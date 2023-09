Feldkirchen zerlegt den Aufsteiger Übelbach mit 7:1

Details Samstag, 02. September 2023 00:08

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Übelbach und SV Feldkirchen mit dem Endstand von 1:7. Der Aufsteiger aus Übelbach wusste in den ersten Partien teilweise durchwegs zu gefallen, am Freitagabend bekam man von den Feldkirchnern jedoch eine Lehrstunde erteilt. Gleich sieben Mal traf das Team von Trainer Mario Strohmayer auswärts in Übelbach.

Das Torfestival begann nach weniger als einer Minute

Feldkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Edin Ibric traf sehenswert mit der Ferse nach wenigen gespielten Sekunden. Bereits in der elften Minute erhöhte Alija Lejlic per Kopf den Vorsprung der Gäste.

Für ruhige Verhältnisse sorgte Pascal Manu mit einer Einzelleistung, als er das 3:0 für SV Feldkirchen besorgte (15.). Mit dem 4:0 von Lejlic für Feldkirchen war das Spiel endgültig entschieden (34.). Bevor es in die Pause ging, hatte Übelbach noch das 1:4 parat (42.). Zwischendurch hatten die Gäste noch zwei weitere gute Möglichkeiten. Der tonangebende Stil von SV Feldkirchen spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Am Ende sahen die 160 Zuschauer acht Tore

Lukas Bracun gelang ein Doppelpack (57./77.), mit dem er das Ergebnis auf 6:1 hochschraubte. Zunächst traf er mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke, dann nach einer guten Kombination der Gäste. Benit Kampay stellte schließlich in der 89. Minute den 7:1-Sieg für Feldkirchen sicher.

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen zum 1:7 SADIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOO. Wunderschön von Feldkirchen. Lukas saugt in mit der Brust schickt Sadio, der schickt den Verteidiger nach Mautern und schweißt ihn rein. Mini-Kovi, Ticker-Reporter

Am Ende fuhr Feldkirchen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SV Feldkirchen bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SV Übelbach in Grund und Boden spielte.

So steht es um Übelbach und Feldkirchen, so geht es weiter

Die Abwehrprobleme von Übelbach bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion festsitzt. Die bisherige Saisonbilanz des Gastgebers bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen durchwachsen für den Aufsteiger. Aber die Saison ist ja noch lang und das Team von Trainer Markus Vögl wird gewiss noch anschreiben. Dass man es kann, hat man ja in den ersten Runden schon bewiesen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Feldkirchen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Feldkirchen. Es ist mit Feldkirchen in der heurigen Saison zu rechnen.

Am nächsten Freitag reist SV Übelbach zu SV Union Liebenau, zeitgleich empfängt SV Feldkirchen SV Baumit Peggau.

Stimme zum Spiel

Mario Strohmayer - Trainer Feldkirchen

"Top Reaktion auf die schwache Leistung letzte Woche!"

Übelbach: Maximilian Zechner, Luca Cuscito, Jürgen Haas (K), Moritz Kopp, Patrick Vögl, Florian Prietl, Marko Markovic, Ivan Greguric, Kristjan Bercko, Christian Borac, Anze Smukovic



Ersatzspieler: Wolfgang Franta, Jakob Hocevar, Arian Cermjani, Fabio Haas, Jan Fegerl, Kreshnik Cermjani



Trainer: Markus Vögl

Feldkirchen: Michael Solnier (K) - Daniel Klimacsek, Tomislav Bosankic, Dominik Hornig, Marijan Bilic - Stefan Voura, Pascal Manu, Anto Davidovic - Edin Ibric, Lukas Bracun, Alija Lejlic



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Georg Nils Engelsmann, Benit Kampay, Tobias Kollar, David Dordevic, Johannes Egi



Trainer: Mario Strohmayer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Übelbach – SV Feldkirchen, 1:7 (1:4)

89 Benit Kampay 1:7

77 Lukas Bracun 1:6

57 Lukas Bracun 1:5

42 Patrick Voegl 1:4

34 Alija Lejlic 0:4

15 Pascal Manu 0:3

11 Alija Lejlic 0:2

1 Edin Ibric 0:1

