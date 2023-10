Kumberg erkämpft sich Unentschieden gegen Liebenau in einem hochklassigen Duell

Details Samstag, 21. Oktober 2023 19:05

Das Spiel vom Samstag zwischen SVU Kumberg und SVU Liebenau endete mit einem 2:2-Remis. Die Partie bot den Anwesenden ein wahres Spektakel, vor allem in der zweiten Halbzeit. Es wurde um jeden Meter gekämpft und man sah ein sehr gutes Unterliga-Spiel vor über 250 Zuschauern. Schiedsrichter Walzl hatte viel Arbeit, zeigte eine absolut solide Leistung.

Spannung pur bei diesem ULM-Klassiker

Vor dem Spiel war die Spannung bereits förmlich greifbar, als der starke Aufsteiger aus Liebenau zu Gast in Kumberg war. Die Gastgeber, die zuletzt mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und vor der Partie auf den achten Platz in der Tabelle gerutscht waren, waren fest entschlossen, ihre Form wiederzufinden und Punkte zu sammeln.

Das Spiel startete vielversprechend, da sich bereits in der 5. Minute eine große Chance für Kumberg bot. Ostermann hatte einen Kopfball aus nächster Nähe auf das Tor der Gäste gebracht, doch der Torwart von Liebenau, Trummer, zeigte eine überragende Reaktion und wehrte den Ball mit einer Faust ab.

In der 10. Minute erzielte Kumberg die verdiente Führung. Dorian Zoccali wurde im Strafraum optimal freigespielt und schob den Ball unhaltbar ins Netz. Die Heimmannschaft war im Aufwind, aber Liebenau ließ sich nicht beirren und versuchte immer wieder, das Mittelfeld mit langen Bällen zu überbrücken, um in die Offensive zu gehen.

In der 19. Minute gelang es den Gästen aus Liebenau, auszugleichen. Philipp Urdl tauchte auf der rechten Seite auf und zog aus knappen zwanzig Metern ab. Der Ball schlug flach in der langen Ecke des Kumberg-Tores ein und die zahlreichen Gästefans konnten einen Treffer bejubeln und wenige Minuten später schon den nächsten.

Tor, Toor, Tooor für SV Union Liebenau zum 1:2 die Gäste kommen mit einer tollen Kombination über die linke Seite - im Gewühl schiebt Marco Zierler den Ball ins eigene Tor Florian Kober, Ticker-Reporter

In der Folgezeit entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften um die Kontrolle rangen. Kumberg war sichtlich bemüht, den Ausgleich zu erzielen, doch Liebenau zeigte sich als starker Gegner und verteidigte geschickt.

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 1:2 zu Gunsten der Gäste.

Tödtling mit dem Ausgleich - am Ende stand eine Punkteteilung

Doch in der zweiten Halbzeit kam Kumberg mit neuer Energie auf den Platz und glich in der 76. Minute aus. Tödtling wurde auf rechts freigespielt, zog ab und sorgte für den verdienten Ausgleich.

In den verbleibenden Minuten gab es auf beiden Seiten Chancen, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Ein Elfmeter für Kumberg in der 69. Minute, den Ostermann über das Tor schoss, hätte schon den Ausgleich bringen können, blieb jedoch ungenutzt.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:2-Unentschieden, das die Zuschauer mit einem packenden Duell und zahlreichen Highlights belohnte. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und konnten am Ende mit einem Punkt zufrieden sein.

Bester Spieler am Platz: Joachim Trummer - Keeper Liebenau.

So steht es um Kumberg und Liebenau - so geht es nächste Woche weiter

Mit vier Siegen weist die Bilanz von Kumberg genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SV Union Liebenau derzeit auf dem Konto.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Union Liebenau die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich SVU Liebenau trotzdem und steht am Samstagabend auf Rang fünf. Kumberg musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten sechs Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SVU Liebenau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

SVU Kumberg stellt sich am Mittwoch (19:00 Uhr) bei Sportunion Hitzendorf vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt SV Union Liebenau USV Taucher-Erdbau Eggersdorf.

Stimmen zum Spiel

Fabian Tödtling - SV Kumberg Torschütze

"Wir haben stark begonnen und uns mit dem 1:0 belohnt. Dann haben wir durch einen Eigenfehler den Ausgleich bekommen und dann kamen wir aus dem Rythmus und konnten unser Spiel nicht wie geplant absolvieren. Dann fiel schon das 1:2 - langsam erholten wir uns wieder. Nach der Pause waren wir wieder da und konnten uns mit dem Ausgleich belohnen."

Joachim Trummer - Keeper Liebenau

"Es war irgendwie eine zerfahrene Partie - auch unserem 0:1 war ein Eigenfehler vorausgegangen. Wir sind weiterhin ungeschlagen, hätten auch gewinnen können und holen eben einen Punkt. Nächste Woche geht es weiter!"

Kumberg: Georg Schlager - Alexander Zartl, Marco Nager, Michael Windisch (K) - Markus Ostermann, Max Birke, Marco Zierler, Fabian Tödtling, Marco Gamper - Jakob Stampfer, Dorian Zoccali



Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Sebastian Bauer, Matthias Magor, Lorenz Wieser, Rilind Svishta, Dominik Messner



Trainer: Matthias Hopfer

SVU Liebenau I: Joachim Trummer - Gernot Mikenda, Djordje Bisercic, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Dominik Dexer, Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian, Domenic Letzer - Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Giorgi Bolotaevi, Karim Mahgoub Mousa, Adnan Begic, Emir Sikiric, Maximilian Tschikof, Karlo Josic



Trainer: Christian Weber Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Mitte: SVU well welt Kumberg – SV Union Liebenau, 2:2 (1:2)

76 Fabian Toedtling 2:2

26 Eigentor durch Marco Zierler 1:2

19 Philipp Urdl 1:1

10 Dorian Zoccali 1:0

