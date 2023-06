Unentschieden zum Abschied aus der Unterliga - Hitzendorf trotzt dem Meister einen Punkt ab

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 22:26

Das letzte Ligaspiel von Sportunion Hitzendorf und von SC PORR Unterpremstätten endete 1:1. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SU Hitzendorf vom Favoriten, Meister und Aufsteiger der Liga. SC Unterpremstätten hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:1 durchgesetzt. Am Mittwochabend sah man den neuen Meister und bei den Gastgebern Spieler, die ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Der Meister führt zur Pause mit 1:0

Man absolvierte also die letzte Partie in der Unterliga- die Heimmannschaft hat ihre Position im Mittelfeld der Tabelle gefunden und die Gäste verabschieden sich aus dem Unterhaus. Nach fün Minuten hatte Rupp die erste Chance per Kopf für den Gast - er probierte sich später noch einmal mit einem Weitschuss.

Wolfbauer und Mauerhofer scheiterten mit ihren Chancen ebenso für die Gastgeber. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Patrick Rupprecht dann für den Tabellenführer zur Führung (45.).

Tor, Toor, Tooor für SC PORR Unterpremstätten zum 0:1 Schnell gespielte Umschaltaktion der Gäste. Rupprecht trifft praktisch mit dem Pausenpfiff. Josef Krinner, Ticker-Reporter Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Ausgleich nach einer knappen Stunde und Verabschiedungen

In der 58. Minute brachte Elias Wolfbauer den Ball im Netz von Unterpremstätten unter.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Hitzendorf zum 1:1 Wolfbauer trifft ins lange Eck nach tollem Pass von Youssef. Josef Krinner, Ticker-Reporter

Wolfgang Schlatzer, Kapitän Modalek und Dominik Spath wurden im Laufe der zweiten Halbzeit ausgewechselt und bestritten ihre letzten Spiele für die Sportunion Hitzendorf und beenden ihre Karrieren. Es gab noch ein paar Chancen auf beiden Seiten, Tore fielen keine mehr - es war das Schaulaufen und Auslaufen aus der Saison. In wenigen Wochen beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison, dann in unterschiedlichen Ligen.

Gsöls wieder mit einer gefährlichen Flanke…wieder kommt kein Hitzendorfer an den Ball. Josef Krinner, Ticker-Reporter

Am Ende sicherte sich Sportunion Hitzendorf mit diesem 1:1 einen Zähler.

Ein kurzer Saisonrückblick

Der Gastgeber beendet die Saison auf Platz acht – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Vermutlich steckt aber wesentlich mehr in diseser Truppe, war man ja auch vor einem Jahr bis eine halbe Stunde vor Ende des zweiten Relegationsspiels schon in der Oberliga. In der Offensive rief SU Hitzendorf in 26 Spielen nur eine durchschnittliche Leistung ab. 52 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz für die nächste Saison. Man steht mit insgesamt zehn Siegen, sieben Remis und neun Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da. SU Hitzendorf verabschiedet sich aus dieser Saison mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man zehn Punkte einsammelte.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann SC PORR Unterpremstätten auch endgültig und offiziell die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Unterliga Mitte feiern. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 73:25 belegt, dass es beim SC Unterpremstätten in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Niederlagen hatten für Unterpremstätten im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur zweimal ging SC PORR Unterpremstätten punktlos vom Feld. 20-mal holte man die volle Zählerausbeute, viermal spielte SC Unterpremstätten unentschieden. Eine unglaublich starke Leistung unter den Trainern Schlatzer und Scherz.

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – SC PORR Unterpremstätten, 1:1 (0:1)

58 Elias Wolfbauer 1:1

45 Patrick Rupprecht 0:1

Aufstellungen: Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Dominik Spath, Michael Seufzer, Thomas Friedl - Wolfgang Schlatzer, Elias Wolfbauer, Dennis Weigelt, Lukas Mauerhofer, Philipp Modalek (K) - Daniel Rieger



Ersatzspieler: Laurin Gadler, Dominik Hartner, Paul Suppan, Manuel Gsöls, Leo Paulitsch, Amr Youssef



Trainer: Karl Heinz Kubesch

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber, Ivan Dzidzic, Dominik Hornig, Kevin Pronegg, Stefan Kaier (K), Patrick Rupprecht, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Ammar Parlic, Florian Rupp, Dominic Summer



Ersatzspieler: Niklas Würger, Stefan Kirchberger, Ruben Ruchti, Tobias Kirchberger, Jonathan Brosch, Johannes Martin Inninger



Trainer: Peter Scherz Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei