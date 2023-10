GAK Amateure deklassieren SV Thal mit 7:0

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 14:37

GAK Amateure zog SV Thal das Fell über die Ohren: 0:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Die Überraschung blieb aus: Gegen GAK 1902 Amateure kassierte SV Thal eine deutliche Niederlage.

Zur Pause führt die Liendl - Truppe mit 2:0 - Artem Marchenko mit einem Doppelpack

Nach wenigen Minuten trafen die Rotjacken die Stange. Es ging gleich offensiv los in Weinzödl. Nach zwanzig Minuten kam Moritz Langmann zur ersten guten Möglichkeit der Gäste, Keeper Fahler wehrte jedoch sicher ab.

Ein Doppelpack brachte GAK Amateure in eine komfortable Position: Artem Marchenko war gleich zweimal zur Stelle (7./30.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Nach Wiederbeginn überrollte der GAK die Gäste förmlich

Avdullah Shala legte in der 50. Minute zum 3:0 für GAK 1902 Amateure nach - die Thal-Abwehr war in dieser Situation zu langsam für die junge Mannschaft der Gastgeber. Sebastian Jost vollendete nach einem Corner zum vierten Tagestreffer in der 54. Spielminute.

Für das 5:0 mit einer Sololeistung legten die Roten nach und auch 6:0 für war Andre Dirnberger verantwortlich. Ein weiterer Doppelpack in diesem Spiel. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (64./71.). Marchenko besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer, noch einmal nach einem Eckball, für die GAK Amateure (75.).

Letztlich feierte man gegen SV Thal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 7:0-Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die drei Punkte brachten GAK Amateure in der Tabelle voran. Der Gastgeber liegt nun auf Rang fünf. Erfolgsgarant von GAK 1902 Amateure ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 42 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur zweimal gab sich GAK Amateure bisher geschlagen. Die Rotjacken verbuchten aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt SV Thal weiter im Schlamassel. Mit 43 Toren fing sich SV Thal die meisten Gegentore in der Unterliga Mitte ein. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Thal alles andere als positiv. Die schmerzliche Phase von SV Thal dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Die Defensivleistung von SV Thal lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen GAK Amateure offenbarte SV Thal eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag trifft GAK 1902 Amateure auf SVU well welt Kumberg, SV Thal spielt tags zuvor gegen SV Übelbach.

GAK 1902: Maximilian Fahler, Paul Niklas Barlowitsch, Martin Murg, Artem Marchenko, Almin Babic, Avdullah Shala, Daniel Brandl (K), Ardit Gashi, Sebastian Jost, Felix Köchl, Andre Dirnberger



Ersatzspieler: Haris Mujanic, Mykola Tomich, Brandon Muratovic, Daniel Emiohe, Tobias Rumpl, Valentin Kopp



Trainer: Michael Liendl

SV THALERSEE THAL: Niklas Würger - Michael Elias Groß, David Paar, Jakob Orasche - Daniel Ott, Lorenz Url, Lukas Ott, Alexander Hacker - Moritz Langmann (K), Christoph Groß, Yannick Suppan



Ersatzspieler: Mika Riedler, Maksym Osoka, Mahlum Frimpong, Maksym Piskun, Davide Piras, Joel Heuberger



Trainer: Alexander Pettinger Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: GAK 1902 Amateure – SV Thal, 7:0 (2:0)

75 Artem Marchenko 7:0

71 Andre Dirnberger 6:0

64 Andre Dirnberger 5:0

54 Sebastian Jost 4:0

50 Avdullah Shala 3:0

30 Artem Marchenko 2:0

7 Artem Marchenko 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.