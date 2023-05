Deutschfeistritz holt drei Punkte in Kumberg- Heimmannschaft läuft in ein Debakel

Details Samstag, 20. Mai 2023 17:14

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf SV Deutschfeistritz hatte SVU Kumberg klar das Nachsehen und verlor mit 0:3. Der Underdog brachte den Favoriten vollkommen überraschend zu Fall. Das Hinspiel hatte Kumberg im Herbst in Deutschfeistritz mit 2:0 gewonnen. Die Vorzeichen für dieses Match waren klar. Kumberg wollte sich nach dem 0:6 Debakel in Feldkirchen rehabilitieren und Deutschfeistritz braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Gewonnen hat am Freitag aber nur ein Team.

Pausenführung des krassen Außenseiters

Philipp Vorraber brachte den SV Deutschfeistritz in der 16. Minute in Front. Die Gäste eroberten den Ball im Mittelfeld, es folgte ein präziser Pass auf eben Vorraber, der berührte den Ball ein Mal und zog direkt aus knapp zwanzig Metern zur Führung ab. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit wurde es hektisch und Schiedsrichter Stephan Koren verteilte in den letzten fünf Minuten drei gelbe Karten.

In der Nachspielzeit brachte Jan Fegerl das Netz für SV Deutschfeistritz zum Zappeln. Die Füchse eroberten den Ball am gegnersichen Strafraum und dann ging alles ganz schnell: man leitete einen Konter ein, es folgte ein direkter Pass über dreißig Meter und der Ball landete mit einem platzierten Schuss im Tor.

Es waren die Gäste, die zur Pause vollkommen überrschend eine 2:0 Führung ihr Eigen nannten.

In der zweiten Hälfte trifft Deutschfeistritz eiskalt

Trainer Hopfer schwor seine Mannschaft in der Kabine ein. Man erspielte sich Gelegenheiten, aber das einzige Tor der zweiten Hälfte erzielte wiederum der Gast.

Alexander Adelmann in der 66. Minute verwerte seine Chance zum 3:0 Endstand. Zunächst gab es einen direkten Freistoss vor dem Kumberger Tor. Diesen wehrte die Mauer ab, der Ball fliegt in Richtung rechte Außenbahn. Von dort kam die Flanke genau auf den Torschützen. der nur noch einnetzen musste.

Letztlich fuhr SV AQUAFUX Deutschfeistritz einen überraschenden Erfolg ein, mit dem die Gegner im Abstiegskampf wohl kaum gerechnet haben. Den Füchsen kann dies egal sein, sie haben drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt geholt.

So steht es um beide Teams

Durch diese Niederlage fällt SVU well welt Kumberg in der Tabelle auf Platz fünf zurück. 13 Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SVU Kumberg, vor kurzer Zeit noch als Aufstiegsaspirant gehandelt, jedoch komplett seine Form verloren.

SV AQUAFUX Deutschfeistritz befindet sich am 23. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – weiterhin im Abstiegsstrudel. Man bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und 18 Niederlagen. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte der SV AQUAFUX Deutschfeistritz endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Freitag trifft Kumberg auf Sportunion Hitzendorf, SV Deutschfeistritz spielt tags darauf gegen den Tabellenführer SC PORR Unterpremstätten.

Stimme zum Spiel

Daniel Jantscher - Trainer SV Deutschfeistritz

"Es freut mich, dass die Mannschaft die harte Arbeit der letzten Wochen in drei Tore umwandeln konnte. Wir sind jetzt körperlich fitter und haben auch schon gegen Hitzendorf durchwegs mitgespielt. Ziel ist es den Abstieg zu verhindern, das ist meine Mission. Im Sommer kommt mit Ali Ivanescu der neue Trainer. Das freut mich, denn er wird im Verein etwas weiterbringen. Ich mache dann nichts mehr im Verein und gehe wieder Tennis spielen!"

Unterliga Mitte: SVU well welt Kumberg – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 0:3 (0:2)

66 Alexander Adelmann 0:3

46 Jan Fegerl 0:2

16 Philipp Vorraber 0:1

Aufstellungen: Kumberg: Raphael Trinkler - Kevin Hacker, Daniel Stachel, Jakob Grimm, Jan Peter Svetits, Dominik Suppan - Sebastian Botegal, Florian Gangl, Bernhard Auer (K), Max Birke, DI Rupert Hopfer



Ersatzspieler: Kai - Lorenz Hierzer, Matthias Magor, Alan Hamaazeez, Dorian Zoccali, Marco Zierler



Trainer: Wolfgang Hopfer

SV AquaFux Deutschfeistritz: Daniel Feiertag - Marco Moser, Martin Schriebl, Luca Riegler - Philipp Eisath, Patrick Moisenbichler, Alexander Adelmann, Ivan Petrovic, Rene Tippl, Jan Fegerl (K) - Philipp Vorraber



Ersatzspieler: Maximilian Scherounigg, Jakob Palzer, Nico Sellitsch, Markus Schlatzer



Trainer: Daniel Jantscher Bericht Florian Kober

