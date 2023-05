Colovic belohnt SV Andritz – vierter Sieg in Folge

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 11:26

Am Mittwoch verbuchte SV Andritz einen 2:1-Erfolg gegen SU Hitzendorf. Die Mannschaft aus dem Grazer Norden gewann erneut und ist in bester Form. Das Hinspiel war 3:1 für das Heimteam ausgegangen.

Der SV Andritz ist die Mannschaft der Stunde und gewann die letzten vier Spiele am Stück.

Zwei Ferserl-Tore in der ersten Halbzeit

Das Team von Marco Pegrin wollte sofort zeigen, dass man am Mittwochabend den vierten Sieg in Folge feiern wollte und so begann man offensiv Akzente zu setzen und traf auch nach wenigen Minuten bereits erstmals Aluminium. Das 1:0 von SV Andritz stellte Xaver Herzog sicher (13.)

Herrliches Tor mit der Ferse. DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Nach einer Flanke fiel der Ball vor den Torschützen und der schob den Ball lässig mit der Ferse ein. Das dachte sich dann Grgic wohl auch und erzielte neun Minuten später auf der anderen Seite praktisch das gleiche Tor ebenso mit der Hacke. Das war somit das 1:1 für die Sportunion Hitzendorf.

Das Spiel ist nun ausgeglichener. DerAndritzZugderfährt, Ticker-Reporter

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach 59 Minuten traf Andritz das zweite Mal die Stange. Dass SV Andritz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Danijel Colovic, der in der 80. Minute nach einer Flanke von rechts per Kopf zur Stelle war. Es folgte ein weiterer Stangenschuss der Andritzer. Trotz dieser Chance wäre für die Gäste auch ein Punkt möglich gewesen. Letztlich hat Andritz momentan einen Lauf und holte einen weiteren Dreier. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Andritz SU Hitzendorf 2:1 in einem Spiel mit zwei Ferserl-Treffern.

So steht es um die beiden Teams

Durch die drei Punkte verbesserte sich SV Andritz im Tableau auf die fünfte Position. 13 Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat SV Andritz derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist SV Andritz so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Sportunion Hitzendorf unteres Mittelfeld. Acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SU Hitzendorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Andritz tritt am kommenden Freitag bei USV Kainbach-Hönigtal an, Sportunion Hitzendorf empfängt am selben Tag SVU well welt Kumberg.

Unterliga Mitte: SV Andritz – Sportunion Hitzendorf, 2:1 (1:1)

80 Danijel Colovic 2:1

22 Marko Grgic 1:1

13 Xaver Herzog 1:0

Aufstellungen: Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Julian Alexander Kolle, Paul Schlager - Nedim Becirevic, Christoph Erker, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer - Denis Muratovic, Xaver Herzog, Kristijan Zagorec



Ersatzspieler: Sammy Andrae, Patrik Kutlesa, Lorenz Kompass, Hamza Hamzic, Danijel Colovic, Sebastian Pukl



Trainer: Mag. Marco Pegrin

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Markus Fürst (K), Dominik Spath, Thomas Friedl - Wolfgang Schlatzer, Dennis Weigelt, Manuel Gsöls, Philipp Modalek - Marko Grgic, Daniel Rieger



Ersatzspieler: Laurin Gadler, Dominik Hartner, Paul Suppan, Moritz Gutjahr, Leo Paulitsch, Amr Youssef



Trainer: Karl Heinz Kubesch Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei