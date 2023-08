SV Peggau gewinnt Derby vor über 500 Zuschauern!

Details Sonntag, 20. August 2023 18:29

Mit 0:2 verlor SV Übelbach am vergangenen Samstag zu Hause gegen SV Peggau. Es war dies das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine in einem Meisterschaftsspiel seit über zehn Jahren. Besonderheit: Die Peggauer Torschützen aus diesem Spiel im Mai 2013 spielen immer noch bei ihrem Verein. Thomas Schmerleib und Gregor Bauer hatten somit ein besonderes Spiel vor sich - man muss dazu sagen, dass es so etwas ja wirklich nicht so oft gibt.

Der SV Peggau hat auch die Hürde im Derby in Übelbach genommen und startet optimal in die neue Serie

Über 500 Zuschauer wohnten dem Derby bei - torlos ging es in die Pause

Das Derby begann eher pomadig - keines der beiden Teams wollte zu viel Risiko gehen. Übelbach als Aufsteiger wollte gegen den bekanntlich starken Gegner nicht ins offene Messer laufen. Peggau hatte eine durchwachsene Rückrunde im Frühjahr und sucht jetzt einmal die sonst so gewohnte Stabilität um wieder die altbekannte Konstanz ins Spiel zu bringen.

Nach einer halben Stunde steigerte sich das Tempo und die Heimmanschaft kam zur ersten Topchance, die Oliver Koller jedoch perfekt vereitelte. Viele Höhepunkte gab es danach nicht mehr und zur Pause stand ein Unentschieden und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Nach 87 Minuten stand es fest - der Derbysieger hieß Peggau

Manuel Trojer brach für SV Baumit Peggau den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung.

Der Gast erzielte in der 87. Minute das 2:0 durch Markus Höll, der aus nächster Nähe zum Derbysieg traf. Am Schluss gewann SV Peggau gegen Übelbach ein Spiel, auf das die Fans seit über zehn Jahre gewartet haben.

So steht es für die beiden Teams nach zwei Runden

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: der Aufsteiger hält bei drei Punkten.

Mit einer Ausbeute von 44 Punkten sicherte sich SV Baumit Peggau in der letzten Saison Platz sechs. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht SV Peggau derzeit auf dem zweiten Rang hinter dem SV Andritz. Man erwartet also nächste Woche das Spitzenspiel der Unterliga Mitte.

Übelbach tritt am Freitag, den 25.08.2023, um 19:00 Uhr, bei SV Andritz an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Baumit Peggau GAK 1902 Amateure. Für beide Teams sind das echte Prüfsteine, denn die beiden Gegner sind in bester Form.

Übelbach: Maximilian Zechner, Luca Cuscito, Jürgen Haas (K), Dejan Mezga, Moritz Kopp, Patrick Vögl, Florian Prietl, Ivan Greguric, Kristjan Bercko, Anze Smukovic, Arian Cermjani



Ersatzspieler: Wolfgang Franta, Julian Rumpf, Marko Markovic, Fabio Haas, Jan Fegerl, Stefan Erber



Trainer: Markus Vögl

SV Baumit Peggau: Oliver Koller - Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Manuel Trojer, Marco Harrer, Florian Pusterhofer - Markus Höll, Lukas Hartleb, Thomas Schmerlaib - Paul Krebs, Gregor Bauer



Ersatzspieler: Johannes Pfandl, Robin Haberl, Marvin Hasenrath, Andreas Hostniker, Tobias Ritonja, Thomas Handl



Trainer: Norbert Lesovsky Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Übelbach – SV Baumit Peggau, 0:2 (0:0)

87 Markus Hoell 0:2

66 Manuel Trojer 0:1

