fiel die SVE Abwehr auseinander

In der 53.Minute hatte Hauska mit der Superchance die Möglichkeit zum Anschluss , Feldbaumer hielt ganz sicher. Michael Vollmann war per Elfer zur Stelle und markierte das 1:2 von USV Taucher-Erdbau Eggersdorf (63.). Es gab Chancen auf beiden Seiten und nichts sah nach einem solchen Debakel für die Gäste aus.

Martin Gradwohl sorgte dann für die Vorentscheidung in der 75.Minute.

Tor, Toor, Tooor für USV Kainbach-Hönigtal zum 3:1 Tatschl setzt sich wunderbar über die rechte Seite durch , Querpass und Gradwohl zum 3:1 Florian Kober, Ticker-Reporter

In der 87.Minute traf Gradwohl erneut und es stand 4:1. In der Nachspielzeit trafen Tatschl und Gesslbauer für denUSV Kainbach-Hönigtal zum 6:1. In den letzten Minuten war jeder Angriff ein Treffer und die Eggersdorfer Abwehr komplett ratlos. Es folgte ein klarer Heimerfolg über USV Eggersdorf im Derby.

So steht es um beide Teams

Die drei Punkte brachten den USV Kainbach in der Tabelle voran. Man liegt am Freitagabend auf Rang zwei. Mit beeindruckenden 65 Treffern stellt USV Kainbach-Hönigtal den besten Angriff der Unterliga Mitte. Der USV Kainbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist Kainbach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Eggersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich am 22. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von USV Taucher-Erdbau Eggersdorf alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte USV Eggersdorf die dritte Pleite am Stück.

USV Kainbach-Hönigtal stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV Thal vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt Eggersdorf SV Baumit Peggau.

Stimmen zum Spiel:

Daniel Tödtling - Sportlicher Leiter Eggersdorf

"Wir haben in der ersten Halbzeit echt ordentlich mitgespielt, lagen aber zurück. Dann steht es nach 75 Minuten 1:2 und am Ende fallen wir so auseinander."

Lorenz Feldbaumer - Keeper Kainbach:

"Wir haben momentan einfach einen Lauf. Wir denken von Spiel zu Spiel und es macht große Freude. Wir hatten den Gegner im Griff und wir haben verdient gewonnen!"

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, 6:1 (2:0)

92 Julian Sandro Gesslbauer 6:1

91 Martin Tatschl 5:1

87 Martin Gradwohl 4:1

75 Martin Gradwohl 3:1

63 Michael Vollmann 2:1

38 Nicolaus Scarpatetti 2:0

24 Fabian Koch 1:0

Aufstellungen: Kainbach-Hönigtal I: Lorenz Feldbaumer - Gernot Oberwinkler, Leo Hamminger, Andreas Kalcher, Stefan Wenter - Martin Tatschl, Sebastian Koss, Fabian Koch - Christian Lieb (K), Benjamin Schweighofer, Nicolaus Scarpatetti



Ersatzspieler: Tobias-Julian Schröttner, Michael Lieb, Lenard Schoberl, Julian Sandro Gesslbauer, Martin Gradwohl, Martin Stoff



Trainer: Matthias Sternthal

Eggersdorf: Elias Pein - Georg Rossmann, Florian Derler, David Kleinhappl (K), Andreas Adam - Daniel Tödtling, Shirfan Hussain, Dino Dragcevic, Tim Prasser - Michael Vollmann, Jawad Rezai



Ersatzspieler: Manuel Robert Zottler, Patrick Pirs, Simon Moser, Josef Seidl, Manuel Hauska, Elias Knapp



Trainer: Johann Sattler Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei