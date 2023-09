Feldkirchen besiegt auch Peggau - vier Siege in den letzten vier Spielen

Details Samstag, 09. September 2023 01:01

In der 5. Runde der Unterliga Mitte kam es zu einem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwischen dem SV Feldkirchen und dem SV Baumit Peggau. Mit den beiden Kontrahenten trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien Feldkirchen am Ende aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV Feldkirchen als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Zur Pause sahen die Fans noch keine Tore in Feldkirchen

Das Spiel begann mit großem Enthusiasmus auf beiden Seiten und schon zu Beginn zeigte sich der SV Baumit Peggau mutig und erspielte sich zwei kleinere Chancen. Der SV Feldkirchen, der vor allem in der Offensive gefährlich ist, ging ebenfalls mit Elan in die Partie. Die ersten Minuten verliefen relativ ausgeglichen, und beide Mannschaften zeigten sich defensiv stabil.

Nach der Pause machte das Heimteam den Sack zu

Die 48. Minute brachte schließlich das erlösende Tor für den SV Feldkirchen. Nach einer zauberhaften Kombination und einem perfekten Zuspiel erzielte Bracun das 1:0 für die Gastgeber. Es herrschte Begeisterung auf der Tribüne und die 220 Zuschauer spürten, dass das Spiel für die Heimmannschaft nun auch in Toren endlich Fahrt aufnahm.

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen zum 1:0 Edo zaubert und schickt den einen Verteidiger nach Kalsdorf den anderen nach Puntigam dann der Ball auf Götze der sieht Bracun allein und der knallt ihn rein. Endlich Feuer im Spiel. Mini-Kovi, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit brachte noch mehr Spannung. Der SV Feldkirchen drängte auf eine weitere Führung und zeigte sich zunehmend gefährlich. In der 74. Minute erhöhte Anto Davidovic mit einem traumhaften Volley-Tor aus etwa 30 Metern Entfernung auf 2:0 für Feldkirchen. Dieses Tor war ein echtes Highlight und brachte die Fans zum Staunen.

In der 77. Minute wurde Feldkirchen ein Elfmeter zugesprochen, nachdem Benit Kampay im Strafraum gefoult wurde. Anto Davidovic trat an und verwandelte sicher zum 3:0 für die Gastgeber.

Trotz einiger vergebener Chancen zeigte der SV Feldkirchen eine beeindruckende Leistung und kontrollierte das Spiel bis zum Schlusspfiff. Das Team bewies nicht nur seine Stärke in der Offensive, sondern zeigte auch in der Defensive solide Arbeit.

Insgesamt war es ein aufregendes und unterhaltsames Spiel, das die Fans begeisterte. Der SV Feldkirchen behielt die Oberhand und konnte einen verdienten Sieg gegen den SV Baumit Peggau feiern.

Dieser Sieg wird das Selbstvertrauen des SV Feldkirchen weiter stärken, während der SV Baumit Peggau nach diesem intensiven Duell sicherlich nach Antworten suchen wird. Wir können uns auf weitere spannende Spiele in dieser Saison freuen

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Feldkirchen setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Verteidigung von SV Feldkirchen wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst fünfmal bezwungen. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Feldkirchen. Mit vier Siegen in Folge ist Feldkirchen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“ neben dem Tabellenführer aus Kainbach.

SV Baumit Peggau verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle etwas an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem vierten Rang. Die gute Bilanz von SV Peggau hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Baumit Peggau bisher drei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Kommende Woche tritt SV Feldkirchen bei SV Andritz an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt SV Peggau Heimrecht gegen SV Union Liebenau.

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Daniel Klimacsek, Dominik Hornig, Marijan Bilic - Stefan Voura, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Edin Ibric, Lukas Bracun, Alija Lejlic



Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Benit Kampay, Nico Kiss, David Dordevic, Johannes Egi, Raphael Koval



Trainer: Mag. Mario Strohmayer

SV Baumit Peggau: Oliver Koller - Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Manuel Trojer, Marco Harrer - Markus Höll, Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Lukas Hartleb - Paul Krebs, Gregor Bauer



Ersatzspieler: Johannes Pfandl, Nick Haberl, Robert Affenberger, Marvin Hasenrath, Tobias Ritonja, Felix Handl



Trainer: Norbert Lesovsky Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Feldkirchen – SV Baumit Peggau, 3:0 (0:0)

78 Anto Davidovic 3:0

76 Anto Davidovic 2:0

49 Lukas Bracun 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.