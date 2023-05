USV Kainbach überrennt den SV Thal mit 4:0

Details Sonntag, 21. Mai 2023 21:43

SV Thal konnte USV Kainbach/H. nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Die Überraschung blieb aus: Gegen Kainbach kassierte der SV Thal eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel im Herbst war SV Thal mit 1:7 krachend untergegangen. Kainbach ist in absoluter Topform und ist momentan nicht zu stoppen.

Nach einer guten halben Stunde führte der Favorit mit 2:0

Der Gast versuchte von Beginn an das Spiel zu gestalten.

Glanzparade des Thaler Goalies. Zwei Mal kann er souverän auf der Linie retten. Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

Noch stand die Thaler Abwehr gut und versuchte sich im Konter, die größte Chance hatte man in der 12.Minute. Nach zwanzig Minuten dann die erste Großchance für die Kainbacher Führung. Dann war es soweit und das gleich doppelt. USV Kainbach-Hönigtal ging mit einem Abstauber durch Martin Tatschl in der 32. Minute in Führung. In der 35. Minute erhöhte Fabian Koch auf 2:0 für die Gäste. Es waren die Gäste, die wie erwartet zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Der doppelte Scarpatetti

Nicolaus Scarpatetti gelang ein Doppelpack (48./75.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Zunächst war er Zentimeter nicht im Abseits, das war das 3:0. Mit der Schlussviertestunde Letztlich fuhr USV Kainbach/Hönigtal einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Scarpatetti hält nun bei 21 Treffern in der laufenden Saison und hat die Führung in der Torschützenliste übernommen.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert SV Thal knapp im gesicherten Bereich. Mit erschreckenden 89 Gegentoren stellt der Gastgeber die schlechteste Abwehr der Liga. Für SV Thal sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Man ist noch nicht definitiv gerettet,

Kainbach hat nach dem souveränen Erfolg über SV Thal weiter die zweite Tabellenposition inne. Erfolgsgarant von USV Kainbach-Hönigtal ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 69 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. 16 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat USV Kainbach momentan auf dem Konto. Kainbach/Hönigtal scheint momentan einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Wo wäre das Team wohl, hätte man nicht mit drei Punkten aus den ersten fünf Spielen einen Fehlstart hingelegt.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist SV Thal zu SV Baumit Peggau, tags zuvor begrüßt USV Kainbach/H. SV Andritz vor heimischer Kulisse.

Unterliga Mitte: SV Thal – USV Kainbach-Hönigtal, 0:4 (0:2)

75 Nicolaus Scarpatetti 0:4

48 Nicolaus Scarpatetti 0:3

35 Fabian Koch 0:2

32 Martin Tatschl 0:1

Aufstellungen: SV THALERSEE THAL: Jakob Neubauer - Philipp Hepflinger, Michael Elias Groß, Michael Debro, Lukas Ott, David Paar - Moritz Langmann (K), Nico Stoff, Yannick Suppan, Jakob Orasche - Daniel Ott



Ersatzspieler: Stanley Samuelson, Stefan Tutnjevic, Joel Heuberger, Stefan Fladerer, Daniel Dobida



Trainer: Alexander Pettinger

Kainbach-Hönigtal I: Lorenz Feldbaumer - Gernot Oberwinkler, Leo Hamminger, Andreas Kalcher, Stefan Wenter - Martin Tatschl, Sebastian Koss, Fabian Koch - Christian Lieb, Christoph Glashüttner (K), Nicolaus Scarpatetti



Ersatzspieler: Tobias-Julian Schröttner, Michael Lieb, Benjamin Schweighofer, Lenard Schoberl, Simon Pansy, Batuhan Tamyol



Trainer: Matthias Sternthal Bericht Florian Kober

