SV Raaba-Grambach siegt und klettert - 3:1 in Übelbach

Details Mittwoch, 25. Oktober 2023 23:23

SV Technopark Raaba-Grambach erreichte einen 3:1-Erfolg bei SV Übelbach. Der Aufsteiger spielt eine tolle Saison, gegen die formstarken Gäste war am Mittwochabend jedoch nichts zu holen.

Tor durch Brauneis und Keeper Prietl im Mittelpunkt

In den ersten zwanzig Minuten passierte wenig auf dem Rasen, dann nahm das Spiel an Fahrt auf. Dies mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Es kam wie oft in den letzten Wochen, Grambach hat ja seit Sommer einen neuen Goalgetter und der kommt immer besser in Form. Daniel Brauneis brachte Übelbach in der 29. Minute ins Hintertreffen. Nur wenige Augenblicke später rettete Dominik Prietl spektakulär und er verhinderte das 0:2.

Glanzparade des Grambacher Schlussmann!Herrliches Spiel. Antwan Christbam, Ticker-Reporter

In der Folge konnte sich Übelbach bei seinem Keeper bedanken, dass es nicht noch einige Male klingelte - Grambach machte nun das Spiel. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Drei weitere Treffer nach der Pause

Doppelpack für SV Raaba-Grambach: Nach seinem ersten Tor per Kopf (63.) markierte Sebastian Rosmanith wenig später seinen zweiten Treffer via Innenstange (70.).

Jetzt hält Übelbach nur noch das Glück an einer höheren Niederlage. Abermals Torchance für Grambach. Antwan Christbam, Ticker-Reporter

Kurz vor Ultimo war noch Marko Klemencic zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von SV Übelbach verantwortlich (85.). Zum Schluss feierte Raaba-Grambach einen dreifachen Punktgewinn gegen das Heimteam.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Übelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel - 27 Gegentore stehen für den Aufsteiger zu Buche. Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt SV Übelbach den hervorragenden vierten Platz in der Tabelle ein. Allerdings: Gegen SV Technopark Raaba-Grambach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SV Raaba-Grambach machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang fünf wieder. Der Gast erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler. Das Team von Trainer Wemmer kommt immer mehr in Fahrt.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt SV Übelbach bei SV Thal an, während Raaba-Grambach einen Tag später SV Baumit Peggau empfängt.

Übelbach: Dominik Prietl (K), Luca Cuscito, Konstantin Kamnig, Moritz Kopp, Patrick Vögl, Marko Klemencic, Ivan Greguric, Christian Borac, Anze Smukovic, Jan Fegerl, Kreshnik Cermjani



Ersatzspieler: Wolfgang Franta, Dejan Mezga, Jakob Hocevar, Arian Cermjani, Fabio Haas, Constantin Zuser



Trainer: Markus Vögl

SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Julian Johannes Simoner, Michael Fras, Sebastian Rosmanith, Irfan Zahirovic, Alexander Sauseng, Rene Tonner, Julian Götz (K), Fabian Granitzer, Daniel Brauneis, Liridon Tafolli



Ersatzspieler: Jonathan Paul, David Bäckenberger, Gottfried Janisch, Franz Steinkellner, Zeljko Ilic, Ruberlan Lex-Franca



Trainer: Richard Wemmer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Übelbach – SV Technopark Raaba-Grambach, 1:3 (0:1)

85 Marko Klemencic 1:3

70 Sebastian Rosmanith 0:3

63 Sebastian Rosmanith 0:2

29 Daniel Brauneis 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.