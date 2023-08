SV Thal bekommt von Andritz alle Neune - Debakel am Freitagabend

Details Samstag, 19. August 2023 12:08

Der SV Andritz kannte mit seinem in der zweiten Halbzeit hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:1-Erfolg davon. Dabei hatte man die erste große Chance im Spiel und traf auch insgesamt drei Mal Aluminium - ein Spiel, das in Erinnerung bleiben wird. Zehn Tor in einem Unterligaspiel sind ja nun wirklich eher selten.

Zur Pause stand es 0:3 - da war von dem Debakel noch nicht auszugehen

Thal kam gut ins Spiel, der zweite Abschluss landet an der Stange. Quasi im Gegenzug fiel das Tor für Andritz nach einer Flanke. Denis Muratovic traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Nun kam Thal zu mehreren guten Möglichkeiten, man konnte jedoch keine verwerten. Entweder scheiterte man an sich selbst oder an Gästekeeper Lenhart.

Lukas Mairold versenkte die Kugel zum 2:0 (21.).

Tor, Toor, Tooor für SV Andritz zum 0:2 Der Andritzer Kapitän entscheidet sich gegen das Abspiel auf seinen komplett freistehenden Mitspieler und trifft den Ball genau ins kurze Kreuzeck Klemenzzz, Ticker-Reporter

Bis kurz vor der Pause hielt die Defensive von SV Thal dicht, dann wurde es aber ein 3:0 durch den Treffer von Thomas Hastreiter (45). Das Spiel hatte zuvor eine ruhige Phase. So führte der Gast, aber man konnte nicht vermuten was dann in der zweiten Halbzeit passieren sollte.

In der zweiten Halbzeit fiel die Thaler Mannschaft förmlich auseinander.

Durch Treffer von Thomas Hastreiter (45), Maksym Osoka (52.) mit einem Eigentor und Christoph Erker (62.) zog SV Andritz uneinholbar davon.

Tor, Toor, Tooor für SV Andritz zum 0:6 Die Nummer 17 lupft alleine aufs Tor zulaufend über den Thaler Torwart Klemenzzz, Ticker-Reporter

In der 73. Minute legte SV Andritz zum 7:0 nach. Das 8:0 für SV Andritz stellte Erker sicher. In der 78. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Schlussphase gelang Lorenz Url noch der Ehrentreffer für SV Thal (82.). In der Nachspielzeit besserte Hastreiter seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SV Andritz erzielte. Mit dem Spielende fuhr SV Andritz einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SV Thal klar, dass gegen SV Andritz heute kein Kraut gewachsen war. Dass es aber so heftig für die Thaler wurde, damit konnte man nicht rechnen.

So geht es für die beiden Teams in der nächsten Woche weiter

Am Ende der vergangenen Saison hatte SV Thal mit 16 Punkten den 13. Tabellenplatz inne. Der fünfte Platz, den SV Andritz mit den Leistungen in der Vorsaison erreichte, ist in dieser Spielzeit womöglich noch zu toppen. Man darf mit dem Team von Trainer Pegrin rechnen.

SV Thal tritt am kommenden Freitag beim SV Feldkirchen an, was eine äußerst schwere Aufgabe darstellt. SV Andritz empfängt am selben Tag den Aufsteiger SV Übelbach zu einem weiteren Nord-Graz Duell.

Stimme zum Spiel

Stefan Lenhart - Keeper Andritz

"In der ersten Halbzeit war das Spiel ziemlich ausgeglichen. Wir waren vor dem Tor sehr effektiv. In der zweiten Halbzeit nach dem 4:0 ist die sehr junge Mannschaft vom SV Thal dann eingebrochen."

SV THALERSEE THAL: Niklas Würger - Michael Elias Groß, Maksym Osoka, Lukas Ott, David Paar - Christoph Groß, Lorenz Url, Jakob Orasche, Yannick Suppan - Moritz Langmann (K), Maksym Piskun



Ersatzspieler: Mika Riedler, Mahlum Frimpong, Daniel Ott, Alexander Hacker, Anes Kadrii, Joel Heuberger



Trainer: Alexander Pettinger

Andritz : Stefan Lenhart - Christoph Obenaus, Julian Alexander Kolle, Lorenz Kompass, Sebastian Frühwirth, Paul Schlager - Nedim Becirevic, Lukas Mairold (K), Manuel Stelzer - Denis Muratovic, Maximilian Leon Ulbing



Ersatzspieler: Mag. Georg Schweigler, Thomas Hastreiter, Dejan Budimir Prerad, Xaver Herzog, Christoph Erker, Sebastian Pukl



Trainer: Mag. Marco Pegrin Bericht Florian Kober Foto Thomas Lenhart

Unterliga Mitte: SV Thal – SV Andritz, 1:9 (0:3)

92 Thomas Hastreiter 1:9

82 Lorenz Url 1:8

78 Christoph Erker 0:8

73 Dejan Budimir Prerad 0:7

62 Christoph Erker 0:6

52 Eigentor durch Maksym Osoka 0:5

47 Thomas Hastreiter 0:4

47 Nedim Becirevic 0:3

21 Lukas Mairold 0:2

4 Denis Muratovic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.