Frühes Tor von Ostermann reicht SVU Kumberg zum Sieg - Zwei Spiele, zwei Siege!

Details Montag, 21. August 2023 20:01

SV Deutschfeistritz hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen ging der Gastgeber kein einziges Mal als Sieger hervor, wobei man mit Hitzendorf und Kumberg auch zwei unangenehme Gegner in den ersten beiden Runden hatte. An diesem Spieltag verlor man 0:1 gegen SVU Kumberg.

Der´SV Kumberg, hier im ersten Spiel gegen Eggersdorf, scheint bereits in Form zu sein

Frühe Entscheidung noch vor der Pause

Die ersten Minuten waren von vielen Duellen im Mittelfeld geprägt. Keines der beiden Teams konnte merkliche Akzente setzen. Markus Ostermann stellte die Weichen für Kumberg auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für SVU well welt Kumberg zum 0:1 Ostermann per Freistoß ins Golie Eck. Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Letztendlich gelang es SV AQUAFUX Deutschfeistritz im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende wares die Mannschaft von Trainer Matthias Hopfer welche die drei Zähler einstrich.

So geht es für die beiden Teams in der Unterliga Mitte weiter

Nach 26 Spielen in der vergangenen Saison fand sich SV Deutschfeistritz auf dem zwölften Rang wieder. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht SV AQUAFUX Deutschfeistritz derzeit auf dem zehnten Rang. Dies hat zu diesem Zeitpunkt natürlich noch wenig Aussagekraft

Der siebte Platz, den SVU Kumberg mit den Leistungen in der Vorsaison erreichte, ist in dieser Spielzeit vermutlich zu toppen. Kumberg spielte letzte Saison eine gute Hinrunde, war sogar knapp an den Aufstiegsplätzen dran und hatte dann eine sehr durchwachsene Frühjahrssaison.

Die nächsten Spiele sind am Freitagabend

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist SV Deutschfeistritz zu USV Taucher-Erdbau Eggersdorf, dieser ist mit zwei Niederlagen gestartet. Man darf ein hart umkämpftes Spiel erwarten, da keines der beiden Teams nach drei Runden ohne Sieg dastehen möchte.

Am gleichen Tag begrüßt Kumberg USV St. Marein bei Graz vor heimischem Publikum. Die Gäste überrollten am Wochenende zur Überraschung der Experten Hitzendorf mit 4:1. Es ist davon auszugehen, dass dieses Match eine echte Herausforderung für das Team rund um Kapitän Hopfer sein wird. Nach zwei Runden hat man eine makellose Bilanz in Kumberg und man wir diese gerne um einen Sieg erweitern.

Aufstellungen:

SV AquaFux Deutschfeistritz: Dominik Reiterer - Maximilian Scherounigg (K), Marco Moser, Martin Schriebl, Dominik Jaritz-Kren, Matthias Harrer - Ali Alexander Ivanescu, Nico Sellitsch - Matthias Schlögl, Peter Willenshofer, Laurenz Sacher



Ersatzspieler: Nikolaj Blumrich, Bastian Feldhofer, Valentin Grinschgl, Robin Friesenbichler, Marco Heininger, Philipp Vorraber



Trainer: Ali Alexander Ivanescu

Kumberg: Georg Schlager - Kevin Hacker, Alexander Zartl, Marco Nager, Michael Windisch - Florian Gangl, Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K), Marco Gamper - Dominik Messner



Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Michael Klug, Jakob Stampfer, Nico Alexander Weis, Jan Peter Svetits, Dorian Zoccali



Trainer: Matthias Hopfer Bericht und Foto Florian Kober

Unterliga Mitte: SV AQUAFUX Deutschfeistritz – SVU well welt Kumberg, 0:1 (0:1)

16 Markus Ostermann

0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.