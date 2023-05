Feldkirchen demoliert Kumberg - 6:0 Satz und Sieg !

Details Samstag, 13. Mai 2023 17:12

Feldkirchen kannte mit seinem an diesem Abend hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holten die Gastgeber den maximalen Ertrag. Im ersten Vergleich der Saison im Herbst waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto vom SV Kumberg gegangen.

Der Aufsteiger aus Feldkirchen spielt eine beeindruckende Saison!

Mit 4:0 ging es in die Pause

Der Aufsteiger aus Feldkirchen legte los wie die Feuerwehr. Das Team von Trainer Strohmayer kam top motiviert aus der Kabine und man überrollte Kumberg von der ersten Minute an.

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Edin Ibric das schnelle 1:0 für SV Feldkirchen erzielte. Über die Seite zelebrierte man einen wunderschönen Angriff, zieht von links in die Mitte. Ibric ist zur Stelle und schlenzt den Ball an Keeper Raphael Trinkler vorbei in die lange Ecke.

Der Gastgeber war zu jeder Zeit aggressiver im Zweikampf, war immer wacher und kurz gesagt einfach drückend überlegen.In der 20. Minute brachte Stefan Voura das Netz für Feldkirchenzum 2:0 zum Zappeln. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Ibric bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (33.). Alija Lejlic vollendete zum vierten Tagestreffer in der 36. Spielminute.

SV Feldkirchen hatte seine Chancen eiskalt genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung von 4:0.

Am Ende war das halbe Dutzend voll

Lejlic schraubte das Ergebnis in der 50. Minute mit dem 5:0 für Feldkirchen in die Höhe. Der sechste Streich vom SV Feldkirchen war Albin Marco Winter vorbehalten (81.). Am Ende fuhr der SV Feldkirchen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Feldkirchen bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Kumberg in Grund und Boden spielte.

Feldkirchen hatte einen perfekten Abend, brachte seine Leistung komplett auf den Boden. Den Kumbergern fehlten weiterhin Kevin Hacker und Ruppert Hopfer, was sich wohl auch auswirkte.

So steht es um die beiden Teams

Trotz des Sieges bleibt Feldkirchen auf Platz fünf. Offensiv konnte dem SV Feldkirchen in der Unterliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 62 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Elf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat Feldkirchen momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SVU well welt Kumberg ist SV Feldkirchen weiter im Aufwind. Feldkirchen spielt eine tolle Saison als Aufsteiger und man wird in der Zukunft mit dem Team zu rechnen haben.

Der SV Kumberg hat auch nach der Niederlage die vierte Tabellenposition inne. Der Aufstiegszug über die Relegation ist aber ein Stück weiter weg gefahren. Kumberg verbuchte insgesamt 13 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SVU Kumberg deutlich. Insgesamt sechs Zähler weist der SV Kumberg in diesem Ranking auf.

Feldkirchen tritt am kommenden Freitag bei SC PORR Unterpremstätten an, Kumberg empfängt am selben Tag SV AQUAFUX Deutschfeistritz.

Stimmen zum Spiel:

Mario Strohmayer - Trainer SV Feldkirchen

"Wir haben in diesem Spiel unsere derzeitige Form bewiesen und auch gezeigt, dass wir eigentlich noch etwas weiter vorne sein müssten. Großes Kompliment an meine Mannschaft!"

Bernhard Auer - Kapitän SV Kumberg

"Es war leider nicht unser Tag. Feldkirchen war klar besser und hat vollkommen verdient gewonnen. Wir konnten überhaupt nicht an die Leistung letzte Woche gegen den GAK anschließen. Vor allem in der ersten Hälfte hat uns Feldkirchen an diesem Abend die Grenzen aufgezeigt!"

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SVU well welt Kumberg, 6:0 (4:0)

81 Albin Marco Winter 6:0

50 Alija Lejlic 5:0

36 Alija Lejlic 4:0

33 Edin Ibric 3:0

20 Stefan Voura 2:0

7 Edin Ibric 1:0

Aufstellungen: Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Daniel Klimacsek, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Edin Ibric, Alija Lejlic



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Albin Marco Winter, David Dordevic, Philipp Fabian, Lukas Tatschl, Matthias Hiebaum



Trainer: Mag. Mario Strohmayer

Kumberg: Raphael Trinkler - Daniel Stachel, Jakob Grimm, Jan Peter Svetits, Michael Windisch - Florian Gangl, Bernhard Auer (K), Max Birke, Fabian Tödtling, Marco Gamper - Dominik Messner



Ersatzspieler: Sebastian Botegal, Rinor Svishta, DI Rupert Hopfer, Dominik Suppan, Dorian Zoccali



Trainer: Wolfgang Hopfer Bericht Florian Kober Foto SV Feldkirchen

