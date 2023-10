Kainbach gewinnt auch in Peggau - man ist Herbstmeister

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 20:01

Mit 1:4 verlor SV Peggau am vergangenen Samstag deutlich gegen USV Kainbach/H. Kainbach/H. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Baumit Peggau einen klaren Erfolg. Nicolaus Scarpatetti traf drei Mal und hält nun bei 16 Toren und führt die Torschützenliste der Liga an.

Der Torjäger vom Dienst trifft zur Gästeführung - Nakic legt nach

Die Führung von USV Kainbach-Hönigtal stellte Nicolaus Scarpatetti sicher. Der Angreifer traf vor knapp 200 Zuschauern zum 1:0. Bereits in der 13. Minute erhöhte Luka Nakic den Vorsprung des Gasts. Es lief alles nach Plan für das Team von Trainer Matthias Sternthal und man führte mit 2:0. Kainbach drückte nun auf das 3:0 - man scheiterte jedoch entweder an sich selbst oder an Keeper Koller.

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Jakob Sammer auf Seiten von SV Peggau das 1:2 (41.). Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus.

Scarpatteti legt zwei Mal nach und Kainbach holt drei Punkte

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Scarpatetti schnürte einen Doppelpack (52./65.), sodass der Tabellenprimus fortan mit 4:1 führte. Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Sahbegovic feierte der Tabellenführer einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Baumit Peggau.

So steht es um Kainbach und Peggau - so geht es nächste Woche weiter

SV Peggau rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Die Situation bei SV Baumit Peggau ist momentan angespannt. Gegen USV Kainbach-Hönigtal kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für USV Kainbach 31 Zähler zu Buche. Die Angriffsreihe des Aufstiegsaspiranten lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 38 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. USV Kainbach-Hönigtal befindet sich weiterhin auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am kommenden Samstag trifft SV Peggau auf SV Technopark Raaba-Grambach, der Herbstmeister spielt tags zuvor gegen SV Andritz.

SV Baumit Peggau: Oliver Koller (K) - Jakob Sammer, Manuel Trojer, Marco Harrer, Tobias Ritonja, Samuel Peinsipp - Thomas Schmerlaib, Luca Moser - Paul Krebs, Gregor Bauer, Andreas Hostniker



Ersatzspieler: Christian Pötz, Robin Haberl, Robert Affenberger, Stefan Pfleger, Markus Höll, Marvin Hasenrath



Trainer: Norbert Lesovsky

Kainbach-Hönigtal I: Rene Glashüttner, Christian Lieb, Gernot Oberwinkler, Nicolaus Scarpatetti, Luka Nakic, Sebastian Koss (K), Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Markus Birnstingl



Ersatzspieler: Matthias Sternthal, Martin Tatschl, Benjamin Schweighofer, Lenard Schoberl, Simon Pansy, Nico Stoff



Trainer: Matthias Sternthal Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Baumit Peggau – USV Kainbach-Hönigtal, 1:4 (1:2)

65 Nicolaus Scarpatetti 1:4

52 Nicolaus Scarpatetti 1:3

41 Jakob Sammer 1:2

13 Luka Nakic 0:2

7 Nicolaus Scarpatetti 0:1

