Zwei-Tore-Mann Mousa reicht SVU Liebenau nicht - Unentschieden gegen Grambach

SV Union Liebenau und SV Technopark Raaba-Grambach lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:2 endete. Zunächst führten die Gäste beim Aufsteiger, die dann in der Schlussphase ausglichen. Es folgte die erneute Führung der Auswärtsmannschaft und am Ende trennte man sich mit einem Unentschieden. Man diskutierte lange über eine Szene, in der Schiedsrichter Cetin keinen Elfer gab, sondern auf Schwalbe entschied.

Daniel Brauneis zeigte beim Tor zum 1:0 für Grambach seine ganze Klasse

Zur Pause führte der Gast durch Brauneis mit 1:0

Liebenau fand zunächst nicht so richtig ins Spiel und so gehörten die größeren Möglichkleiten in der Anfangsphase auch den Gästen aus Grambach. Nach zwanzig Minuten hatte Daniel Brauneis eine große Chance per Kopf, bei der die Gäste Glück hatten, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Kurze Zeit später war es dann so weit.

SV Raaba-Grambach ging durch Daniel Brauneis in der 27. Minute in Führung, dies durch ein wunderbares Tor, das seinen absoluten Willen zeigte, diesen Treffer zu machen. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gäste einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Am Ende trennt man sich mit einem Unentschieden

Nach der Pause hatten die Gastgeber zahlreiche Chancen. Gerhard Steinegger wurde alleinstehend im Fünfer angespielt, konnte den Ball jedoch nicht unter Kontrolle bringen. Philipp Glauninger hatte eine weitere Chance für die Gastgeber,

Nun vergab Liebenau einen Elfmeter, den Steinegger verschoss. Im Gegenzug lief der Konter für die Gäste, Sauseng fiel im Strafraum - Schiedsrichter Can Cetin pfiff, aber es gab keinen Elfmeter, sondern die Entscheidung auf Schwalbe und eine gelbe Karte. Aber es kam ja noch die Schlussviertelstunde und die hatte es in sich.

Karim Mahgoub Mousa war es, der in der 78. Minute das Spielgerät aus dem Gewühl im Gehäuse von Raaba-Grambach unterbrachte. SV Technopark Raaba-Grambach versenkte die Kugel in der 81. Minute nach einem Corner zum 2:1. Liebenau bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Mousa für den Ausgleich sorgte (84.). Schließlich gingen SVU Liebenau und Raaba-Grambach mit einer Punkteteilung auseinander, dies nach einer effektiven und cleveren Leistung der Grambacher.

Stimme zum Spiel

Alexander Ackerl -Trainer Liebenau

"Ich bin schon ein wenig enttäuscht. Das war kein so guter Auftritt von uns. Grambach hat das gut gemacht, die haben gespielt was sie können und letztlich ist das Unentschieden verdient. Das Tor von Brauneis war staubig - aber man muss auch sagen, wir haben nicht aufgegeben und das ist ja auch was."

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Union Liebenau in der Tabelle auf Platz neun. Einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

SV Technopark Raaba-Grambach bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf.

SVU Liebenau tritt am kommenden Freitag bei SV Thal an, Raaba-Grambach empfängt am selben Tag Sportunion Hitzendorf.

SVU Liebenau I: Johannes Straussberger - Gernot Mikenda, Dominik Dexer, Alexander Maier (K), Karlo Josic - Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian - Karim Mahgoub Mousa, Maximilian Tschikof, Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Joachim Trummer, Djordje Bisercic, Daniel Url, Matthias Günther Waltl, Emir Sikiric, Philipp Glauninger



Trainer: Alexander Ackerl , MA

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Gottfried Janisch, Michael Fras, Franz Steinkellner, Sebastian Rosmanith, Alexander Sauseng, Marvin Griesbacher, Julian Götz (K), Björn Gfrerer, Daniel Brauneis, Liridon Tafolli



Ersatzspieler: Jonathan Paul, David Bäckenberger, Simon Wilbacher, Diyar Gülergül, Rigon Gashi



Trainer: Richard Wemmer Bericht Florian Kober Foto - RIPU

Unterliga Mitte: SV Union Liebenau – SV Technopark Raaba-Grambach, 2:2 (0:1)

84 Karim Mahgoub Mousa 2:2

81 Julian Goetz 1:2

78 Karim Mahgoub Mousa 1:1

27 Daniel Brauneis 0:1

