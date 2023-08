Schnellstart von Voura reicht am Ende aus - Feldkirchen besiegt Thal

Details Samstag, 26. August 2023 22:29

Der Start ins neue Spieljahr ging für SV Thal mit dem 0:1 gegen Feldkirchen vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte SV Thal nicht einen Zähler. Aber man wehrte sich gegen den Favoriten redlich und verlor am Ende mit dem knappsten Ergebnis, das im Fußball möglich ist. Ligaportal wünscht dem offensichtlich schwer verletzten Spieler der Gäste gute Besserung!

Feldkirchen ist mit sechs Punkten aus drei Spielen gut in die Saison gestartet

Knappe Führung und zwei Lattentreffer in der ersten Halbzeit

SV Feldkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Voura traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nachdem die Thaler Verteidigung den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen konnte. Wenige Minuten später wäre fast das 2:0 gefallen, als die Heimmannschaft die Latte traf. Man hatte weitere Möglichkeiten zum 2:0, traf nach einer halben Stunde per Kopfball dann erneut die Querlatte.

SV Thal glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus - um genau zu sein war man mit dem knappen Rückstand gut bedient. Schließlich schickte der Unparteiische Markovic beide Teams mit der knappen Führung für Feldkirchen in die Kabinen.

Nach der Pause weiterhin gute Möglichkeiten für die Gastgeber, ein Platzverweis und eine schwere Verletzung

feldkirchen vergab weiterhin großartige Gelegenheiten, alleine zwischen der 60.und 67.Minute hätte man für eine komfortable Führung sorgen können.

In der 70. Minute zeigte der Schiedsrichter Maksym Osoka von SV Thal die Rote Karte nach einer Torchancenvereitelung. Wenige Minuten später stockte dann den Zuschauern der Atem.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Thaler Spieler und dem Feldkirchner Goalie ist das alles aber heute nebensächlich. Der Thaler musste mit der Rettung abtransportiert werden (Gehirnerschütterung). Wir wünschen von hier aus Alles Gute. Wolfgang Ott, Ticker-Reporter

In der 82.Minute hatte Moritz Langmann dann plötzlich den Ausgleich auf dem Fuß - er traf den Ball jedoch nur ins Außennetz. Feldkirchen geriet nun gegen zehn Mann zunehmend unter Druck, hielt diesem aber stand.

Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen somit keine weiteren Tore; so reichte SV Feldkirchen der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn. Aufgrund der vielen erspielten Chancen, war das natürlich ein verdienter Sieg für die Mannschaft von Trainer Mario Strohmayer, die es sich wohl selbst ein wenig schwer gemacht hat.

So geht es für Feldkirchen und Thal weiter - so steht es um die beiden Teams

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Gastgeber nun auf dem fünften Platz stehen. In dieser Saison sammelte Feldkirchen bisher zwei Siege und kassierte eine Niederlage. Das Team ist ein fester Kandidat für die oberen Plätze in der heurigen Saison

Neben SV Thal gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Man ist nach drei Runden bereits wieder im Abstiegskampf, aber damit hat man jetzt ja schon einige Jahre Erfahrung. Die in der Schlussphase mutige Leistung sollte Inspiration für die nächsten Aufgaben sein.

Am nächsten Freitag reist SV Feldkirchen zum starken Aufsteiger SV Übelbach, zeitgleich empfängt SV Thal SV Union Liebenau, dem anderen ebenso nicht zu unterschätzenden Aufsteiger.

Stimme zum Spiel

Mario Strohmayer - Trainer Feldkirchen

"Enttäuschende Leistung gegen tapfer kämpfende Thaler!

In einem Spiel, in dem wir viel früher alles klar machen hätten müssen, hatten wir am Ende Glück gewonnen zu haben!"

Feldkirchen: Michael Solnier (K) - Daniel Klimacsek, Tomislav Bosankic, Dominik Hornig, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, David Dordevic - Lukas Bracun, Johannes Egi



Ersatzspieler: Georg Nils Engelsmann, Nico Kiss, Edin Ibric, Anto Davidovic, Philipp Fabian, Alija Lejlic



Trainer: Mag. Mario Strohmayer

SV THALERSEE THAL: Stefan Fladerer - Michael Elias Groß, Maksym Osoka, Daniel Ott, Lukas Ott - Lorenz Url, Jakob Orasche, Yannick Suppan - Moritz Langmann (K), Christoph Groß, Anes Kadrii



Ersatzspieler: Mika Riedler, Mahlum Frimpong, David Paar, Alexander Hacker, Payam Noorzehi, Maksym Piskun



Trainer: Alexander Pettinger Bericht Florian Kober Foto SV Feldkirchen, Foto Credits @B.S. Foto

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SV Thal, 1:0 (1:0)

5 Stefan Voura 1:0

