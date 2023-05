Bernhard Auer hängt die Schuhe an den Nagel

Details Sonntag, 14. Mai 2023 17:32

Erinnern Sie sich noch an den März 1996? Franz Vranitzky war Kanzler, Michael Schumacher gerade zu Ferrari gewechselt, der Film "Werner" kam in die Kinos. Erste Menschen liefen mit sogenannten Mobiltelefonen durch die Straßen. Da beschloss ein kleiner Bub im Alter von neun Jahren in einem Verein Fußball zu spielen. Seine Eltern meldeten den kleinen Bernhard beim SV Kumberg in der Jugend U10 an. Das war somit vor über 27 Jahren. Okay, so etwas kommt schon einmal vor. Dass der gleiche Bernhard Auer dann nach so langer Zeit als Kapitän genau dieses Vereins immer noch und ohne Unterbrechung beim selben Verein kickt, das ist eher selten.

Abschied am 09.06.2023 beim Heimspiel gegen Grambach

Auer bestritt in seiner Karriere 548 Spiele in der Kampfmannschaft, dabei erzielte der Mittelfeldspieler 146 Tore. In den zwanzig Jahren in der Mannschaft des SV Kumberg spielte er von der 1.Klasse bis zur Oberliga in allen Ligen seine Spiele.

"Mein großes Ziel war immer, nach dem Abstieg 2017, den Verein mindestens in die Unterliga zu führen"

In der heutigen Zeit ist es extrem selten, dass ein Spieler über 27 Jahre bei einem Verein spielt. Natürlich gab es Angebote zu wechseln, aber der treue Berni blieb einfach immer bei seinem Heimatverein. Nach seinem letzten Spiel wird er zunächst einmal mit anderen Dingen beschäftigt sein. Es drehte sich ja immer alles um den Ball und damit wird einmal pausiert. Für die Zukunft im Fußball in einer anderen Funktion mache er sich später dann Gedanken.

"Der Abschied von meinem geliebten Fußball fällt mir schwer, weil wir echt ein Super-Haufen sind. Aber für die Gesundheit und die weitere Zukunft ist das jetzt der richtige Schritt, ich werde ja bald 37.

Eine große Abschiedsfeier möchte er nicht haben. Die Taschentücher werden bei manchem Fan wahrscheinlich doch gezückt werden. Viele Fans kennen ja gar keine Heimspiele ohne den zuverlässigen Kapitän des SV Kumberg.

"Ich möchte einfach leise bye-bye sagen, mich vom Kumberger Publikum verabschieden und mich für die großartige Unterstützung bei meinem Verein in den vielen Jahren bedanken!"

Alles Gute Bernhard Auer!

Bericht Florian Kober

Fotocredit: SV Kumberg

