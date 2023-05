Unterpremstätten verliert - Feldkirchen in Topform und Aufstiegsfeier verschoben

Details Samstag, 20. Mai 2023 01:21

SV Feldkirchen verpasste SC PORR Unterpremstätten einen herben Dämpfer und gewann mit 3:1 gegen den Tabellenführer. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren. Man wollte die letzten Punkte holen um den Aufstieg in die Oberliga zu fixieren. Das Hinspiel auf dem Platz der Gäste war im Herbst mit einem 2:0-Sieg zugunsten von SC Unterpremstätten geendet.

Nichts zu holen gab es für den Tabellenführer am Freitag gegen den SV Feldkirchen

Zur Pause stand es 1:1

In den letzten Wochen zeigte das Feldkirchner Team von Trainer Mario Strohmayer bereits, dass man in bestechender Form ist. Mit diesem Selbstvertrauen setzte man von Beginn an gegen den Tabelleführer dagegen. Es kam zu Chancen auf beiden Seiten und es folgte der erste Treffer in diesem für Unterpremstätten so wichtigen Spiel.

Schiedsrichter Stefan Grasser zeigte nach zwanzig Minuten und einem Handspiel im Strafraum sofort auf den Punkt. Anto Davidovic verwandelte trocken und brachte SV Feldkirchen in der 22. Minute nach vorn.

Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Patrick Rupprecht mit dem 1:1 für Unterpremstätten zur Stelle (44.). Endlich aus Sicht des Aufstiegsaspiranten traf er nach einem perfekten Zuspiel Stefan Kaier. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Noch war für das Team von Trainer Peter Scherz alles möglich.

In der Schlussphase war die Überraschung perfekt

Beide Teams drängten nun auf den Sieg. Die besseren Chancen hatte der Gast. Wenn Unterpremstätten vors Tor kam, war Keeper Solnier zur Stelle. Dann passierte was die Heimzuschauer nicht sehen wollten - aber es geschah. Die spielstarken Gäste crashten die Party endgültig: Alija Lejlic erzielte für Feldkirchen per Weitschuss nach 81 Minuten die 2:1-Führung.

Nun öffnete das Heimteam natürlich und lief kurz vor Schluss in einen Konter: Es war Benit Kampay, der das 3:1 aus Sicht von SV Feldkirchen perfekt machte (88.). Schlussendlich reklamierte der Aufsteiger aus Feldkirchen einen Sieg in der Fremde für sich und wies SC PORR Unterpremstätten in die Schranken. Es war dies die erste Niederlage des Tabellenführers seit acht Monaten.

So steht es um die beiden Teams

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Unterpremstätten 57 Zähler zu Buche. Man benötigt einen Sieg um den Aufstieg zu fixieren.

SV Feldkirchen machte in der Tabelle weiter Boden gut und steht nun auf Platz vier. Offensiv konnte Feldkirchen in der Unterliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 65 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SV Feldkirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Feldkirchen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her. Man ist in Form.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Unterpremstätten zum SV Deutschfeistritz, tags zuvor begrüßt der SV Feldkirchen den SV Raaba-Grambach vor heimischer Kulisse.

Nach dem Spiel feierte nur der Aufsteiger - der Coup war gelungen

Unterliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – SV Feldkirchen, 1:3 (1:1)

88 Benit Kampay 1:3

81 Alija Lejlic 1:2

44 Patrick Rupprecht 1:1

22 Anto Davidovic 0:1

Aufstellungen: SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber, Dominik Hornig, Nikolaus Steiner, Stefan Kirchberger (K), Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Alhassan Ahmed, Tobias Kirchberger, Ammar Parlic, Florian Rupp, Lukas Bracun



Ersatzspieler: Niklas Würger, Ivan Dzidzic, Kevin Pronegg, Ruben Ruchti, Sandro Hofer, Dominic Summer



Trainer: Peter Scherz

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Daniel Klimacsek, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Edin Ibric, Alija Lejlic



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Nico Kiss, David Dordevic, Philipp Fabian, Albin Marco Winter, Matthias Hiebaum



Trainer: Mag. Mario Strohmayer Bericht Florian Kober Fotos SC Unterpremstätten, SV Feldkirchen

