USV St. Marein feiert ersten Auswärtssieg

USV St. Marein bei Graz kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz. Dieser Sieg markiert einen gewissen Wendepunkt für St. Marein, da sie zuvor in dieser Saison keinen Auswärtssieg verzeichnen konnten. Marein hält nun bei drei Siegen in der jungen Spielzeit.

Sebastian Meissnitzer ist seit Saisonbeginn Stammkeeper in St.Marein und wurde schnell zu einem starken Rückhalt für seine Mannschaft

Zur Pause führte der Gast knapp

Das Spiel begann energisch und umkämpft. Der Reigen der Verwarnungen begann als Amar Seferagic in der 8. Minute eine gelbe Karte erhielt. Doch das war nur der Anfang einer packenden Partie. In der 20. Minute erzielte Hamza Hamzic ein Tor, das St. Marein mit 1:0 in Führung brachte. Adrian Ofner legte nur acht Minuten später nach und erhöhte auf 2:0 für die Gäste.

Elias Moser von St. Marein sah in der 31. Minute ebenfalls Gelb und es ging munter weiter mit den Verwarnungen. Deutschfeistritz gab nicht auf. Die Gäste zeigten eine engagierte Leistung in der ersten Halbzeit, hat nicht viele Chancen zugelassen, aber die Mannschaft von Ali Ivanescu blieb ebenso motiviert und kämpfte um den Anschlusstreffer

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Laurenz Sacher ein Treffer für die Heimmannschaft, was den Zwischenstand auf 1:2 verkürzte. Die erste Halbzeit endete mit diesem knappen Ergebnis, und die Fans waren gespannt auf die Fortsetzung.

Noch ein weiteres Tor in der zweiten Halbzeit und ein Platzverweis

Die zweite Halbzeit begann intensiv, und in der 51. Minute traf Thomas Schoenberger mit einem perfekten Schuss ins Kreuzeck für St. Marein und brachte seine Mannschaft mit 3:1 in Führung.

Die Spannung auf dem Platz spiegelte sich auch in den Karten wider, die vom Schiedsrichter großzügig verteilt wurden. Insgesamt gab es neun gelbe Karten, wobei Stanley Samuelson von St. Marein in der 76. Minute nach Torraub mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurde.

Trainer Wolfgang Kiegerl von St. Marein erhielt in der 80. Minute eine gelbe Karte nach Kritik am Schiedsrichter. Deutschfeistritz drängte nun mit aller Macht auf den Anschlusstreffer, scheiterte jedoch mit einigen Möglichkeiten am eigenen Unvermögen an diesem Tag oder am Gästekeeper Sebastian Meissnitzer.

Trotzdem konnte St. Marein den Vorsprung bis zum Schluss verteidigen und das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden.

Mit diesem Sieg hat sich St. Marein nun im gesicherten Mittelfeld der Unterliga Mitte etabliert und den ersten Auswärtssieg gefeiert. Deutschfeistritz hingegen kämpft weiterhin mit unregelmäßigen Ergebnissen in dieser Saison. Trotzdem ist unter dem neuen Trainer ein klarer spielerischer Fortschritt zu bemerken.

So steht es um die beiden Teams , so geht es nächste Woche weiter

Im laufenden Fußballjahr hat SV Deutschfeistritz zu Hause noch nicht gewonnen. Mit fünf Zählern aus fünf Spielen steht SV AQUAFUX Deutschfeistritz momentan im Mittelfeld der Tabelle. Einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen hat SV Deutschfeistritz momentan auf dem Konto. Nur einmal ging SV AQUAFUX Deutschfeistritz in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

USV St. Marein bei Graz holte auswärts bisher drei Zähler. Nach dem errungenen Dreier hat USV St. Marein/Graz Position sechs der Unterliga Mitte inne. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von USV St. Marein/Graz. Es bleibt abzuwarten, wie sich die junge Mannschaft in dieser Saison weiter entwickeln wird und welche weiteren Erfolge sie feiern kann.

Am kommenden Freitag trifft SV Deutschfeistritz auf den ungeschlagenen Tabellenfüherer USV Kainbach-Hönigtal, St. Marein spielt tags darauf gegen GAK 1902 Amateure.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Kiegerl - Trainer St.Marein

"Wir haben sehr stark begonnen, zum Glück sind wir nach der Pause dann mit 3:1 in Führung gegangen. Deutschfeistritz hat uns in der Schlussphase mit viel Offensivspiel sehr gefordert. Wir konnten das Ergebnis über die Zeit spielen und haben nun drei weitere Punkte auf dem Konto."

SV AquaFux Deutschfeistritz: Dominik Reiterer - Maximilian Scherounigg, Markus Reinbacher (K), Robin Friesenbichler, Matthias Harrer - Bastian Feldhofer, Ali Alexander Ivanescu, Matthias Schlögl, Nico Sellitsch - Philipp Vorraber, Laurenz Sacher , BEd



Ersatzspieler: Nikolaj Blumrich, Marco Heininger, Dominik Jaritz-Kren, Martin Schriebl, Peter Willenshofer, Christoph Bracun



Trainer: Ali Alexander Ivanescu

St. Marein/Graz: Sebastian Meissnitzer - Elias Moser (K), Amar Seferagic, Lukas Kapfenberger, Dominik Müller - Semin Ibisevic, Adrian Ofner, Marco Stiglmayr, Thomas Schönberger - Luca Messner, Hamza Hamzic



Ersatzspieler: James Steven Cook, Johannes Kohlfürst, Stanley Samuelson, Robert Kulas, Daniel Frank



Trainer: Wolfgang Kiegerl Bericht und Foto Florian Kober

