USV Kainbach gewinnt auch das vierte Spiel der Saison

Details Samstag, 02. September 2023 20:11

SVU well welt Kumberg steckte am Freitag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen USV Kainbach-Hönigtal mit 1:4. Bis zum Freitagabend hatten beide Teams alle drei Spiele der noch frischen Saison gewonnen. Man war also vor der Partie gespannt wie diese beiden Spitzenmannschaften der Unterliga Mitte auseinandergehen würden. Wir wissen es mittlerweile, sie endete mit einem eindeutigen Ergebnis.

Die Kainbacher Mannschaft bleibt an der Tabellenspitze und feiert einen weiteren Saisonsieg

Binnen fünf Minuten setzte sich der Aufstiegsaspirant von Kumberg ab

Es dauerte bis zur 20.Minuten bis die über 200 Heimfans zum ersten Mal jubeln konnten. Christoph Glashuettner traf in seiner achten Saison bei den Gastgebern zum zweiten Mal in dieser Spielzeit. Luka Nakic, Neuzugang aus Grambach, versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (25.). Es gab Chancen auf beiden Seiten, jedoch ließ die Mannschaft von Trainer Matthias Sternthal wenig zu und so blieb es bis zum Pausenpfiff durch Schiedsrichter Reinbacher der Stand unverändert.

Nach 52 Minuten war der Deckel drauf - Kainbach bleibt ohne Punkteverlust

Für ruhige Verhältnisse sorgte Sebastian Koss, als er das 3:0 für Kainbach besorgte (52.). Für das 4:0 sorgte der Spitzenreiter in Minute 73 erneut durch Glashüttner. SVU Kumberg kam kurz vor dem Ende durch Marco Nager zum Ehrentreffer (87.) - immerhin, aber das Team von Coach Matthias Hopfer hatte sich cor der Begegnung natürlich mehr ausgerechnet. Schlussendlich verbuchte USV Kainbach-Hönigtal gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg und führt die Tabelle überlegen an.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

USV Kainbach ist mit zwölf Punkten aus vier Partien hervorragend in die neue Saison gestartet. Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Kumberg auf Platz vier abgerutscht. In der letzten Saison legte der Gastgeber einen katastrophalen Fehlstart in die Saison hin, der am Ende auch dafür sorgte, dass man dem GAK den Weg in die Relegation lassen musste.

Man wird sehen, ob die Kainbacher die Form halten können- am nächsten Freitag reist Kainbach zum USV Taucher-Erdbau Eggersdorf. Das bedeutet der Erste der Liga fährt zum Letzten, da man dieses Spiel als ein Derby bezeichnen kann, wird es einen massiven und emotionalen Kampf um die Punkte geben.

Zeitgleich empfängt SVU well welt Kumbergnur ein paar Autominuten weiter den SV Technopark Raaba-Grambach.

Kainbach-Hönigtal I: Lorenz Feldbaumer, Gernot Oberwinkler, Christoph Glashüttner (K), Nicolaus Scarpatetti, Luka Nakic, Sebastian Koss, Leo Hamminger, Fabian Koch, Simon Pansy, Andreas Kalcher, Stefan Wenter



Ersatzspieler: Tobias-Julian Schröttner, Christian Lieb, Oliver Pail, Niklas Mayer, Lenard Schoberl, Nico Stoff



Trainer: Matthias Sternthal

Kumberg: Raphael Trinkler - Kevin Hacker, Alexander Zartl, Marco Nager, Marco Zierler - Florian Gangl, Max Birke, DI Rupert Hopfer (K), Marco Gamper - Jakob Stampfer , BEd, Dominik Messner



Ersatzspieler: Georg Schlager, Rinor Svishta, Jakob Grimm, Fabian Tödtling, Rilind Svishta, Michael Windisch



Trainer: Matthias Hopfer Bericht Florian Kober Foto USV Kainbach

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – SVU well welt Kumberg, 4:1 (2:0)

87 Marco Nager 4:1

73 Christoph Glashuettner 4:0

52 Sebastian Koss 3:0

25 Luka Nakic 2:0

20 Christoph Glashuettner 1:0

