Feldkirchen dreht das Spiel in der Nachspielzeit - Raaba Grambach reichen drei Tore auswärts zu keinem Punkt

Feldkirchen und SV Raaba-Grambach lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. SV Feldkirchen wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Der letzte Treffer in dieser Partie fiel in der 93.Minute. Zwischendurch führte der Gast und hatte sogar die Möglichkeit mit einen Elfmeter ein weiteres Tor zu erzielen. Im Hinspiel im Herbst hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Gästeführung zur Pause

Das erste Tor des Spiels ging an Feldkirchen. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Raaba-Grambach: 1:0 für SV Feldkirchen durch ein Eigentor in der sechsten Minute. Feldkirchen musste den Treffer von Sebastian Rosmanith zum 1:1 durch einen gezielten Heber hinnehmen (13.). SV Technopark Raaba-Grambach markierte das 2:1 per Freistoss aus 18 Metern (15.). Für das 2:2 von SV Feldkirchen zeichnete Edin Ibric mit einem wunderbaren Kopfball verantwortlich (26.). In der 37.Minute vergab Ivanecsu einen Elfer für die Gäste. Das wäre bereits die Führung gewesen. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Marvin Griesbacher doch noch aufseiten von SV Raaba-Grambach per Flachschussdas 3:2 (44.). Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Showdown in Minute 93

Es wurde weiterhin offensiv gespielt und beide Teams kamen zu zahlreichen Möglichkeiten.

Für Raaba-Grambach nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Tomislav Bosankic und Alija Lejlic drehten den Spielstand (86./93.) und sicherten Feldkirchen einen Last-Minute-Sieg.

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen zum 3:3 Bosco!! Volley, Rakete! Rainer Koval, Ticker-Reporter

Das 4:3 in der Nachspielzeit erzielte Lejlic mit einem Abtsauber. Letzten Endes ging SV Feldkirchen im Duell mit SV Technopark Raaba-Grambach als Sieger hervor. Der Ausgang hätte bei diesem Offensivspektakel jedoch auch in alle anderen Richtungen ausgehen können.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor Saisonende steht Feldkirchen mit 45 Punkten auf Platz vier. Offensiv konnte dem Gastgeber in der Unterliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 69 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Man weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Feldkirchen zu besiegen.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert SV Raaba-Grambach im unteren Mittelfeld des Tableaus, hatte jedoch nie mit dem Abstieg was zutun und spielte eine solide Saison.

Für SV Feldkirchen geht es am kommenden Samstag bei SV Hausmannstätten weiter. Am Dienstag empfängt Raaba-Grambach GAK 1902 Amateure.

Stimme zum Spiel

Mario Strohmayer - Trainer SV Feldkirchen

"Das war mit Abstand unser schlechtestes Spiel in der ganzen Saison. Die erste Halbzeit war peinlich. In der zweiten Halbzeit waren wir dann fitter und haben Druck gemacht und dann aus meiner Sicht trotzdem verdient gewonnen."

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SV Technopark Raaba-Grambach, 4:3 (2:3)

93 Alija Lejlic 4:3

86 Tomislav Bosankic 3:3

44 Marvin Griesbacher 2:3

26 Edin Ibric 2:2

15 Julian Goetz 1:2

13 Sebastian Rosmanith 1:1

6 Eigentor durch Julian Goetz 1:0

Startaufstellungen: Feldkirchen: Michael Solnier (K) - Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Nico Kiss, Stefan Voura, Daniel Klimacsek, Pascal Manu, David Dordevic - Edin Ibric, Alija Lejlic



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Elias Koval, Philip Gabriel Malaestean, Philipp Fabian, Raphael Koval, Matthias Hiebaum



Trainer: Mag. Mario Strohmayer SV Technopark Raaba-Grambach: Jonathan Paul, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Moritz Sakl, Ali Alexander Ivanescu, Irfan Zahirovic, Marvin Griesbacher, Sebastian Rosmanith, Rene Tonner, Julian Götz (K), Dominik Dexer



Ersatzspieler: Simon Wilbacher, Fabian Granitzer, Diyar Gülergül, Christian Bischof, Ruberlan Rodrigues Franca



Trainer: Ali Alexander Ivanescu Bericht Florian Kober

