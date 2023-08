USV Kainbach besiegt den Aufsteiger aus Liebenau mit 3:0

Details Samstag, 19. August 2023 00:23

USV Kainbach fügte SV Union Liebenau am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 3:0. Es war kein hochklassiges Spiel, aber eines mit viel Einsatz auf beiden Seiten und letztlich einem Sieg für die Mannschaft mit mehr Erfahrung in der Unterliga.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit fiel das erste Tor

In den ersten Minuten tasteten sich beide Teams ab. Das Spiel nahm dann Fahrt auf - Kainbach versuchte sich mit Kombinationen, Liebenau stand massiv in der Abwehr und kam dann über die Flanken in die Gefahrenzone. Nach einer knappen halben Stunde dann die erste massive Tormöglichkeit im Spiel: Nakic zog ab und traf die Latte.

Liebenau reklamieret ein Handspiel im Strafraum - kein Elfer, torlos ging das Spiel in die Schlussphase der ersten Hälfte.Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Nicolaus Scarpatetti mit dem 1:0 für Kainbach/H. zur Stelle (40.).

Tor, Toor, Tooor für USV Kainbach-Hönigtal zum 1:0 Flanke über rechts, Scarpatetti steigt hoch und trifft mit dem Kopf unhaltbar zur Führung Florian Kober, Ticker-Reporter

Zur Pause reklamierte der Gastgeber eine knappe Führung für sich. Liebenau spielte gefällig mit und zeigte, dass man gut gerüstet für die Unterliga ist.

Am Ende wurde es dann deutlich für den Favoriten

Flanke Glashüttner von links - Kopfball Hamminger , keine Gefahr für den Liebenauer Keeper Trummer, der sicher hielt. Dies hinein in eine Phase kurz nach der Pause, als Liebenau fünf Corner innerhalb weniger Minuten hatte. Keiner führte zum Erfolg.

In der 68. Minute brachte Luka Nakic das Netz per Kopf für USV Kainbach-Hönigtal zum Zappeln. Nur zwei Minuten davor scheiterte er mit einem Kopfball am guten Liebenauer Keeper Trummer. Nun stand es 2:0. Die Gäste mühten sich weiter, Kainbach stand aber souverän und setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive

USV Kainbach baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Benjamin Schweighofer in der 95. Minute traf.

Tor, Toor, Tooor für USV Kainbach-Hönigtal zum 3:0 Kopfball Schweighofer- das ist die endgültige Entscheidung Florian Kober, Ticker-Reporter

Schließlich strich Kainbach die Optimalausbeute gegen SVU Liebenau ein. Auch in dieser Saison will der USV Kainbach oben mitreden und damit an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anschließen. Da war man ja nur knapp an der Qualifikation für die Relegation gescheitert.

So geht es für die beiden Teams weiter

SV Union Liebenau verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang. Das alles kann sich bis zum Ende dieses Spieltags noch ändern. Kainbach klettert nach diesem Spiel vorläufig auf den zweiten Tabellenplatz.

Am kommenden Freitag trifft USV Kainbach-Hönigtal auf Sportunion Hitzendorf, SVU Liebenau spielt am selben Tag gegen SV Technopark Raaba-Grambach. Dieses Spiel wird sicherlich ein Gradmesser für das Team von Alexander Ackerl - Kainbach war einfach zu konsequent für den Aufsteiger.

Stimmen zum Spiel

Lorenz Feldbaumer - Keeper Kainbach

"Wir haben jetzt wieder ein gutes Gefühl während des Spiels. Der Saisonabschluss war eher frustrierend - das ist jetzt alles vorbei. Liebenau hat echt gut mitgespielt, man merkte aber, dass wir mehr Erfahrung in dieser Liga haben. Wir sind eine gestandene Unterligamannschaft. Ich habe viel Freude in diesem Team im Tor zu stehen!"

Alexander Maier - Kapitän Liebenau

"Ich denke wir haben über weite Phasen gut mitgespielt. Sie haben eine gute Truppe und die ist einfach besser als wir. Aus meiner Sicht ist das Ergebnis ein wenig zu hoch. Aber so ist Fußball eben, in wenigen Tagen geht es schon wieder weiter. Wir wollen zeigen, dass wir eine Bereicherung für die Liga sind."

Aufstellungen:

Kainbach-Hönigtal I: Lorenz Feldbaumer, Gernot Oberwinkler, Markus Birnstingl, Christoph Glashüttner (K), Nicolaus Scarpatetti, Luka Nakic, Sebastian Koss, Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter



Ersatzspieler: Tobias-Julian Schröttner, Oliver Pail, Benjamin Schweighofer, Simon Pansy, Martin Gradwohl, Nico Stoff



Trainer: Matthias Sternthal

SVU Liebenau I: Joachim Trummer - Gernot Mikenda, Dominik Dexer, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian, Domenic Letzer - Maximilian Tschikof, Ing. Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Djordje Bisercic, Karim Mahgoub Mousa, Adnan Begic, Matthias Günther Waltl, Emir Sikiric, Philipp Glauninger



Trainer: Alexander Ackerl Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – SV Union Liebenau, 3:0 (1:0)

95 Benjamin Schweighofer 3:0

68 Luka Nakic 2:0

40 Nicolaus Scarpatetti 1:0

