Deutschfeistritz in akuter Abstiegsgefahr

Details Samstag, 13. Mai 2023 22:38

SU Hitzendorf setzte sich standesgemäß gegen SV Deutschfeistritz mit 3:0 durch. Die Beobachter waren sich einig, dass SV AQUAFUX Deutschfeistritz als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte. Es wird zunehmend eng für die Mannschaft aus Deutschfeistritz im Abstiegskampf.

Die schwarze Natascha tanzte am Freitagabend und man gewann 3:0 - Foto Sportunion Hitzendorf

Das erste Tor fiel kurz vor der Pause

Das Team von Trainer Karl Heinz Kubesch kam flott ins Spiel und hatte die erste Chance nach vier Minuten. In der Folge war das Spiel ausgeglichen. Nach 39 Minuten dann die größte Chance für die Hausherren - kurz danach fiel dann tatsächlich der Führungstreffer. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Sportunion Hitzendorf zum 1:0 (40.).

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Hitzendorf zum 1:0 ein schönes Eckballtor von Fürst Dosenöffner, Ticker-Reporter

Die Heimmannschaft nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Die Gäste hatten tapfer mitgespielt, aber kein Tor erzielt.

In der zweiten Halbzeit wurde es deutlich

Deutschfeistritz spielte weiterhin gut mit und nach einer guten Stunde stand hier kein Sieger fest. Dennis Weigelt erzielte das 2:0 für die SU Hitzendorf per Elfer sicher (77.). Das war dann der Genickschlag für das Team aus dem Tabellenkeller. Nun kam der Gastgeber ins Rollen und hatte alles im Griff.

Wolfgang Schlatzer schraubte das Ergebnis in der 83. Minute mit dem 3:0 für Sportunion Hitzendorf in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte SU Hitzendorf am Freitag einen letztendlich ungefährdeten Erfolg gegen SV Deutschfeistritz.

So steht es um die beiden Teams

Sportunion Hitzendorf befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Acht Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat SU Hitzendorf momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SV AQUAFUX Deutschfeistritz ist Sportunion Hitzendorf weiter im Aufwind.

SV Deutschfeistritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Man befindet sich kurz vor Saisonende im Tabellenkeller wieder: Rang 13. 27:78 – das Torverhältnis von SV Deutschfeistritz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der SV Deutschfeistritz musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster und man ist weiterhin in absoluter Abstiegsgefahr. In neun ausgetragenen Spielen kam der SV Deutschfeistritz in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

SU Hitzendorf wird am kommenden Mittwoch von SV Andritz empfangen. SV Deutschfeistritz ist am kommenden Freitag zu Gast beim SV Kumberg.

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 3:0 (1:0)

83 Wolfgang Schlatzer 3:0

77 Dennis Weigelt 2:0

40 Markus Fuerst 1:0

Startaufstellungen: Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Markus Fürst (K), Michael Seufzer, Thomas Friedl - Dennis Weigelt, Manuel Gsöls, Leo Paulitsch, Philipp Modalek - Marko Grgic, Daniel Rieger



Ersatzspieler: Laurin Gadler, Dominik Hartner, Wolfgang Schlatzer, Moritz Gutjahr, Lukas Mauerhofer, Amr Youssef



Trainer: Karl Heinz Kubesch

SV AquaFux Deutschfeistritz: Daniel Feiertag - Marco Moser, Martin Schriebl, Luca Riegler - Philipp Eisath, Patrick Moisenbichler, Nico Sellitsch, Ivan Petrovic, Rene Tippl, Jan Fegerl (K) - Philipp Vorraber



Ersatzspieler: Maximilian Scherounigg, Jakob Palzer, Markus Schlatzer



Trainer: Daniel Jantscher Bericht Florian Kober

