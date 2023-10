Später Friedl-Treffer bringt den Sieg - Hitzendorf besiegt den GAK

Details Samstag, 21. Oktober 2023 01:34

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Sportunion Hitzendorf mit 2:1 gegen GAK 1902 Amateure gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Knappe Führung für die Rotjacken zur Pause

Der GAK begann offensiv und kam nach wenigen Minuten zur ersten Gelegenheit. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Artem Marchenko die Rotjacken in der 34. Minute. Zuvor war das Heimteam stärker ins Spiel gekommen und traf die Latte.

... wieder guter Angriff der Hitzendorfer... zu direkt aufs Tor... Klaus Gerhard, Ticker-Reporter

Zur Pause behielt GAK Amateure die Nase knapp vorn.

In der Schlussphase dreht Hitzendorf das Spiel und gewinnt

Nach einer Stunde trafen die Gastgeber zum zweiten Mal Aluminium. Elias Wolfbauer war es, der in der 74. Minute den Ball per Distanzschuss im Gehäuse der Gäste unterbrachte. Kurz vor Ultimo war noch Thomas Friedl per Kopf zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SU Hitzendorf verantwortlich (81.). Am Schluss siegte Sportunion Hitzendorf gegen GAK 1902 Amateure. In der Schlussphase rettete Keeper Florian Schreiner mit einer tollen Parade den Sieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SU Hitzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz. Sportunion Hitzendorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler. Man kommt in Form.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt GAK Amateure den sechsten Platz in der Tabelle ein. Mit beeindruckenden 35 Treffern stellt GAK 1902 Amateure den besten Angriff der Unterliga Mitte, jedoch kam dieser gegen SU Hitzendorf nicht voll zum Zug. Die letzten Auftritte von GAK Amateure waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächsten Mittwoch (19:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Sportunion Hitzendorf mit SVU well welt Kumberg. Am Samstag empfängt GAK 1902 Amateure SV Thal.

Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Manuel Nagl-Gsöls, Michael Marko, Thomas Friedl, Julius Ortner - Gabriel David Trummer, Dennis Weigelt, Michael Seufzer (K) - Elias Wolfbauer, Daniel Rieger



Ersatzspieler: Julian Senekowitsch, Marko Grgic, Dominik Spath, Moritz Gutjahr, Leo Paulitsch, Amr Youssef



Trainer: Karl Heinz Kubesch

GAK 1902: Maximilian Fahler, Mykola Tomich, Paul Niklas Barlowitsch, Martin Murg, Artem Marchenko, Almin Babic, Avdullah Shala, Daniel Brandl (K), Ardit Gashi, Sebastian Jost, Andre Dirnberger



Ersatzspieler: Konstantin David Rieger, Arlind Azemi, Denys Myshchyk, Brandon Muratovic, Tobias Rumpl, Valentin Kopp



Trainer: Michael Liendl Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – GAK 1902 Amateure, 2:1 (0:1)

81 Thomas Friedl 2:1

74 Elias Wolfbauer 1:1

34 Artem Marchenko 0:1

