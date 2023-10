Die magischen elf Minuten des SVU Liebenau - 5:1 gegen Eggersdorf

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:24

In einem mit Spannung erwarteten Duell in der Unterliga Mitte trafen der Aufsteiger SV Union Liebenau und der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf aufeinander. Die beiden Mannschaften betraten den Rasen mit unterschiedlichen Vorzeichen: Liebenau spielte eine bemerkenswerte Saison und setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest, während Eggersdorf mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte und sich im Abstiegskampf befindet. Am Ende gewann das Team von Trainer Ackerl mit 5:1.

Ein rascher Start für Liebenau - Schrott trifft zur Führung

Kaum waren die Fans auf ihren Plätzen, da gelang Liebenau in der 2. Minute ein Blitzstart. Ein Corner und ein präziser Querpass führten zur frühen Führung durch Markus Schrott. Die Gastgeber setzten die Gäste mächtig unter Druck und erkämpften sich bereits die vierte Ecke des Spiels.

Eggersdorf zeigte jedoch eine beeindruckende Reaktion und glich in der 7. Minute aus. Tödtling wurde perfekt freigespielt und traf unhaltbar für Keeper Trummer. Dieser Ausgleichstreffer zeigte, dass sich die Gäste schnell vom Schock des frühen Rückstands erholt hatten.

Ein ausgeglichenes Duell

Die Partie blieb intensiv, und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams erspielten sich gute Chancen, doch die Torhüter auf beiden Seiten zeigten ihre Klasse. Sattler für Eggersdorf und Schrott für Liebenau hatten gute Möglichkeiten, ihre Teams in Führung zu bringen, aber es fielen vorläufig keine weiteren Treffer.

Der Rasen war nach den Regenfällen der letzten Tage tief, was das Spiel physisch anspruchsvoll machte. Trotzdem war die Partie von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt. Liebenau hatte mehr Ballbesitz, aber Eggersdorf verteidigte stark und suchte seine Chancen im Konter.

In der 44. Minute forderten die Heimfans einen Elfmeter, aber der Schiedsrichter entschied auf Offensivfoul und gab einen Freistoß für Eggersdorf. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Die zweite Halbzeit und Liebenau geht mit 2:1 in Führung

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Liebenau, das Spiel in die Hand zu nehmen. Beide Mannschaften kämpften erbittert um die Kontrolle, und es entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch. Doch Liebenau war es, das in der 69. Minute erneut in Führung ging. Bisercic traf aus der Ferne und überwand Keeper Zottler mit einem unhaltbaren Schuss zum 2:1.

Die Torflut von Liebenau - vier Tore binnen elf MInuten

Ab diesem Zeitpunkt war es Liebenau, das das Spiel dominierte. In der 76. Minute erhöhte Urdl nach Vorlage von Mahgoub auf 3:1. Begic machte es ihm in der 78. Minute nach und erhöhte auf 4:1. In der 80. Minute setzte Philip Urdl den Schlusspunkt und erhöhte auf 5:1. Die Gastgeber erzielten somit in kurzer Zeit vier Tore und sicherten sich einen beeindruckenden 5:1-Sieg.

Binnen elf Minuten hatte Liebenau das Spiel komplett gedreht und sich einen souveränen Sieg gesichert. Die Zuschauer waren begeistert von der Torausbeute und der kämpferischen Leistung von Liebenau.

Etwa 150 Zuschauer waren gekommen, um die Partie zu verfolgen, und sie erlebten eine beeindruckende Leistung von Liebenau. Für Eggersdorf war es eine harte Niederlage und sie müssen weiterhin mit ihren Verletzungssorgen umgehen. Liebenau hingegen feierte einen weiteren Erfolg und bleibt in der oberen Tabellenregion der Unterliga Mitte.

Stimmen zum Spiel

Georg Rossmann - Verteidiger Eggersdorf

"Plötzlich funktionierte bei uns nichts mehr. Bis dahin hatten wir unsere Chancen, dann war es plötzlich wie abgerissen."

Alexander Ackerl - Trainer Liebenau

"Zunächst einmal ein Dank an die Helfer, die den Platz bespielbar gemacht haben. Tief war er natürlich trotzdem. Wir hatten schon in der 1. Halbzeit unsere Möglichkeiten - ab dem 2:1 lief es dann für uns. Es war ein verdienter Sieg, der natürlich zu hoch ausfiel. Wir sind in der Spur und haben einen guten Lauf."

SVU Liebenau : Joachim Trummer - Gernot Mikenda, Djordje Bisercic, Daniel Url (K) - Dominik Dexer, Philipp Urdl, Markus Schrott, David Movsesian, Domenic Letzer - Karim Mahgoub Mousa, Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Giorgi Bolotaevi, Matthias Lueger, Adnan Begic, Gabriel Andic, Philipp Glauninger, Maximilian Tschikof



Trainer: Alexander Ackerl

Eggersdorf: Manuel Robert Zottler, Daniel Tödtling, Georg Rossmann, Lukas Fürpass, Sead Ismajli, Joseph Pölzl, David Kleinhappl (K), Andreas Adam, Mark Sattler, Manuel Hauska, Martin Kroisenbrunner



Ersatzspieler: Matthias Hostniker, Marko Jelencic, Bernd Berger, Josef Seidl, Jawad Rezai



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs Bericht Florian Kober

