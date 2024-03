Trojer rettet das Remis - Peggau holt einen Punkt beim GAK - Lesovsky: "bin stolz auf die Moral im Team!"

Details Freitag, 29. März 2024 23:34

1:1 hieß es nach dem Spiel von GAK 1902 Amateure gegen SV Baumit Peggau. SV Peggau erwies sich gegen GAK Amateure als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel im Herbst war auch schon kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

Michael Liendl hatte lange drei Punkte im Osternest - kurz vor dem Ende traf Peggau noch zum Ausgleich

Torlos ging es vor 250 Zuschauern in die Kabinen

Es war das erwartet schwere Spiel für die Gäste bei den Rotjacken. Die Liendl Elf ließ den Ball von Beginn an gefällig laufen und zeigte ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten im Angriffspiel. Man scheiterte jedoch dann einige Male an sich selbst oder am Peggauer Keeper Koller.

Der Gast trat defensiv auf und suchte sein Heil im Umschaltspiel - kurz vor der Pause war man mit dieser Taktik dann fast erfolgreich. Der Ball landete im Netz des Gastgebers, jedoch entschied Schiedsrichter Schalk auf eine Abseitstellung.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Unglücklicher Keeper, der ansonsten der Rückhalt des Teams war

Das erste Tor des Spiels ging an GAK 1902 Amateure. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SV Baumit Peggau, denn Unglücksrabe Oliver Koller beförderte den Ball bei einem Abwehrversuch ins eigene Netz (74.). Zuvor hatte er mit zwei tollen Paraden den überlegenen GAK um die Führung gebracht.

Die Lesovsky - Elf steckte jedoch nie auf und wartete beharrlich auf die eine Möglichkeit und sie kam:

Als einige Zuschauer bereits GAK Amateure als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Manuel Trojer, der zum Ausgleich traf (87.) - eiskalt legte er die Kugel in die lange Ecke und der Treffer zum 1:1 war geschafft.

Letztlich gingen die Heimmannschaft und SV Peggau mit jeweils einem Punkt auseinander.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel GAK 1902 Amateure in der Tabelle auf Platz drei. Mit nur 21 Gegentoren hat GAK Amateure die beste Defensive der Unterliga Mitte. Man blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich SV Baumit Peggau im Klassement auf Platz sechs. Die Gäste sind seit drei Spielen unbezwungen - nach einem holprigen Start im Nachtrag gegen Grambach läuft es nun.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Kommenden Samstag (15:00 Uhr) tritt GAK Amateure bei SV AQUAFUX Deutschfeistritz an, schon einen Tag vorher muss SV Peggau seine Hausaufgaben bei SV Andritz erledigen.

Stimme zum Spiel

Norbert Lesovsky - Trainer Peggau

"Wir wussten, dass man hier nicht mitspielen kann. Kann man schon, aber dann geht man unter. So half nur eine stabile Abwehr und der Versuch über den Konter was mitzunehmen. Das ist uns gelungen - ich bin sehr stolz auf die Moral und den Teamgeist in meinem Team!"

Aufstellungen: GAK 1902: Maximilian Fahler, Kevin-Prince Milla, Mykola Tomich, Arlind Azemi, Fabian Frank, Ardit Gashi, Brandon Muratovic, Paolo Jager, Tobias Rumpl (K), Valentin Kopp, Martin Murg



Ersatzspieler: Haris Mujanic, Jakob Fasching, Avdullah Shala, Amar Fajic, Erdonit Prestreshi, Daniel Emiohe



Trainer: Michael Liendl

SV Baumit Peggau: Oliver Koller - Fabian Egger, Jakob Sammer, Stefan Pfleger (K), Manuel Trojer, Marco Harrer - Thomas Schmerlaib, Thomas Handl, Luca Moser - Paul Krebs, Gregor Bauer



Ersatzspieler: Dominik Wagner, Robin Haberl, Andreas Hostniker, Tobias Ritonja, Samuel Peinsipp, Lukas Hartleb



Trainer: Norbert Lesovsky Bericht und Fotos Florian Kober

Unterliga Mitte: GAK 1902 Amateure – SV Baumit Peggau, 1:1 (0:0)

87 Manuel Trojer 1:1

74 Eigentor durch Oliver Koller 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.