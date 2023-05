Hausmannstätten verliert in Peggau - die Situation wird immer prekärer !

Details Donnerstag, 25. Mai 2023 16:17

Beim SV Baumit Peggau gab es für SV Hausmannstätten nichts zu holen. Dabei hatte man nach einer knappen Stunde plötzlich wieder Oberwasser. Der Tabellenletzte verlor das Spiel mit 2:4. Als Favorit rein – als Sieger raus. SV Peggau hat alle Erwartungen erfüllt. Nach dem Hinspiel hatte sich der Gastgeber dank eines 2:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

David Sencar traf per Kopf zum 1:2 - auf ihn und das Team warten schwere Wochen beim HSV.

Nach zwanzig Minuten führte der Favorit mit 2:0

SV Baumit Peggau erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Hausmannstätten geriet deutlicher in Rückstand, als SV Peggau auf 2:0 erhöhte (20.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Die starken Minuten des Schlusslichts

David Sencar war es, der in der 49. Minute den Ball im Gehäuse von SV Baumit Peggau unterbrachte.

Tor, Toor, Tooor für SV Hausmannstätten zum 2:1 Anschlusstreffer per Kopf,hat er damals in Kapfenberg schon so gemacht: David Sencar Tickerant, Ticker-Reporter

Die komfortable Halbzeitführung von SV Peggau hielt kurzfristig nicht, denn Thomas Niederl schoss den Ausgleich in der 52. Spielminute. Nun dachte man, der HSV könnte wie immer wieder in den letzten Wochen eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit vollbringen.

Die Nachbarschaft aus Deutschfeistritz zittert hier schon in Peggau. Tickerant, Ticker-Reporter

Aber es kam bei diesem Nachtragsspiel anders:

Für das 3:2 von SV Baumit Peggau zeichnete Robert Affenberger verantwortlich (62.).

Tor, Toor, Tooor für SV Baumit Peggau zum 3:2 Affengruber legt ihn am Tormann vorbei Tickerant, Ticker-Reporter

Paul Krebs stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für SV Peggau her (86.). Schlussendlich verbuchte SV Baumit Peggau gegen SV Hausmannstätten einen Heimerfolg.

So steht es um die beiden Teams

Trotz des Sieges bleibt SV Peggau auf Platz sieben. Elf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat SV Baumit Peggau derzeit auf dem Konto.

Hausmannstätten muss sich ohne Zweifel für die nächste Saison um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. 68 Gegentreffer musste man in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Hausmannstätten alles andere als positiv. Man wird sehen ob das Team von FRanz Rastl den Klassenerhalt schafft. Vor vier Spielen bejubelte Hausmannstätten zuletzt einen Sieg. Man behält die rote Laterne in der Unterliga Mitte.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt SV Peggau den SV Thal, während der SV Hausmannstätten am selben Tag bei GAK 1902 Amateure antritt.

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – SV Hausmannstätten, 4:2 (2:0)

86 Paul Krebs 4:2

62 Robert Affenberger 3:2

52 Thomas Niederl 2:2

49 David Sencar 2:1

20 Moritz Goergl 2:0

5 Moritz Goergl 1:0

Startaufstellungen: SV Baumit Peggau: Kevin Friedl - Jakob Sammer, Manuel Trojer (K), Markus Reinbacher - Robert Affenberger, Jonas Bauer, Markus Höll, Thomas Schmerlaib, Marco Harrer, Björn Gfrerer - Moritz Görgl



Ersatzspieler: Marvin Peer, Nick Haberl, Stefan Gößler, Paul Krebs, Tobias Ritonja, Philipp Wartinger



Trainer: Dominic Hassler

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Marco Daniel, Thomas Niederl (K), Efosa Onaghinor, Luka Nakic, Haris Hamzic, Nicolas Marinka, Daniel Fodermayer, Lukas Orsolic, Johnathan Legat, Mario Reiß, David Sencar



Ersatzspieler: Sascha Gudrnatsch, Jakob Remling, Jakob Lind, Benjamin Lenz, Peter Willenshofer, Marco Stiglmayr



Trainer: Franz Rastl Bericht Florian Kober Fotocredit SV Hausmannstätten

