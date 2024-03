Kleinhappl sichert USV Eggersdorf das Remis - 1:1 im Derby gegen Kumberg

Details Freitag, 15. März 2024 23:20

Am Freitagabend empfing der USV Taucher Eggersdorf auf der heimischen Sportanlage den Unterliga Mitte - Konkurrenten aus Kumberg. Über 400 Zuschauer aus beiden Fanlagern füllten die Tribüne bei diesem klassischem Derby im steirischen Fußball. Bei der Heimmannschaft saß erstmals in einem Pflichtspiel Trainer Thomas Petz auf der Bank. Die Gelben holten im Herbst lediglich sechs Punkte, aber auch Kumberg war vor der Winterpause aus der Form gekommen. Aber was zählt das schon alles bei so einem brisanten Nachbarschaftsduell?

Die Gastgeber bedanken sich nach dem Spiel bei den Fans für die Unterstützung

Messner mit einem perfekten Tor zur Gästeführung

In den ersten Minuten drückten die Gastgeber auf die frühe Führung - mit schönen Kombinationen näherte man sich immer wieder dem Gästetor, es zeigte sich jedoch schon früh, dass der beste Spieler am Platz der Kumberger Keeper Schlager war.

Nach einer knappen Viertelstunde setzte dann auch der Gast die ersten Nadelstiche, jedoch war auch der Tormann der Heimmannschaft Marcel Rössl ebenso sicher auf der Linie. In der Schlussviertelstunde der 1.Halbzeit wurde es zunehmend robuster auf dem Platz. Kumberg verteidigte weiterhin geschickt und wurde über ein schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährlich.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Messner sein Team in der 39. Minute.

Tor, Toor, Tooor für SVU well welt Kumberg zum 0:1 Flanke über die linke Seite , der Ball kann nicht geklärt werden und Messner zieht unhaltbar ab Florian Kober, Ticker-Reporter

Zuvor hatte Mairhofer die Führung der Gastgeber auf dem Kopf. Kumberg führte somit zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Platzverweis für Kumberg - zwanzig Minuten vor dem Ende

Nach der Pause waren es dann die Gäste, die sich zunächst zwei tolle Chancen erarbeiteten. Der Tabellenletzte ackerte jedoch weiter und kam seinerseits zu einigen Möglichkeiten. Immer wieder scheiterte man am großartigen Georg Schlager im Kumberger Tor.

Florian Gangl erwies dem Gast einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (70.). Für den späten Ausgleich war David Kleinhappl verantwortlich, der in der 84. Minute zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zum 1:1 Kleinhappl mit einem unhaltbaren Freistoß zum Ausgleich Florian Kober, Ticker-Reporter

Wenige Minuten vor dem Ende hatte dann Routinier Hauska die Möglichkeit um für einen Heimsieg zu sorgen, sein Schuss verfehlte das Tor jedoch. Am Schluss sicherte sich USV Eggersdorf gegen SVU Kumberg einen Zähler in einem Spiel mit zehn gelben Karten und einem Platzverweis.

Stimmen zum Spiel

Rupert Hopfer - Kapitän Kumberg

"Was sagt man zu diesem Spiel - es war ein Derby wie aus dem Bilderbuch. Es wurde um jeden Ball gekämpft, es waren viele Zuschauer, es gab Verwarnungen und einen Platzverweis und am Ende einen Punkt!"

Thomas Petz - Trainer SV Eggersdorf

"In der 1. Halbzeit hatten wir schon einige Chancen, da sollte man eigentlich führen. Der Tormann der Gäste war aber auch wirklich überragend. Dann bekommen wir das Tor und am Ende holen wir einen Punkt - die Jungs setzen schon vieles um!"

Martin Kroisenbrunner - SV Eggersdorf

"Unsere Mannschaft ist jetzt eine tolle Einheit - da läuft jeder für jeden Mitspieler. Der neue Trainer hat uns schon sehr viel beigebracht. Jetzt sind wir endlich einmal den letzten Platz los!"

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Ein Punkt reichte Eggersdorf, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun sieben Punkten steht die Heimmannschaft auf Platz zwölf. USV Eggersdorf verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und elf Niederlagen. Vor sieben Spielen bejubelte Eggersdorf zuletzt einen Sieg.

Sicherlich ist das Ergebnis für Kumberg nicht zufriedenstellend. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SVU well welt Kumberg derzeit auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: SVU Kumberg kann seit mehreren Runden nicht gewinnen.

Am kommenden Freitag trifft USV Taucher-Erdbau Eggersdorf auf GAK 1902 Amateure, Kumberg spielt tags darauf gegen SV AQUAFUX Deutschfeistritz.

Eggersdorf: Marcel Roessl, Daniel Tödtling, Lukas Fürpass, Joseph Pölzl, Matthias Mairhofer, Sead Ismajli, David Kleinhappl (K), Marko Jelencic, Andreas Adam, Mark Sattler, Josip Benko



Ersatzspieler: Patrick Kern, Georg Rossmann, Patrick Pirs, Josef Seidl, Manuel Hauska, Martin Kroisenbrunner



Trainer: Thomas Petz

Kumberg: Georg Schlager - Marco Nager, Michael Windisch - Florian Gangl, Markus Ostermann, Max Birke, Rupert Hopfer (K), Fabian Tödtling, Marco Zierler, Marco Gamper, Dominik Messner -



Ersatzspieler: Raphael Trinkler, Michael Klug, Matthias Magor, Lorenz Wieser, Jakob Grimm, Jan Peter Svetits



Trainer: Matthias Hopfer Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Mitte: USV Taucher-Erdbau Eggersdorf – SVU well welt Kumberg, 1:1 (0:1)

84 David Kleinhappl 1:1

39 Dominik Messner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.