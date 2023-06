SV Deutschfeistritz mit Kantersieg zum Saisonabschluss

Details Freitag, 09. Juni 2023 21:20

SV Hausmannstätten verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 0:5 gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz. Der Gastgeber ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den HSV einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen SV AQUAFUX Deutschfeistritz beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

Nach der ersten Halbzeit führte Deutschfeistritz mit 2:0

Der Gastgeber ging durch Rene Tippl per Elfer in der 15. Minute in Führung. Alexander Adelmann beförderte das Leder zum 2:0 von SV Deutschfeistritz über die Linie (27.).

Tor, Toor, Tooor für SV AQUAFUX Deutschfeistritz zum 2:0 schönster Bosnier Haris Ribic mit der Kopfball Vorlage für Adelmann ,der den Keeper umkreist Ticker Boy, Ticker-Reporter

Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann mehr als deutlich

Für ruhige Verhältnisse sorgte Adelmann, als er das 3:0 nach wunderbarer Vorarbeit durch Vorraber für SV AQUAFUX Deutschfeistritz besorgte (53.). Damit waren die abgestiegenen Gäste auch in diesem Spiel erledigt.

Für das 4:0 von SV Deutschfeistritz sorgte Philipp Vorraber dann selbst, als er in Minute 68 nach einer schönen Kombination zur Stelle war. Bastian Feldhofer stellte schließlich in der 89. Minute den 5:0-Sieg für SV AQUAFUX Deutschfeistritz sicher. Letztlich nahm SV Hausmannstätten im Kellerduell bei SV Deutschfeistritz eine weitere Niederlage hin, verabschiedet sich aus der Liga und geht wie der Gastgeber in die Sommerpause.

Das Resumee zur Saison - Abstieg verhindert, Abstieg nicht verhindert

SV AQUAFUX Deutschfeistritz hat den Kopf am Ende dann noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer durchwachsenen Saison stellt der SV Deutschfeistritz den Klassenerhalt sicher. Die Leistung steigerte sich ganz klar als Daniel Jantscher das Kommando auf dem Trainingsplatz übernahm.

Zum Saisonabschluss weist SV AQUAFUX Deutschfeistritz sechs Siege vor, denen ein Remis und 19 Niederlagen gegenüberstehen. SV Deutschfeistritz befand sich zuletzt auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte. Der Feuerwehr auf der Trainerbank hat den Verein nun gerettet, geht wieder Tennis spielen und überlässt seinem Nachfolger Ali Ivanescu den Posten.

Hausmannstätten absolvierte eine dürftige Spielzeit, an deren Ende der Abstieg steht. Im Angriff des Gasts wehte in diesem Fußballjahr ein laues Lüftchen, was die lediglich 31 erzielten Treffer dokumentieren. Trotz aller Neuverpflichtungen in der Winterpause spielte man eine äußerst schlechte Saison. Die abschließende Bilanz: drei Siege, zwei Remis und 21 Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele wird Hausmannstätten so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz. Man wird nun in der Gebietsliga neu starten und das Comeback in der Unterliga suchen.

Unterliga Mitte: SV AQUAFUX Deutschfeistritz – SV Hausmannstätten, 5:0 (2:0)

89 Bastian Feldhofer 5:0

68 Philipp Vorraber 4:0

53 Alexander Adelmann 3:0

27 Alexander Adelmann 2:0

15 Rene Tippl 1:0

Aufstellungen: SV AquaFux Deutschfeistritz: Daniel Feiertag - Maximilian Scherounigg (K), Marco Moser, Philipp Url, Luca Riegler - Haris Ribic, Philipp Eisath, Patrick Moisenbichler, Alexander Adelmann, Nico Sellitsch, Rene Tippl -



Ersatzspieler: Nikolaj Blumrich, Bastian Feldhofer, Philipp Vorraber, Markus Schlatzer



Trainer: Daniel Jantscher SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sascha Gudrnatsch, Thomas Niederl (K), Kevin Lenz, Benjamin Lenz, Efosa Onaghinor, Nicolas Marinka, Luka Nakic, Oliver Hofer, Lukas Orsolic, Marco Stiglmayr, Mario Reiß



Ersatzspieler: Marco Daniel, Amar Alibegic, Ozan Öztürk, Karim Ahmed Shafei, Sebastian Totter, Christoph Lukas Ulmer



Trainer: Franz Rastl Bericht Florian Kober

