GAK gewinnt deutlich und springt auf den Relegationsplatz

Details Sonntag, 04. Juni 2023 12:09

Der SV Eggersdorf steckte gegen GAK Amateure eine deutliche 1:5-Niederlage ein. Damit wurde GAK 1902 Amateure der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der Gast gegen Eggersdorf mit einem knappen 5:4 triumphiert hatte. Am Samstag ging es für die Gastgeber um nichts mehr, die Rotjacken wollten einen Sieg erringen um bei einem Patzer von Kainbach doch noch auf den zweiten Platz in der Tabelle zu rutschen. So kam es dann tatsächlich auch.

Der GAK übernahm von Beginn an das Kommando

In den ersten Minuten hatte der Gast bereits mehrere Möglichkeiten und der junge Keeper Zottler aus Eggersdorf wurde bereits angetestet. Er bestand mit seinen 17 Jahren diese Prüfungen zunächst, war jedoch bei den folgenden Treffern ohne Chance. Michael Vollmann war vor 250 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (11.).

Tor, Toor, Tooor für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zum 1:0 Hauska erkämpft gegen den Keeper den Ball , spielt auf Vollmann und der zieht eiskalt ab Florian Kober, Ticker-Reporter

Avdullah Shala traf zum 1:1 zugunsten von GAK Amateure (21.). Shala erkämpft den Ball gegen Rossmann und schiebt ins lange Eck ein. Das war de schnelle Ausgleich und von nun an wurde der GAK noch dominanter.

Für das zweite Tor von GAK 1902 Amateure war Artem Marchenko verantwortlich, der in der 37. Minute per Abstauber das 2:1 besorgte. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Sebastian Jost per Kopfeinen weiteren Treffer für GAK Amateure. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 3:1 Führung ihr Eigen nannten

In der zweiten Hälfte dominierte der GAK dieses Spiel und Eggersdorf feierte den Saisonausklang

Den Vorsprung von GAK 1902 Amateure ließ Daniel Brandl in der 62. Minute anwachsen.

Tor, Toor, Tooor für GAK 1902 Amateure zum 1:4 Brandl ins lange Eck Florian Kober, Ticker-Reporter

Beide Teams wechselten bei sommerlichem Wetter fröhlich durch. Der GAK um Spieler für weitere Aufgaben zu testen, die Gastgeber um Spielern, die in der Saison weniger im Focus standen noch ein wenig Spielzeit zu geben. Dieses Match war eine vollkommen eindeutige Sache und die einen freuten sich über den aktuellen Relegationsplatz, die anderen feierten den Verbleib in der Unterliga Mitte.

Jelec mit einem Weitschuss - Corner , Spiel vor dem Tor und der junge Keeper Zottler mit einem unglaublichen Reflex - erneut Corner - bringt nichts ein Florian Kober, Ticker-Reporter

Arlind Azemi besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für GAK Amateure (78.). Letzten Endes gingen die GAK Amateure im Duell mit USV Taucher-Erdbau Eggersdorf als klarer und überlegener 5:1 Sieger hervor.

So steht es um die beiden Teams

USV Eggersdorf muss sich ohne Zweifel im Sommer um die eigene Abwehr kümmern. Es wird eine Aufgabe für den Verein sein die Abwehr zu stabilisieren. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität der Heimmannschaft unteres Mittelfeld und das ist nach dem Herbst dann doch erfreulich. Eggersdorf musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Man wird in der Sommerpause daran arbeiten in der nächsten Saison von Abstiegssorgen befreit zu sein.

GAK Amateure sprang mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. Die GAK 1902 Amateure haben mit aktuell 53 Zählern alle Trümpfe in der Hand um tatsächlich noch in die Relegation zu kommen. Die junge austrainierte Truppe von Trainer Haris Medjedovic würde dann auf den SV Werndorf treffen.

Eggersdorf tritt kommenden Mittwoch, um 19:00 Uhr, bei SV Feldkirchen zum letzten Spiel an. Zwei Tage später empfängt GAK Amateure den SV Thal, was eine zu nehmende Hürde sein sollte.

Stimmen zum Spiel

Michael Vollmann - Spieler SV Eggersdorf

"Man sieht wie die Leute hier den Klassenerhalt feiern, was hier eine Stunde nach dem Spiel noch los ist. Das ist echt eine Freude hier. Am 03.Juli ist Trainingsauftakt - ich trainiere durch und nach dem Sommer greifen wir voll an!"

Daniel Tödtling - sportlicher Leister SV Eggersdorf

"Dieses Spiel hat uns die Grenzen aufgezeigt - gedanklich sind wir längst in der neuen Saison. Uns fiel heute die gesamte Abwehr aus - wir hatten dauernd Verletzungen in den letzten Spielen. Wir rüsten qualitativ in der Pause ordentlich auf."

Johann Sattler - SV Eggersdorf

"Klassenerhalt und voll in der Planung - in vier Wochen geht das Training wieder los."

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – GAK 1902 Amateure, 1:5 (1:3)

78 Arlind Azemi 1:5

62 Daniel Brandl 1:4

42 Sebastian Jost 1:3

37. Artem Marchenko 1:2

21 Avdullah Shala 1:1

11 Michael Vollmann 1:0

Aufstellungen: Eggersdorf: Manuel Robert Zottler - Georg Rossmann, Florian Derler (K), Andreas Adam - Daniel Tödtling, Lukas Fürpass, Shirfan Hussain, Michael Vollmann, Tim Prasser, Mark Sattler - Manuel Hauska



Ersatzspieler: Elias Pein, Patrick Pirs, Jawad Rezai, David Reisinger, Kewin Fineas Stanciu, Elias Ostermann



Trainer: Johann Sattler

GAK 1902: Georg Schlager, Theodor Wlattnig (K), Artem Marchenko, Anto Jelec, Avdullah Shala, Niclas Gogg, Daniel Brandl, Ardit Gashi, Sebastian Jost, Tobias Rumpl, Brandon Muratovic



Ersatzspieler: Konstantin David Rieger, Albinos Mavriqi, Andre Dirnberger, Arlind Azemi, Daniel Emiohe, Fabian Frank



Trainer: Haris Medjedovic Bericht und Fotos Florian Kober

