Grgic leitet die Wende ein - in der 78.Minute führte Deutschfeistritz noch in Hitzendorf mit 3:1

Details Samstag, 16. März 2024 16:07

SU Hitzendorf und SV Deutschfeistritz lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. SV AQUAFUX Deutschfeistritz war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Aber der Spielverlauf hatte es dennoch in sich. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

In den letzten Minuten das Spiel gedreht - da schmeckte das Bier doppelt!

Zur Pause führte der Gast mit 2:0 in Hitzendorf

Die Gäste stehen schwer im Abstiegskampf und gingen voller Motivation in die Begegnung. SV Deutschfeistritz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Robin Friesenbichler traf in der sechsten Minute zur frühen Führung.

Tor, Toor, Tooor für SV AQUAFUX Deutschfeistritz zum 0:1.Ein sehr fein rausgespieltes Tor von Deutschfeistritz. Url treibt die Kugel nach Vorne und spielt den Ball auf Ivanescu. Der probiert es aus gut 11 Meter direkt und Friesenbichler, in der Mitte, staubt eiskalt ab.Traumstart für die Männer aus Deutschfeistritz. Stefan Fuchs, Ticker-Reporter

Philipp Url schoss die Kugel nach einem Eckball zum 2:0 für die Gäste über die Linie (19.). Es lief wahrlich nach Plan für das Team von Trainer Ivanescu.

Die Hintermannschaft von Sportunion Hitzendorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Die magischen letzten Minuten der Sportunion Hitzendorf

Für das erste Tor des Heimteams war Michael Seufzer verantwortlich, der in der 49. Minute das 1:2 per Freistoß besorgte. Ali A Ivanescu erhöhte den Vorsprung von SV AQUAFUX Deutschfeistritz nach 53 Minuten auf 3:1. Nun gab es einen Elfmeter für Hitzendorf, der jedoch am Pfosten landete.

Der Unparteiische tadelte Marco Moser von SV Deutschfeistritz nach einem Torraub und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (59.). Immer noch führte der Gast mit 3:1, hatte jedoch einen Mann weniger auf dem Platz.

SV AQUAFUX Deutschfeistritz startete mit einem guten Polster in die Schlussphase, doch dann trumpfte SU Hitzendorf groß auf und drehte die Partie mit Treffern von Marko Grgic (78.) per Kopf , Daniel Rieger (84.) nach einem Lattenabpraller und Elias Wolfbauer (90.) aus nächster Distanz. Der Jubel kannte keine Grenzen - tatsächlich holte die Herrmann - Truppe noch die drei Punkte in dieser spannenden Partie.

SV Deutschfeistritz hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Sportunion Hitzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SU Hitzendorf führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Sportunion Hitzendorf momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist SU Hitzendorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

In der Defensivabteilung von SV AQUAFUX Deutschfeistritz knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. SV Deutschfeistritz musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SV Deutschfeistritz wartet schon seit elf Spielen auf einen Sieg. Man matcht sich weiterhin mit dem SV Thal und SV Eggersdorf um den Verbleib in der Liga.

Am kommenden Freitag trifft Sportunion Hitzendorf auf USV St. Marein bei Graz (19:00 Uhr), SV AQUAFUX Deutschfeistritz reist tags darauf zu SVU well welt Kumberg (15:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel

Ali Ivanescu - Trainer Deutschfeistritz

"Ich bin immer noch fassungslos - aber das ist der Fußball, wenn du unten stehst, dann passiert einem so etwas. Ich bin trotzdem stolz auf meine Mannschaft - darauf kann man aufbauen und das werden wir. Die Saison ist noch sehr lang!"

Michael Herrmann - Trainer Hitzendorf "Das war ein klassisches Auftaktspiel - zum Glück haben wir das am Ende tatsächlich noch gewonnen. Das ist dann halt auch Moral." Hitzendorf: Florian Schreiner - Felix Moitzi, Thomas Friedl, Lukas Lackner, Julius Ortner - Gabriel David Trummer, Dennis Weigelt, Michael Seufzer (K) - Elias Wolfbauer, Daniel Rieger, Manuel Nagl-Gsöls



Ersatzspieler: Laurin Gadler, Lukas Mauerhofer, Marko Grgic, Paul Suppan, Michael Marko, Amr Youssef



Trainer: Michael Herrmann

SV AquaFux Deutschfeistritz: Konstantin David Rieger - Manuel Pöschl, Marco Moser, Dominik Jaritz-Kren, Philipp Url (K), Matthias Harrer - Ali Alexander Ivanescu, Ivan Petrovic - Robin Friesenbichler, Matthias Schlögl, Philipp Vorraber



Ersatzspieler: Dominik Reiterer, Georg Merkscha, Valentin Grinschgl, Nico Sellitsch, Markus Kriegl



Trainer: Ali Ivanescu Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: Sportunion Hitzendorf – SV AQUAFUX Deutschfeistritz, 4:3 (0:2)

90 Elias Wolfbauer 4:3

84 Daniel Rieger 3:3

78 Marko Grgic 2:3

53 Ali Alexander Ivanescu 1:3

49 Michael Seufzer 1:2

19 Philipp Url 0:2

6 Robin Friesenbichler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.